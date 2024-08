Podnikatel, který nechce zemřít, vyzval na souboj i pleš. Hlavu si ozařuje laserem a nabízí pilulky

Uložit 0

Je vědecky dokázáno, že ztráta vlasů je pro většinu mužů devastující. S pleší se sice dá žít bez problémů, což může potvrdit několik členů redakce CzechCrunche, nicméně psychika je věc nevyzpytatelná. Například podle mezinárodní studie z roku 2005 je vidina koutů či mnišského kolečka nad temenem zdrojem úbytku sebedůvěry pro 62 procent mužů (i to může pár členů naší redakce doložit). Ne náhodou jsou lety do Turecka plné těch, kteří si tam nechávají nastřelovat kadeře. A to by v tom byl čert, aby se nepokusil plešatění vyřešit muž, který už na souboj vyzval i smrt – Bryan Johnson.

Desítkám tisíc odběratelů jeho newsletteru dorazil tento týden do e-mailu vzkaz s poutavým názvem „Jak jsem zvrátil ztrátu vlasů + šedivění“. A jelikož i já jsem už dávno přišel o bujnou hřívu a radši se ukryl za minimalistický sestřih, s chutí jsem se do něj začetl. S čím za námi Bryan přichází tentokrát?

První rada je jasná – o vlasy je třeba se starat dlouhodobě a je více než záhodno začít s prevencí mnohem dřív, než úbytek porostu začne být patrný. „Udělal jsem tu chybu, že jsem se tomu začal věnovat až ve chvíli, kdy jsem si toho všiml. Ve dvaceti letech už kolem 20 procent mužů má viditelný úbytek vlasů. Většina lidí dokonce přijde o více než 50 procent vlasů dřív, než si toho všimne,“ píše sedmačtyřicetiletý podnikatel, který o sobě říká, že díky experimentům, jež na sobě provádí, je v některých ohledech v lepší kondici než jeho dospívající syn.

K té ztrátě vlasů je dobré uvést, že není ztráta jako ztráta. Ve skutečnosti totiž vlasy většině pánů (a v menší míře i dam) nevypadají, ale jsou menší a menší, až jsou úplně nejmenší, takže nejsou vidět a kůže na hlavě se krásně leskne. Důvodem je tkáň kolem vlasových kořínků, kterou s postupujícím věkem ničí hormon testosteron, a tak slábne její výživová funkce. „Plešatění je důsledek miniaturizace vlasů,“ řekl pro BBC Paul Kemp ze startupu HairClone, který, jak název napovídá, vymýšlí technologii klonování vlasů.

Bryan Johnson na to, aspoň zatím, jde jinudy, jakkoli genové terapie mu nejsou cizí a v minulosti si nechal aplikovat třeba látku zvanou folistatin podporující růst svalů. Důležitá je podle něj v první řadě vyvážená strava, kde bude dostatek vitamínů B7, C, D či E, omega kyselin nebo železa a zinku. Asi nepřekvapí, že jeho projekt Blueprint nabízí balíček potravinových doplňků, které všechno potřebné obsahují, a lze si ho předplatit za 10 tisíc korun měsíčně. Mezi odběrateli už je mimo jiné Tomáš Čupr, zakladatel Rohlíku, o čemž promluvil v našem podcastu Money Maker. Příznivcem Johnsona je například i Lubo Šmíd z vývojářského studia STRV.

Každé ráno pak Johnson chodí šest minut po bytě ve speciální kšiltovce, která je zevnitř vybavena třemi stovkami laserových diod. Ty osvětlují lebeční kůži a mají mít blahodárný vliv na obnovu a růst buněk. Zařízení vyjde na 1 300 dolarů (v přepočtu 29 tisíc korun) a, nepřekvapivě, Johnson jej nabízí se slevou. Sleva je k dispozici i těm, kdo si podobně jako on nechají udělat DNA test a namíchat pro sebe na míru zvláštní tinkturu od značky Roots, která se roztírá do kůže.

Kromě toho denně polyká kapsle minoxidilu, což je látka, která podporuje prokrvení kořínků a doporučuje se třeba pacientům s alopecií. Na vlasy si nanáší také přípravky, jež mají potlačovat šedivění. Oboje jsou produkty, které se v různých obdobách dají koupit i v českých lékárnách. „Byl jsem asi ze 70 procent šedivý, teď už jen z 30 procent. Někteří mně ale řekli, že tyto přípravky jim nijak nepomohly,“ uvádí Bryan Johnson ve zprávě svým fanouškům. A postupně přechází k tomu nejpodstatnějšímu – že chystá vlastní šampon. „Bude nejlepší na trhu, musíme ho ještě pořádně otestovat, ale pokud to dopadne dobře, na trh jej uvedeme ještě letos,“ dodává.

Naopak terapie známé jako PRP či PRF, které využívají krevní plazmu a její injektáže do problematických partií, se mu prý neosvědčily, a tak už je opustil. Se svým týmem vymýšlí jinou techniku, kterou by holohlavým fanouškům doporučil.

Rozhodně ale není jediným, kdo se snaží cracknout plešatou konstantu (jak jinak nazvat fenomén, který nějak postihuje většinu mužské populace?). Například vědci z univerzity v Sheffieldu objevili vliv cukru s označením 2dDR, který dokáže stimulovat růst vlasů. Zatím jej otestovali na myších, kde zafungoval dobře, a čekají na povolení klinických studií na lidech.

Nicméně jak zjistil profesor evoluční psychologie z floridské Barry University Frank Muscarella, sám vousatý a zarostlý, plešatí muži jsou ženami obecně vnímáni jako víc sexy a jako inteligentnější. A také jako poctivější a důvěryhodnější. No a kdyby náhodou ne, zpáteční letenky do Istanbulu se dají koupit od pár tisíc korun.