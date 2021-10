Když Jan Marvan v roce 2003 dostal nápad na výrobu vlastních gumových lan určených pro funkční trénink, bylo na trhu jen pár podobných produktů. A ani těm se nedostávalo kdovíjaké popularity. V roce 2010 pak svůj nápad zrealizoval a začal lana vyrábět jinak než konkurence. Svou technologii si nechal patentovat a postupně přidával další služby včetně tréninkových aplikací nebo školení pro trenéry. Dnes prodává ročně tisíce produktů, portfolio stále rozšiřuje a jeho lana používají třeba fotbalisté Realu Madrid.

Do lodních lan se Jan Marvan zamiloval. Nadchlo ho, jaký efekt mají takové na první pohled jednoduché pomůcky na rozvoj funkční síly i kardiovaskulárního systému, aniž by negativně poškozovaly klouby. Vadilo mu ale, že většina lan neumožňovala vzhledem k absenci jakéhokoliv elastického odporu třeba pohyb z místa na místo, výskoky, sprint ani běh. A tak se zrodila Cobra, vůbec první výrobek z nabídky firmy pod názvem Gun-Ex.

Obyčejné lodní lano, kterých v té době už existovalo několik, spojil Marvan s elastickou gumou, což umožnilo vytvoření mnohem efektivnějšího produktu, s nímž je možné komplexně procvičit celé tělo. Potom se repertoár rozšířil o Mini Cobru, tedy kratší provedení jinak identického lana, a další produkty následovaly. Jako první Gun-Ex přišel také s gelovými vestami, které představují vylepšenou variantu zátěžových vest.

„Nemají klasickým vestám vyloženě konkurovat, protože u nich jde častokrát primárně o velkou hmotnost. My se ale zaměřili na správnou distribuci váhy po těle, aby se ta zátěž nijak nehýbala a vesty se tak daly využívat i při dynamických sportech. Zároveň je té hmotnosti dosaženo použitím tzv. medical gelů, které lze nahřát v mikrovlnce nebo naopak zchladit v mrazáku,“ říká na adresu jednoho z nejnovějších produktů Jan Marvan, který s nahřátou vestou chodí třeba běhat v zimě.

Lana značky Gun-Ex se hodí i pro trénink bojových sportů Foto: Gun-Ex

Všechny produkty se přitom už od založení značky vyrábí v Česku. Marvan podle svých slov věří, že Češi jsou svědomitější a jejich práce je kvalitnější. Kromě toho ale spatřuje výhodu i ve snadnější kontrole vyrobených produktů, jednodušším vývoji nového zboží a snazší zakázkové výrobě pro velké zákazníky. Zároveň také přiznává, že zboží vyrobené v Evropě má oproti tomu čínskému lepší zvuk. A prodeje mu dávají za pravdu.

Kromě domácího judisty a dvojnásobného olympijského vítěze Lukáše Krpálka používá produkty Gun-Ex třeba jihoafrický ragbyový tým Sharks, vybraní basketbalisté z NBA či hokejisté NHL a také slavný fotbalový klub Real Madrid i slavný Cristiano Ronaldo. Až na Krpálka se přitom nikomu z nich nemusela firma nijak „vnucovat“ a týmy si produkty vyhlédly. Jan Marvan tak častokrát zjistil, jaké hvězdy jeho produkty používají, až náhodou. Třeba z fotek na Instagramu.

Kromě rekreačních a profesionálních sportovců jeho lana využívají třeba i armády a další ozbrojené složky – jedinou, o které smí Jan Marvan mluvit, jsou dominikánské Special Forces. Právě vojáci mohou často profitovat z toho, že jsou lana ve srovnání s jinými posilovacími pomůckami skladná a nabízí obrovské spektrum cviků. „Vypadají robustně a skutečně robustní jsou, ale člověk je jednoduše složí do batohu a jde,“ popisuje Marvan.

„Ta elastická guma prostě nahradí to, o co jsou ta lana lehčí. Váží zhruba šest kilogramů a je to skvělý nástroj, s nímž mohou trenéři trénovat své svěřence,“ říká Marvan a dodává, že třeba pro běžné sportovce, kteří chtějí nástroj na cesty, je ideální spíše kilový model lana zvaný Double Trainer, s nímž je možné trénovat kdekoliv. Cobra ale umožňuje více než 500 různých cviků a pro potřeby armády či policie je k dostání kromě klasické černé barvy také v kamuflážní variantě.

I pro ten nejnáročnější trénink

K aktuálnímu portfoliu produktů, které čítá kromě krátkého a dlouhého lana i zmiňované gelové vesty nebo zátěžové pytle, vyrábí Gun-Ex i vlastní řady funkčního oblečení vhodného pro náročný trénink. To také vzniká kompletně celé v Česku a je určeno i elitním sportovcům. Kromě toho sám Jan Marvan pořádal kurzy, na nichž učil zájemce lana a další pomůcky správně využívat. Právě k těmto školením by se rád vrátil, jakmile to epidemiologická situace znovu dovolí.

Stejně jako řada dalších společností čelil i Gun-Ex s příchodem pandemie řadě výzev. Situace ale donutila firmu působící primárně na americkém a evropském trhu změnit priority a více se zajímat o digitalizaci. Po bok offline kurzů s omezeným počtem návštěvníků se tak zařadila i online videa, a dokonce vznikla i samostatná aplikace, která je zdarma a nabízí jak připravené tréninky pro začátečníky i pokročilé, tak možnost vytvoření vlastního cvičebního systému.

Lana během tréninku armády Foto: Gun-Ex

„Aplikace máme ke každému produktu a klademe důraz na to, aby člověk, který jde cvičit a není profesionál, měl přístup ke cvikům a aby měl i průvodce tím, jak dát vše dohromady a začít správně cvičit bez složitého přemýšlení a hledání. Chceme zákazníkovi zjednodušit celý ten ‚bolavý‘ proces začátků cvičení,“ říká Jan Marvan a dodává, že loňský rok pro firmu byl obrovskou výzvou i stimulem zaměřit se na menší odběratele.

I když Gun-Ex u nás není nijak známá, své produkty dodává do desítek zemí a po deseti letech existence mají v průměru jen jednu reklamaci na tisíc produktů, což samo o sobě svědčí o jejich kvalitě. „Asi nejdůležitější pro nás teď bude post-covidově stabilizovat trhy, kde již operujeme. Chceme znovu nastartovat všechna offline školení a sociální akce s trenéry a profesionály,“ popisuje Jan Marvan.

Dodává, že na programu je také navázání na předchozí spolupráce s jednotlivými distributory a další rozvoj. „Věřím, že jakmile bude jasný signál, že se nic nebude zavírat ani omezovat, komerční fitness trh se znovu rozběhne. A pokud se vše vrátí do normálu, bude následovat i expanze na další trhy,“ uzavírá své plány do budoucna Jan Marvan.