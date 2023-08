Jen s pár kily na zádech si cestu užijete daleko víc, radí Petr Kosek v návodu, jak cestovat nalehko

Když se Petr Kosek v roce 2010 začal připravovat na svůj přechod Pacifické hřebenovky, zarazilo jej, že valná většina těch, komu se tehdy podařilo náročnou stezku pokořit, chodila s úplně jiným vybavením, než na jaké byl do té doby zvyklý v Evropě. Všechno bylo lehké, očesané na základní funkce, díky čemuž se kompletní vybavení na pětiměsíční trek vysoko v horách a daleko od civilizace vešlo i do pěti kilogramů. To jej nadchlo a ihned začal svoje vybavení od základu měnit a testovat. Spustil také první web věnovaný ultralightu v Česku jménem Nalehko. Když se mu následně v roce 2012 s přítelkyní podařilo Pacifickou hřebenovku absolvovat celou, bylo mu jasné, že ultralehké putování skutečně funguje a má smysl.

Kromě pár kratších, několikasetkilometrových treků po celém světě má Kosek se svým týmem z Nalehko absolvované tři nejdelší světové trasy, takzvanou Triple Crown, o celkové délce přes 12 000 kilometrů. Prošli a popsali málo známé dálkové trasy na Balkáně. Ještě než se objevila Stezka Českem, obešli po hranicích celé někdejší Československo a znovu oživili povědomí o starých českých dálkových trasách, jako je Jiráskova cesta, Zlatá stezka Českého ráje, Modrá hřebenovka a podobně.

Jak sám Kosek přiznává, princip ultralehkého vybavení jej naprosto pohltil. „Není to jenom o tom nakoupit si lehké věci. Je to o změně uvažování nad vybavením, o dobrém plánování, o zkušenostech. A výsledek vám dá křídla,“ říká Kosek pro CzechCrunch ve svém návodu, jak se vydat na cesty skutečně nalehko.

Proč vlastně řešit hmotnost vybavení, když pár dní v Alpách, v Rumunsku nebo ve Skotsku zvládáte i se svým pětadvacetikilovým monstrem? Protože se před vámi otevřou mnohem lákavější možnosti – dlouhé treky, na které jste neměli dost dovolené, ale s lehkým batohem je v klidu za dva týdny proběhnete. Treky, které pro vás kvůli délce trvání nebyly řešitelné po stránce zásobování, nebo třeba treky, které se vám na váš věk a zdravotní stav zdály být nedosažitelné. S lehoučkou výbavou se do nich můžete pustit, protože pět kilo vybavení (a nějaké jídlo k tomu) unese každý.

Ultralight není o tom, že kvůli hmotnosti necháte kriticky důležité vybavení doma a budete doufat, že to nějak dopadne. Naopak. Ultralight je o dobré přípravě – dřív než něco ze svých věcí necháte doma, je potřeba si „udělat domácí úkol“, jinak by taková redukce byla hazardováním.

Foto: Nalehko Petr Kosek, cestovatel, lezec a milovník dlouhých treků

Vybavení v batohu dost závisí na tom, kam jedete a co se chystáte dělat. Těžký batoh plný zbytečných věcí je obvykle výsledkem strachu – neznáte svůj stan, nechcete se učit ho stavět nebo vybírat vhodné místo pro něj, tak si koupíte pětikilové expediční monstrum s tím, že to vyřeší za vás. Bojíte se, aby vám nebyla zima, tak radši koupíte o kilo těžší spacák. Bojíte se, abyste měli náhradní oblečení, když promoknete, protože si nejste jistí nepromokavostí bundy. Bojíte se, že vám dojde palivo, a tak přibalíte bombu navíc. Tomu všemu se dá předejít, ale je potřeba příprava.

Je potřeba si dobře zjistit, kam jedete, jaké budou podmínky a teploty, výškový profil trasy či jak to bude se zásobováním. A pak se už připravit přesně na konkrétní situaci. Určitě nestačí zaběhnout do obchodu a zběsile nakupovat ultralehké kousky. Je potřeba si svoje vybavení vyzkoušet a odladit během několika akcí.

Někdy to chce začít přemýšlet a někdy trochu změnit zaběhlé, nesmyslné návyky (nejtěžší část u všech nových věcí). V neposlední řadě je vždy důležité znát svoje možnosti a schopnosti. A trénovat – štěstí opravdu přeje připraveným. S oblibou říkám, že na dlouhé treky nechodím trpět, ale užívat si to! Samozřejmě, že je to „o hlavě“, ale s trénovaným tělem, zvyklým na občasný fyzický nekomfort, je to o hodně snazší.

Jak tedy na to?

Je mi jasné, že teď nenaházíte všechno vybavení, co máte, do popelnice (většinou to ani není potřeba), ale bude nutné se na to podívat trochu jinak. Výbavu určitým způsobem protřídit a při nákupu nových kousků už vybírat pečlivěji.

