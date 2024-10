Tesla odhalila robotaxi Cybercab. Plně autonomní auto má podle Muska dorazit nejpozději v roce 2027

Uložit 0

Je tomu jen pár hodin, co Elon Musk ve filmovém studiu společnosti Warner Bros. v Kalifornii ukázal novinku, na kterou se čekalo skutečně dlouho. Dvoumístný Cybercab může způsobit autonomní revoluci na silnicích, a to prý už za pár let. Chce být levnější než hromadná doprava.

Musk o robotickém taxíku mluvil poprvé už v roce 2019. Tehdejší vizí měla být možnost proměnit na autonomní taxi jakýkoliv automobil Tesly, který by mohl vydělávat svému majiteli peníze v době, kdy jej on sám nepotřebuje.

Tento plán se sice nenaplnil, ale už víme, jak robotické taxi v podání Tesly vypadá nyní – jde o dvoudveřové minivozítko, které dostalo jméno Cybercab a vypadá jako menší a uhlazenější Cybertruck či o něco hranatější Model 3. Elon Musk jej odhalil na akci nazvané We, Robot.

Auto nemá volant ani pedály a jeho dveře se podobně jako u Modelu X vyklápějí vzhůru. Musk, který je známý tím, že si rád klade velké a těžce splnitelné cíle, řekl, že náklady na jeho provoz budou tak nízké, že bude dokonce ekonomičtější než jízda městkou hromadnou dopravou.

Průměrné provozní náklady na jednu míli (1,6 kilometru) vyčíslil na 0,20 dolaru, tedy necelých pět korun, zatímco provoz autobusu podle něj na stejné vzdálenosti vychází zhruba na jeden dolar. Muskovou vizí je, že investoři budou z autonomních Cybercabů vytvářet celé flotily a provozovat je podobně jako Uber.

Zajímavostí je, že novinka by neměla mít klasickou dobíjecí zástrčku, ale inženýři by její nabíjení chtěli řešit indukcí. Musk také uvedl, že předpokládaná cena by měla být méně než 30 tisíc dolarů, tedy méně než 700 tisíc korun. Sám ale také přiznal, že často bývá až příliš optimistický, co se časových os týče, ale výroba Cybercabu by podle něj měla začít v roce 2026 či 2027.

Podle Muska mohou být autonomní vozidla desetkrát až dvacetkrát bezpečnější než vozy řízené lidmi. Automobilka plánuje, že v příštím roce spustí v Kalifornii a Texasu plně autonomní řízení. Dodal však, že Cybercab bude muset nejprve získat pro provoz speciální povolení od úřadů.

Kromě Cybercabu se na akci představil také autonomní minibus pojmenovaný Robovan, jehož futuristický design se dá těžko přirovnávat k čemukoliv, co jsme doposud od Tesly viděli. V tomto případě byl Musk na informace velice skoupý a prozradil v podstatě jen to, že se do něj vejde až 20 osob a že i takový koncept by Tesla chtěla přivést k životu.

Pak už všechny přítomné na akci vyzval k party, při níž se o zábavu postarala celá divize robotů Optimus. U něj Musk řekl, že by se jeho cena mohla pohybovat mezi 20 až 30 tisíci dolary a již brzy by se podle něj mohl stát běžnou součástí domácností. Zde by měl pomáhat s celou řadou úkolů, od nošení nákupu z auta až po míchání drinků a obsluhu členů domácnosti.

Představení robotického taxi přichází v době, kdy se Tesle zpomalily dodávky a společnost není v nejlepší kondici. Novinka znamená nutnost investovat do výrobních linek a další náklady. Na druhou stranu může Tesle otevřít zcela nové byznysové příležitosti a zákazníkům nabídnout vedle samotné přepravy také úsporu času, kdy mohou během cestování pracovat či odpočívat.