Jeho tvorbu zná každý, jeho jméno málokdo. Zemřel Monty Norman, autor ikonické znělky bondovek

Ačkoliv si jeho jméno jen málo lidí spojí s tváří nebo dílem, Monty Norman se navždy zapsal do dějin světové kinematografie. Stojí totiž za ikonickou znělkou z prvního filmu o Jamesi Bondovi Dr. No, která se vžila pro celou filmovou sérii a dodnes je hlavním hudebním motivem spojovaným s jednou z nejznámějších postav, co se kdy objevily na velkém plátně. V pondělí Norman zemřel. Dožil se 94 let.

Zpráva o jeho smrti se objevila na oficiálním webu umělce: „Se smutkem oznamujeme, že Monty Norman zemřel 11. července roku 2022 po krátké nemoci.“ Napříč svojí kariérou vytvořil hudbu, slova nebo obojí pro mnoho britských muzikálů, několik filmů a také působil jako zpěvák v jazzových orchestrech. Jeho zdaleka nejznámější umělecký přírůstek ale pochází z roku 1962, kdy se nechal přemluvit k napsání znělky jednoho nízkorozpočtového akčního snímku.

Jak už to tak bývá, Dr. No, první díl z dnes legendární filmové série o britském tajném agentovi Jamesi Bondovi, neměl vůbec snadnou cestu na plátna. Nejdříve mělo jít o televizní projekt spisovatele Iana Flemminga promující turistiku na Jamajce, to ale selhalo. Následoval nápad z námětu vytvořit klasický celovečerní film, na ten se ale zase v Hollywoodu nedařilo sehnat financování. Producenti Dr. No, kteří od Flemminga koupili práva na celou špionážní knižní sérii, nakonec našli podporu u studia United Artists.

Film dostal rozpočet kolem jednoho milionu dolarů, což bylo i na tehdejší dobu poměrně málo. Přeci jen se v něm ale našel dostatek zdrojů na to, aby mohl skladatel soundtracku vycestovat na Jamajku. Bez toho by byl dnes ikonický hudební motiv podstatně jiný, možná by se ikonickým vůbec nestal.

Norman tehdy pracoval na už zmíněných muzikálech a vedle dvou aktivních projektů na práci na nijak zvlášť zajímavém filmu neměl čas. Producentům Albertu R. Broccolimu a Harrymu Slatzmanovi se ale jeho tvorba líbila natolik, že skladateli jako součást smlouvy nabídli, že ho spolu s manželkou vezmou na natáčení některých scén na Jamajce. Vše by bylo zaplacené. „Pomyslel jsem si, i kdyby byl Dr. No průšvih, alespoň bychom z toho měli sluníčko, moře a písek!“ cituje Normana server BBC.

Umělec se pro hlavní motiv filmu rozhodl použít melodii ze své starší skladby Good Sign, Bad Sign z nedokončeného muzikálu. Jakmile původní sitár nahradil elektrickou kytarou, bylo jasné, že našel hudbu vystihující Bondův charakter, který kombinuje výraznou sexualitu, tajemnost i nemilosrdnost. V kombinaci s orchestrálními aranžemi Johna Barryho se pak do výsledného snímku dostala dnes známá skladba.

Dr. No se zprvu dočkal rozporuplného přijetí kritiky, vydělal ale šestinásobek svého rozpočtu a umožnil vznik pokračování, která rychle rostla na popularitě. Jelikož se úvodní sekvence, v níž agent 007 vystřelí přímo do publika, stala typickým prvkem bondovek, Normanovu znělku, která ji doprovází, dnes zná každý. Odkaz nepříliš známého britského skladatele tak stále žije a nepochybně ho znovu uslyšíme v příštím filmu o Jamesi Bondovi.