Pokud nechcete nic ze svého vybavení měnit, je dobré si aspoň udělat seznam výbavy i s váhami jednotlivých položek, které používáte. Budete překvapeni hmotností některých kousků. Když pak budete balit, sáhněte po lehčí variantě z vašeho portfolia. Nejdřív se vám bude zdát 100 gramů ušetřených na fleecové bundě směšných, ale při pohledu na seznam se 40 položkami to dává potenciál k ušetření několika kil. Když si poskládáte lehkou variantu výbavy, vyražte na pár víkendových akcí a po návratu si poznamenejte, které věci jste vůbec nepoužili, nebo spíš nepotřebovali. Zjistíte, že opakovaně nosíte polovinu věcí úplně zbytečně. Prostě jste si dokázali poradit i bez nich. Tak je příště nechte doma (to se samozřejmě nevztahuje na nepromokavou střechu nad hlavou, nepromokavou bundu a kalhoty a jednu teplou vrstvu na tělo pro krizovou situaci). Nakonec se dopracujete k něčemu takovému:

Foto: Nalehko Koskova zimní výbava Pokud jste nakloněni radikálnějšímu odlehčení a koncept ultralightu se vám zamlouvá, je potřeba se podívat hlavně na takzvanou „velkou trojku“. To jsou největší a nejtěžší položky výbavy – stan, spacák a batoh. Tady se dá ušetřit několik kilo. Pro inspiraci přikládám tabulku, kolik kilogramů jsem přechodem na ultralight v začátcích ušetřil já. Teď už jsem zase o kus dál a o další půl kilo níž.

Foto: Nalehko Zásadní úspora hmotnosti na třech největších položkách Při skládání lehké výbavy hlavně nezapomeňte, že batoh se kupuje až nakonec, velikostně a nosností podle toho, jak dobře jste odlehčili. Je mnohem příjemnější nést lehkou výbavu v klasickém, těžkém batohu, než těžkou výbavu narvanou v ultralehkém batohu. Dalším krokem je zamyšlení nad univerzálností věcí, které nosíte – například trekové hůlky nejsou jen hůlky, ale dá se na ně postavit stan. Pak s sebou nemusíte nosit stanové tyčky. Karimatka nemusí sloužit jen v noci na spaní, ale dá se na ní sedět při zastávkách přes den nebo poslouží jako zádová výztuha ultralehkého batohu. Není potřeba si kupovat spacák do -10 °C jen tak pro jistotu, když většinou spáváte v teplotách kolem nuly. Je lepší koupit spacák jen těsně pod 0 °C a doplnit ho lehkou péřovou bundou. Ta navíc dobře poslouží večer v kempu jako teplá, skoro nic nevážící vrstva. A takový spacák pak bude dobře použitelný i za teplejších dní. Stejně tak je lepší nosit místo vložky do spacáku, která je jinak úplně nepoužitelná, dlouhé spodky, triko a ponožky – ty ochrání spacák před znečištěním stejně jako vložka, ale navíc slouží jako náhradní oblečení, kdybyste se někde nečekaně vymáchali nebo kdyby se výrazně ochladilo. Na víkendovou akci nemusíte nosit vařič a těžkou bombu, ale třeba jen deci biolihu a místo plynového vařiče trochu upravenou plechovku. Možností je zkrátka spoustu.

Bezpečí na prvním místě

Všechno v ultralightu je podřízeno bezpečí. Člověk s sebou nosí vše, co nezbytně potřebuje, ale nic navíc. Něco stačí nosit v batohu, ale to nejdůležitější musíte mít v hlavě. Jak definovat, co nezbytně potřebuji? Co je opravdu důležité a co není? Pomůžou takzvané „priority bezpečí“ stanovené podle toho, jak rychle vás daná situace ohrozí na životě.

Vyhnout se nehodám (zásahu bleskem, lavinám, utonutí atd.) – sem patří nejen základní znalosti a zkušenosti pro pohyb na horách, ale i důležité vybavení jako čelovka, mapy a buzola, cepín a mačky, helma, někdy i lana. Sedáky a vybavení na lezení, lékárnička a znalost první pomoci.

Zůstat v suchu! Vystaveni extrémním klimatickým podmínkám (hlavně chladu) bez správného vybavení vydržíte jenom pár hodin. Suchému chladu se dá ještě částečně odolávat i s obyčejným vybavením, ale v promočeném oblečení máte na přežití mizivou šanci. Základem ultralehkého vybavení je udržet vás v suchu – jak v noci během spánku, tak přes den během pohybu.

Mít dostatek vody a jídla pro komfortní fungování. Bez vody i jídla vydržíte i několik dní. Není to příjemné, ale body 1. a 2. jsou mnohem důležitější.

Když se do ultralightu ponoříte, zjistíte, že je poměrně snadné a bezpečné zredukovat výbavu klidně i na měsíční trek na pět kilogramů a že je nesmírně osvobozující pohybovat se krajinou s hlavou vzpřímenou, bez bolestí zad, ramen a kolen. A že i dálky jsou najednou mnohem lákavější.