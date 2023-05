Jednadvacet bylo? Amazon spouští ověřování věku při nákupu alkoholu přiložením dlaně

Zajít na zápas baseballového týmu Colorado Rockies je nyní o něco větší zážitek. Na jejich stadionu v Denveru totiž Amazon nainstaloval své nové platební terminály, díky kterým si lze zakoupit pivo či jiný alkohol pouhým přiložením ruky, aniž by se kdokoliv ptal na věk.

Technologii placení prostřednictvím přiložené dlaně začal Amazon implementovat do obchodů Amazon Go i podniků třetích stran v roce 2020. Fungování celého systému je jednoduché. Zákazníkovi jen stačí spárovat svou platební kartu s biometrickými údaji o vlastní dlani. Následně se může vydat na nákupy, kdy mu stačí k zaplacení jen dlaň přiložit ke speciální čtečce Amazon One.

Problém ovšem nastává v momentě, kdy si dotyčný chce koupit alkohol. V tom případě je totiž nutné potvrdit svůj věk předložením průkazu totožnosti. Tím technologie, která byla vyvinuta především za účelem zrychlení a zjednodušení platebního procesu, ztrácí účinnosti. Proto se Amazon rozhodl do celého procesu platby pomocí dlaně přidat funkci verifikace věku zákazníka a umožnit tak osobám starším 21 let dlaní kupovat i alkoholické nápoje.

Tuto technologii mají jako první na světě možnost otestovat návštěvníci denverského stadionu Coors Field. Ještě než se na místo vydají, by se ovšem měli podívat na stránky Amazon One, kam je nutné nahrát všechny potřebné údaje a fotografie, aby mohla být funkce ověření věku spuštěna.

Foto: amazon Pro ověření věku i platbu za alkohol stačí jen přiložit dlaň

Přímo na stadionu si je pak možné koupit pivo dlaní v tamním Silver Bullet Baru. Kdo si u místního barmana pivo či jiný alkoholický nápoj objedná, prostě jen přiloží dlaň ke snímacímu zařízení. Barman pak rychle provede kontrolu shody fotografie na obrazovce s obličejem člověka, který objednává, a pokud je vše v pořádku, může přistoupit k čepování. Pro zaplacení zákazník opět jen přiloží dlaň ke čtečce a již mu nic nebrání v tom, aby se napil.

Technologie placení dlaní Amazn One je aktuálně v provozu ve více než stovce poboček řetězce Whole Foods Market, obchodech Amazon Go a Amazon Fresh. K nalezení je také v některých restauracích, na sportovních stadionech i v prodejních kioscích na letištích ve Spojených státech. Technologie ověřování věku by se právě do nich měla z Coors Field začít šířit ve velmi brzké době.