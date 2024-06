Cybertruck dorazil do Prahy. Prohlédnout si ho naživo půjde na Pankráci a v showroomu Tesly

Uložit 0

Cybertruck rozhodně patří mezi jedny z nejvýraznějších automobilových novinek posledních let. Může za to nejen jeho neotřelý vzhled, tak také extrémní technické parametry. Jenže právě některé z nich vyvolávají otázky, jak se na ně budou tvářit evropské regulační úřady, a tedy zda vůbec bude možné Cybertruck na silnicích Evropské unie provozovat.

Tesla by však Cybertruck na starém kontinentu viděla ráda. Jak jinak si vysvětlit roadshow, v rámci které je pick-up vystavován ve více než dvaceti evropských zemích, včetně České republiky? Kdo by si rád vůz prohlédl na vlastní oči, může tak učinit tuto středu na Pankráci, kde bude vystaven mezi obchodním domem Arkády Pankrác a nejvyšší pražskou budovou City Tower. Případně od středy až do soboty bude v showroomu Tesly v pražských Průhonicích.

Firma svou novinku prezentuje statickou formou, takže se s ní neprojedete, nicméně si ji lze do detailu alespoň prohlédnout. V podstatě má podobný interiér, jaký lze najít i v modernizovaném Modelu 3. Nejvíc pozornosti tak upoutá exteriér, který definuje válcovaná ocel ohýbaná do ostrých úhlů, díky nimž vůz působí jako zjevení.

Jenže právě tyto úhly jsou důvodem, proč se se Cybertruckem v Evropě zatím neprojedeme. Jak totiž koncem loňského roku řekl pro nizozemskou odnož Top Gearu viceprezident Tesly pro vývoj vozidel Lars Moravy, evropské předpisy vyžadují zaoblení na vyčnívajících částech vozu minimálně 3,2 milimetru, čehož u nerezové oceli použité na Cybertruck nelze dosáhnout.

A překážek je víc. Vůz je také podle evropských norem příliš těžký na to, aby mohl být provozován jako klasický osobák, takže by pro jeho řízení bylo nutné vlastnit řidičský průkaz skupiny C, tedy oprávnění na kamión.

Moravy také připomněl rozdílnou velikost trhu s pick-upy ve Spojených státech a v Evropě. V USA je pick-up F-150 od Fordu dlouhodobě nejprodávanějším vozem a Evropané navíc dlouhodobě dávají přednost kompaktnějším pick-upům, jako je Toyota Hilux, Volkswagen Amarok či Ford Ranger.

Stále je zde možnost, že Tesla pro evropské zákazníky připraví menší verzi Cybertrucku. Do té doby ale bude možné si tu vůz jen prohlížet na obrázcích, případně do 8. června zavítat na Pankrác či do Průhonic.