Jiří 4Kára. Nejslavnější svatba českého internetu vyjde v remasterované verzi, premiéra bude v kině

„Dělej! Už jste tady měli bejt čtyři minuty, ty magore!“ Jen málokterá slova se do análů českého internetu zapsala tak nesmazatelným písmem jako jedna z úvodních replik legendárního videa o Jiřím Károvi. A spousta slov, která se do pomyslné síně slávy online kultury rovněž dostala, by pocházela taktéž z tohoto klenotu. Jenže jeho lesk už po téměř čtvrt století zašel, a tak se nyní legendární nahrávka známá coby Svatba Jiřího Káry dočká remasteru. A premiéry v kině.

Dejme tomu, že neznáte Jirku Káru. Možná jste později narození. Anebo si nelibujete v internetových bizárech. Takzvaná Svatba Jiřího Káry je každopádně jeden z nejslavnějších a nejstarších českých memů. Pětadvacetiminutové video z konce minulého století zachycuje svatbu na Praze 7, jejímiž ústředními aktéry jsou vedle titulního hrdiny a slečny Blanky kulantně řečeno nekonformní lidé s pohnutými osudy, kteří měli více či méně až příliš příznivý vztah ke kriminalitě a alkoholu. Případně k hajlování na veřejnosti. Zcela upřímně, musí se to vidět a slyšet, pouhý popis nestačí.

Ultimátně kultovní a virální záznam je k prasknutí nabitý hláškami, které byste se styděli opakovat i v hospůdce páté cenové skupiny. Frekvence vulgarit je na pováženou vysoká. Jejich neotřelé kombinace překvapí i vystudované lingvisty. Znalost etikety svatebčanů dosahuje minusových hodnot. Ale memetický potenciál videa? Ten je takřka nekonečný. Jenže třiadvacet let starý záznam není po technické stránce tak dokonalý jako jeho obsah. A tak se parta příznivců rozhodla Svatbu Jiřího Káry digitálně vylepšit a 30. září uvést v grandiózní premiéře v biografu Kavalírka v Praze.

Remaster je dílem internetových tvůrců spojených s občas satiristickým, jindy až povážlivě uvěřitelným webem Paralelní listy. „Hodili jsme ten nápad na náš Facebook a setkalo se to s dobrou odezvou. Navíc se začali hlásit lidé, kteří nabízeli pomoc. A z těch se spolu s námi stalo jádro, které to vše tlačí kupředu,“ říká pro CzechCrunch autor vystupující na Paralelních listech pod přezdívkou Parzival, jemuž první jiskru tohoto projektu v hlavě zažehl kolega známý coby Hroudex.

Foto: Remaster Svatby Jiřího Káry Svatebčané na jednom z těch normálnějších záběrů z nezapomenutelné nahrávky

Aby nedošlo k mýlce, je nutné zmínit, že slovní hříčka z titulku spojující detailní rozlišení 4K a hlavního hrdinu snímku není z hlav autorů chystaného remasteru. Proměna na 4K není jejich deklarovaným cílem. „Sami nevíme, co z toho vyleze. Máme k dispozici nahrávku z původní VHS kazety, což je asi to nejlepší, co je kdo schopen sehnat,“ vysvětluje Parzival.

Nekorektní parta z Paralelních listů mimochodem není první, kdo se o chvályhodný příspěvek k české internetové kultuře pokouší. Stejný cíl si vytyčil Daniel Vávra, tvůrce známé videohry Kingdom Come: Deliverance. Jenže na svém facebookovém profilu začátkem roku zmínil, že se „s tím nedá nic dělat“. „My jsme přesvědčeni o opaku. Ale připomínáme, že výsledek nemusí být pro každého uspokojivý, limitace vznikla již při pořizování videa,“ oponuje Parzival.

Premiérové promítání by mělo podtrhnout nějaké levné pivo rozlévané do sektových sklenic.

