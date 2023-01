Ještě luxusnější létání s Emirates. Aerolinky investují miliardy do modernizace svých letounů

Létání aerolinkami Emirates by mělo být postupem času ještě příjemnějším zážitkem. Letecká společnost se rozhodla modernizovat svých 120 strojů od výrobců Airbus a Boeing, přičemž vůbec první si skokem do budoucnosti prošel jeden z největších komerčních letounů světa Airbus A380. Interiér dostal nové barvy i materiály.

Kdo pravidelně létá s dopravcem Emirates na lince Dubaj-Londýn, nejspíše bude při svém dalším letu příjemně překvapen. Právě na této trase totiž bude nasazen první stroj společnosti, který si prošel programem kompletní rekonstrukce, na nějž si Emirates pro své letouny vyčlenily dvě miliardy dolarů, tedy téměř 45 miliard korun.

Airbus A380 poprvé vzlétnul do nebes v roce 2005, takže neustálé modernizace pro zachování těch nejvyšších standardů jsou na místě. Podle Tima Clarka, prezidenta společnosti Emirates, by cestující měli změnu zaznamenat okamžitě, jakmile vstoupí na palubu letadla. Přepracovány byly jeho interiéry a k dispozici budou i nové produkty. Zároveň rekonstrukce umožnila nabídnout více sedadel v třídě Premium Economy, kterých bude na hlavní palubě 56.

„Jsem obzvláště hrdý na to, že celý proces renovace byl navržen, proveden a dokončen v našich vlastních prostorách v Dubaji, a to podle nejvyšších standardů kvality a bezpečnosti. Odráží to prvotřídní letecké schopnosti a infrastrukturu, která v rámci společnosti Emirates a ve Spojených arabských emirátech existuje,“ řekl prezident Clark.

Foto: Emirates Airline Modernizovaný interier Airbusu A380

Cestující ve First a Business Class se mohou těšit na nové kožené čalounění sedadel v krémové barvě a světlejší odstíny dřevěných povrchových úprav. Vyměnily se i koberce a obložení stěn. A nechybí ani florální design stromu Ghaf, který mají aerolinky ve znaku.

Za účelem rekonstrukce Emirates najaly 190 nových zaměstnanců, kteří začali testovat proces modernizace již v červenci minulého roku, aby byly veškeré práce vyladěny k dokonalé efektivitě. Celková proměna jednoho letounu nyní společnosti díky zdokonalení procesů zabere 16 dní.

Během optimalizace se přišlo na možnost využití některých nekonvenčních postupů. Mezi nimi je například nasazení cateringových vozíků, jindy využívaných pro obsluhu pasažérů na palubě letadla, které se díky svým ideálním rozměrům hodí pro rozvážení dílů z letadla do dílen.

V rámci modernizačního programu budou aerolinky modernizovat vždy čtyři letouny za jeden měsíc. Každých osm dní tak bude vyřazen z flotily jeden letoun, který poputuje do dubajské centrály společnosti. Do roku 2024 by mělo být modernizováno 67 letounů A380, po kterých se přesune pozornost modernizačního programu na 53 Boeingů 777. Kompletně hotovo by mělo být v roce 2025.