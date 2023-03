Jihomoravský horor Someday You’ll Return vyšel ve vylepšené verzi. Nově si ho zahrajete i na PS

Co byste dělali, kdyby se vaše dcera nevrátila domů? Hrdina české hry Someday You’ll Return kvůli tomu musel konfrontovat strach v místech, do nichž se nikdy nechtěl vrátit. Nyní se do nádherné a současně děsivé přírody jižní Moravy vrátí ještě jednou. A to v nové verzi psychologického hororu Someday You’ll Return: Director’s Cut, která původní obsah nejen vylepšuje a opravuje, ale navíc rozšiřuje.

Původně chtěli CBE Software svou hru dostat na konzole a rozšířit její jazykové mutace. „Díky spolupráci s Bohemia Interactive ale nyní Director’s Cut obsahuje jak kvantum nového obsahu a funkcí, tak i úpravy hratelnosti a celkové plynulosti při průchodu hrou,“ popisuje právě vydané vylepšení Jan Kavan, který na Someday You’ll Return pět let pracoval se spoluzakladatelem studia Lukášem Medkem.

Nyní vývojáři spojili síly s domácí herní společností Bohemia Interactive, která tak po dlouhé době k vývojářské činnosti přidává i tu vydavatelskou. Současným majitelům titulu, který za pár týdnů oslaví tři roky od vydání, přinášejí zdokonalenou verzi zdarma. Současně oslovují nové zájemce, a to i z řad vlastníků konzolí PlayStation, původní hra totiž vyšla pouze pro PC. Na Steamu ji pořídíte za 20 eur, verze pro konzole je s cenou 659 korun o něco dražší.

„Kromě nových funkcí obsahuje přes tisíc oprav a vylepšení, které ze hry dělají nesrovnatelně lepší zážitek,“ zmiňuje Kavan výsledky více než dvou let vývoje, do něhož se opět zapojil i Medek. Director’s Cut nemá být jen naleštěním už tak povedeně vypadající hry. Kromě vylepšené grafiky a nových achievementů pro herní komplecionisty přidává i nové hlavolamy a příběhový obsah nebo půl hodinu nové hudby. A vedle nových jazyků samozřejmě zůstávají české titulky.

„Pevně věřím, že hráči investované úsilí ocení a vrhnou se do prozkoumávání tajů temného příběhu o hledání zmizelé dcery,“ dodal vývojář. Právě pátrání po ztraceném dítěti je hlavní náplní psychologického hororu, který hráče zavede do lokalit nejen inspirovaných, ale přímo kopírujících skutečná místa nejen jižní Moravy, jak se můžete sami přesvědčit v galerii na stránkách hry.

Českým hráčům známá krajina skrývá spoustu tajuplných a (povětšinou) opuštěných míst, která při hledání své Stely protagonista Daniel navštíví. Hra přitom není jen simulátorem chůze po strašidelném lese, aktivnější hratelnost přináší tvorba předmětů či alchymie. Nebo nutnost vyhýbat se cizím bytostem. Jak zmiňuje popis hry: „Hlavně se snaž nebýt vidět. Možná tě totiž někdo sleduje.“

Someday You’ll Return ve své době sklidila vcelku pozitivní recenze, občasnou kritiku si vysloužily velké ambice dvoučlenného týmu, ale jejich nedostatečná exekuce, případně technický stav hry. Naopak velkou chválu i ocenění odborné veřejnosti hra sklízela za své výtvarné zpracování a atmosféru. Však tu kromě digitálních kopií skutečných míst autenticky doplňuje i moravská cimbálovka.

Hře se nicméně nevyhnuly vážné potíže a nebyla komerčně úspěšná. Krátce po vydání v květnu roku 2020 Jan Kavan prohlásil, že 98 procent kopií aktuálně hrané hry je pirátských. Prý mělo jít o uniklou testovací verzi hry pro novináře, jež navíc nebyla zcela dokončená. Původní plány na vydání na konzole tak padly. Díky Bohemia Interactive se však – zcela v souladu s názvem hry – vrátily.