Grafickým nástrojem schopným nepříliš kvalitní zdrojové záběry digitálně vylepšit je podle tvůrců software pro úpravu videa Topaz, který doplňují filtry z dalších programů. Jenže kvůli šmouhám a rozmazaným částem nahrávky, na které ani umělá inteligence pokročilých nástrojů nestačí, stejně musí paralelní parta jednotlivé snímky videa napravit ve Photoshopu. „Původní video je fakt poměrně mizerné. Nebýt osobité existence Jiřího Káry, pravděpodobně by nikdy nezískalo na své popularitě,“ dodávají tvůrci.

Ať už to na 4K bude stačit, nebo ne, remaster se netvoří s vidinou peněz. „Cílem je, aby celý projekt vůbec nebyl ziskový. Jakékoliv peníze, které se případně podaří vybrat navíc, budou věnovány na nějakou dobrou věc. Alpy nosní dírkou nesjíždím a celkově se snažím mít mysl čistou, takže ty peníze neprojedu v automatech,“ ujišťuje tak trochu v károvském duchu spoluautor.

Vylepšená verze videa bude pro mnohé veterány českého internetu důvodem k bouřlivým oslavám. K těm skutečně dojde na konci září v pražském kině Kavalírka. „Řekli jsme si, že by možná bylo fajn udělat z celého remasteru cringe událost roku. Takže máme zamluvené kino a kapelu Papír sklo plasty, která loni na počest Jirky Káry natočila celé album a uspořádá koncert,“ slibuje Parzival.

Ovšem zde tvůrci předělávky narazili na velice specifický problém. „Celou akci by mělo podtrhnout nějaké levné pivo rozlévané do sektových sklenic místo prominentních vín. Bohužel, Staropramen nechce být s touto akcí nijak spojován. Ani v souvislosti s ní nechce Staropramen být jakkoliv jmenován,“ vysílá do světa svůj stesk spoluiniciátor projektu.

Lehká nadsázka v citovaných odpovědích vám už nejspíš maluje dostatečný obrázek o kultu jménem Jiří Kára, i kdybyste o něm dosud neměli sebemenší potuchy. Přesto je plán remasterujících nadšenců skutečný. Ačkoliv už na začátku dostal pár trhlin, když nápad udělat crowdfunding ztroskotal na logistice i náročnosti výroby odměn (kšiltovky a lahváče…) a nedostatku času. A tak se proměnil prostě na zafinancování projektu vstupenkami do kina.

Estetický zážitek ze zmodernizované Svatby Jiřího Káry by neměl být omezený na offline návštěvu kina. „Zaprvé jsme schopni v jeden den udělat několik promítání. Ovšem hlavně platí, že po čase zrestaurované video zpřístupníme všem,“ přibližuje Parzival. Kapacita biografu činí sedmdesát míst, samozřejmě se dá očekávat velký převis poptávky. Rezervace tvůrci spustí během léta.

Slavné video by se tak díky iniciativě lidí okolo Paralelních listů – jejichž zapojení mají potenciální podporovatelé podle autorů projektu brát jako „záruku zvrhlosti, dekadence, cynismu, ironie a satiry“ – mohlo stát ještě slavnějším. Ačkoliv už teď je pro mnohé doslova nehynoucí. Takový však nebyl samotný Jiří Kára. Devětadvacátého prosince uplynulo osm let od jeho smrti, nevěsta Blanka zemřela krátce po svatbě.

Smutný osud všemu dává punc antické tragédie, ale jen těžko se při sledování nahrávky lze ubránit smíchu, i kdyby ho doprovázelo pohoršení či politování. Naprosto kultovní status videu už nikdo nevezme. Svatba Jiřího Káry byla námětem seriózních reportáží ukazujících skutečné problémy aktérů. O smrti ženicha informovala mainstreamová média. Jeho bizarní sňatek inspiroval obyvatele Prahy 7, aby požadovali pojmenování nově stavěného obchoďáku na obchodní centrum Jiřího Káry. Na výročí Károva skonu lidé na Letné zapalují svíčky. Teď se jeho příběh dočká zpracování pro nové generace.