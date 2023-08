Je vám horko? Vyrazte k vodě. Máme pro vás tipy na nejlepší koupání v Česku

Vedro posledních dnů je neúprosné. Takže zatímco se během týdne ploužíme rozpálenými ulicemi z práce domů, vymýšlíme, kam se o víkendu vyrazíme zchladit. V redakci CzechCrunche tomu není jinak, a tak jsme dali hlavy dohromady a připravili přehled tipů, kde je v Česku koupání vůbec nejlepší. Skvělé osvěžení máte zaručené, ať se rozhodnete pro jakýkoliv z nich. Jen počítejte s tím, že bude s velkou pravděpodobností všude pěkně narváno.

Biotop Jemnice

Původně měli v obci Jemnice na Třebíčsku vodní nádrž, kterou v roce 2019 přetvořili na přírodní koupací biotop. Vejde se sem 400 lidí, kteří si mohou užít koupání bez chemie. To zajišťují rostliny a mikroorganismy umístěné ve filtrační zóně s několika jezírky. V jedné části je biotop dva metry hluboký, ale je tady také brouzdaliště pro malé děti a tobogán. K tomu bufet, úschovna, převlékárny, zelená tráva a dostatek stromů, v jejichž stínu se můžete schovat.

Foto: Jemnice Za skvělým koupáním můžete vyrazit na Vysočinu

Koupaliště Dachova

Uprostřed lesů nedaleko obce Hořice vzniklo ve 20. letech minulého století malebné koupaliště se slunečními lázněmi podle návrhu architekta Karla Bachury. Na jaře roku 2020 byla dokončena jeho rozsáhlá revitalizace, díky které získalo svůj původní lesk nesoucí se v duchu velmi zdobného českého art deca. Vodní nádrž je rozdělena na tři části: pro děti, pro začátečníky a pro zkušené plavce. Bazén má rozlohu osm tisíc metrů čtverečních a napájí jej lesní prameny. Návštěvníci mohou využít písečnou pláž, ale také stromovou alej.

Foto: Koupaliště Dachova Dachova neláká jen na koupání, ale také na art deco v českém podání

Biotop Lhotka

Do přírodního koupaliště můžete vyrazit i v Praze, na místo, kde byste to možná nečekali. Nachází se totiž na sídlišti Novodvorská, v místech bývalého tradičního koupaliště Lhotka provozovaného v 70. a 80. letech minulého století. Místo prošlo rozsáhlou revitalizací a proměnou v koupaliště s biotopovým čištěním vody. Koupací část má rozlohu 5 570 metrů čtverečních a hloubka zde přesahuje tři metry. Vejde se sem tisíc lidí, proto je ideální zejména o víkendu vyrazit časně ráno, abyste měli jistotu, že chytnete místo pod stromy. V roce 2022 zde vyrostlo i skvělé občerstvení.

Foto: Biotop Lhotka Uprostřed pražského sídliště se ukrývá příjemný biotop

Koupaliště Horní Prysk

Kousek od Kamenického Šenova se nachází příjemná osvěžovna v podobě přírodního koupaliště, do kterého je navíc vstup zdarma. Vzniklo přebudováním původní hasičské nádrže a díky tomu, že sousedí s kostelem Petra a Pavla má nezaměnitelnou atmosféru. Díky dřevěnému obložení má koupaliště příjemný prvorepublikový ráz, navíc je jeho součástí i občerstvení, brouzdaliště a hrací zázemí pro malé děti.

Městské lázně Mšeno

Dnes již kultovní česká koupačka nesmí v našem výběru chybět, i když jde nejspíš o nejvytíženější koupaliště v Česku. Není se čemu divit, člověk si tady totiž připadá, jako by se teleportoval do Saturninova světa. Lázně vznikly ve 30. letech opět ve stylu art deco, potěší tak nejen milovníky vody, ale také milovníky architektury. Bazén plní pramen Stříbrník, díky němuž je voda příjemně chladivá i v parných letních dnech.

Koupaliště Divoká Šárka

Mezi skaliska Šáreckého údolí je vklíněné koupaliště, které Pražany osvěžuje už od 30. let minulého století. Zchlazení je to skutečně poctivé, protože voda je tady rozhodně jedna z nejstudenějších, které můžete v českých plovárnách a jiných osvěžovnách zakusit. Je to tím, že se zdejší bazén plní vodou z okolních pramenů, takže i v tom největším horku se tady vyhřeje maximálně na 23 stupňů. Výhodou toho však je, že tady nebývá tolik lidí.

Foto: Koupaliště Divoká Šárka Šárecké koupaliště díky studené vodě osvěží jako žádné jiné

Lesní koupaliště Liberec

Areál v Lidových sadech, jehož součástí je i koupaliště, vznikl uprostřed lesa už za první republiky v roce 1935. Byl dlouho přehlížený, až si ho v roce 2020 vzali do parády architekti Mjölk. Ti zde chtějí vybudovat skutečně krásné koupaliště se zázemím se saunou a stánkem s občerstvením, ale také pískové hřiště na fotbal a volejbal, dřevěná mola na ležení, pobytové schody či nové prvky zeleně. Projekt je to ambiciózní, jeho realizace je ale zatím teprve na papíře. I přesto si tady zatím můžete užít atmosféru klidného koupání v bazénu napájeném lesním potokem.

Foto: Lesní koupaliště Liberec Staré lesní koupaliště si vzali do parády známí architekti

Lesní plovárna Mladé Buky

Obklopit lesem se můžete také na plovárně nedaleko krkonošské obce Mladé Buky. Kromě padesát metrů dlouhého bazénu se tady nachází zázemí pro plážový volejbal, stolní tenis, petanque a badminton, dětská pláž a slunná stráň, kde se dá ale i schovat ve stínu stromů. V areálu je možné se také ubytovat v chatkách, což uvítáte v případě, že se vám odtud nebude chtít hnout.

Foto: Lesní plovárna Mladé Buky Chození po horách můžete spojit s návštěvou plovárny

Kurovický lom

Nedaleko Kroměříže se nachází přírodní památka, ve které se v horkých dnech můžete vykoupat. To mnoho let nebylo vůbec možné, ale před několika lety se to naštěstí změnilo a vyrazit sem můžete za poplatek 50 korun. Díky vápencovým svahům má zdejší voda nádhernou barvu, navíc je lom obklopený stromy, takže jde o klidné útočiště v zeleni.