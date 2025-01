Jedno Porsche pro každého aneb Jak si to Smid, Havryluk a Lišák rozdali na polygonu

Uložit 0

Jejich dny jsou vesměs plné pracovních schůzek a jiných povinností. A když mají chvíli času, skočí si třeba do ledové vody, do kokpitu letadla nebo se zřídit do fitka. Jenže jakmile se jim dostanou do rukou elektrické bestie z dílen Porsche, povinnosti jdou stranou. Ostatně na závodním polygonu ta auta sama jezdit nebudou. Zatím. A tak je Lubo Smid, Tomáš Havryluk a Lišák vyrazili otestovat, zatímco reprezentovali CzechCrunch.

Všichni tři jsou mistři ve svých oborech. Zatímco Lubo Smid vlastní vývojářskou firmu STRV, se kterou vymýšlí aplikace i třeba pro Arnolda Schwarzeneggera, Tomáš Havryluk pomáhal patnáct let budovat Alzu. A Jan Liška alias Lišák? Ten patří k nejvýraznějším tvářím české fitness scény, ve které se uplatňuje i jako tvůrce. Jedno mají ale přece jen společné: lásku k rychlým autům.

Proto se s nimi spojilo Porsche ve spolupráci s produkční firmou Mafia Records a CzechCrunchem a společně představili projekt, který vyústil v závodění na polygonu. Ještě předtím ale nechali diváky nahlédnout do jejich běžných životů, do kterých jim byly dosazeny nejnovější elektrické modely tohoto německého výrobce. A všechno pečlivě zdokumentovali.

V novém, čtyřicetiminutovém dokumentu tak uvidíte nejen zákulisí jejich každodenních dnů, ale také se můžete inspirovat jejich přístupy k životu a práci – a zjistíte třeba to, proč Lubo Smid miluje šokovou terapii v chladné vodě, jak je Tomáš Havryluk schopným pilotem letadla nebo jakým hackem s pečicím papírem by Lišák mohl v kuchyni vyškolit i takového Pohlreicha.

To hlavní „poměřování“ se ale odehrávalo na polygonu, na který trojice vyrazila v elektrovozech od Porsche, aby si vyzkoušela jejich jízdní vlastnosti v nejupřímnějších závodních disciplínách jako sprintu nebo slalomu mezi kužely. „Naší vizí bylo ukázat, jak elektromobilita v podání Porsche zapadá do dynamického života moderních profesionálů,“ uvedla Petra Klosová, manažerka PR a marketingu v Porsche Česko.

„Spolupráce se značkou Porsche byla pro nás příležitostí představit elektromobilitu z nové perspektivy. Chtěli jsme ukázat, že moderní technologie mohou být nejen užitečné, ale i zábavné a inspirativní. V projektu kombinujeme autentické zážitky silných osobností a technickou dokonalost,“ uvádí Jiří Pikrt, šéf Mafia Records.