Arnolda Schwarzeneggera zaujal design od STRV. Pak s ním Češi vymysleli novou fitness aplikaci

Zrovna se procházel pochybnou uličkou v losangelském Venice a na telefonu mu svítila poslední tři procenta baterky, když obdržel velmi prostou zprávu. „Arnold wants to talk to you.“ Kontaktoval ho tým jedné z největších celebrit amerického šoubyznysu, Arnolda Schwarzeneggera, aby se spolu domluvili na vývoji nové aplikace pro cvičení. „Tak jsem s ním dal FaceTime a řekli jsme si, jak bude vypadat,“ říká Lubo Smid, jehož české vývojářské studio STRV dostalo zakázku, na kterou nikdy nezapomene.

Někteří ho znají jako hollywoodského herce, především pak jako představitele Terminátora a Barbara Conana, jiní ho mají spojeného s rolí guvernéra státu Kalifornie, kterou zastával v letech 2003 až 2011. Většina ale rodáka z rakouského městysu Thal uznává proto, co dokázal na poli profesionální kulturistiky, kdy sedmkrát vyhrál titul Mr. Olympia a navždy se zapsal do historie tohoto sportu. A byť se věnuje i jiným věcem, fitness a bodybuilding je pro něj stále životní vášní.

Nyní v jeho další cestě za motivováním lidí ke zdravému životnímu stylu a síle sehrává důležitou roli i česká technologická společnost STRV, na kterou se tým okolo Arnolda Schwarzeneggera obrátil, protože chtěl vytvořit novou mobilní aplikaci. Takovou, která by předplatitelům nabízela jeho dosud neveřejný cvičební obsah a zároveň v nich vyvolávala pozitivní myšlení. A velkou měrou se zaměřila na formování komunity jeho nejvěrnějších fanoušků, pro které je ikonou.

„Nikomu jsem to ještě neřekl, ale kvůli Arnoldovi jsem porušil i svůj dvouměsíční sabatikl, na který jsem loni odjel,“ říká v rozhovoru pro CzechCrunch Lubo Smid, který STRV vede. Vše přitom začalo vcelku nevinně, přes internetový formulář na webu STRV. Vzhledem k tomu, že má původem pražská firma ve Spojených státech poměrně stabilní zastoupení, dostává se i ke klientům, s nimiž by se v Česku stěží spojila. Například právě ke Schwarzeneggerově týmu.

„Nejprve jsme nevěděli, že nás kontaktuje někdo od něj. Napsal nám jistý Adam Bornstein se žádostí, že by chtěl vytvořit mobilní aplikaci zaměřenou na fitness. Líbil se mu náš design, který napříč našimi produkty držíme, proto nás oslovil. Začali jsme se o to více zajímat a zjistili, že má souvislost právě s Arnoldem, na úvodním hovoru ale jeho jméno vůbec nepadlo,“ vzpomíná Smid na rok 2020, kdy k prvnímu kontaktu došlo.

Foto: Achiv LS Lubo Smid s mečem z filmu Barbar Conan

Nebyla to ale jednoduchá cesta. I když o sobě měli povědomí, trvalo dva roky, než si Schwarzeneggerův interní tým připravil podrobnosti, aby se na STRV znovu obrátil. „To jsem byl zrovna v takové pochybné uličce ve Venice v Los Angeles, když mi přišla zpráva, že se mnou chce Arnold mluvit. Tak jsme si zavolali na FaceTimu, kde jsme se pobavili o vizi celé aplikace – a domluvili se na obědě,“ doplňuje šéf STRV.

Vedle toho, že si s Arnoldem Schwarzeneggerem vyfotil fotku snů, podržel si jeho meč z Barbara Conana a také navštívil kancelář, kde coby guvernér Kalifornie seděl, získal i díky jeho týmu lepší vhled do toho, čím má aplikace, pojmenovaná The Pump, být. Vizí totiž bylo, aby by se z ní stal – jak Schwarzenegger sám říká – takzvaný positive corner of the internet. Tedy místo, kde by našli útočiště lidé se zdravým nastavením mysli a snahou posouvat se kupředu.

„Když mi svou představu během oběda popisoval, byl to pocit, jaký jsem předtím nikdy nezažil. Jedna věc je byznysová stránka věci, ostatně jsme tam seděli hlavně kvůli tomu, já jsem ale naše setkání bral i jako splněný dětský sen. Dá se s ním bavit o čemkoliv, je vtipný, na svůj věk neuvěřitelně fit, a když na vás mluví svým hlubokým hlasem, fakt si připadáte jako ve filmu,“ vzpomíná Smid na setkání s legendárním kulturistou a hercem.

Design je inspirovaný zlatými časy bodybuildingu. Dýchá z toho aura slavného Gold’s Gymu.

The Pump nabízí vše, co k aktivnímu a zdravému životu potřebují jak pokročilí, tak začátečníci, kteří na jednom místě najdou cvičební plán s videoukázkami mnohdy dosud neveřejných Schwarzeneggerových cvičebních metod, stopky, zdravé recepty, nutriční plány, návody na regeneraci i motivaci a další fitness obsah. Mimo jiné nabízí i komunitní fórum, kde každý může pokládat otázky, na které sám Schwarzenegger pravidelně odpovídá.

„Cvičení jsou posvěcena Arnoldem – a jde o cviky jak s činkami, tak s vlastní váhou. Velkou roli má v aplikaci i použitý design, který je inspirovaný zlatými, sedmdesátkovými časy bodybuildingu. Jsou v ní velké, červené nápisy, odvážné fonty, monolitické bloky. Trochu z ní dýchá i aura slavného Gold’s Gymu,“ doplňuje Smid s tím, že samotná práce na aplikaci včetně konzultací se Schwarzeneggerovým týmem trvala okolo osmi měsíců.

Foto: The Pump Náhled na aplikaci The Pump

Protože ale jde o komunitní záležitost, The Pump, zatím fungující v rámci testovací fáze na pozvání, není zdarma. „Arnold mi sám řekl, že tam chce mít pouze velmi oddané členy,“ zmiňuje Smid a reaguje tak na roční předplatné, které vychází bez jednoho centu na sto dolarů. Aplikaci je ale možné vyzkoušet zdarma na sedm dní s dostupným úvodním tréninkovým programem v hubnoucí nebo nabírací variantě.

Další plány, mezi kterými je i vzpírání, se uživatelům zpřístupní po absolvování devadesátidenního úvodního cvičení. Schwarzeneggerův tým novou aplikací zároveň zčásti navazuje na pravidelný newsletter, ve kterém dává tipy ke zdravému životnímu stylu.

„O tom, kolik jsme za zakázku obdrželi, mluvit nechci,“ odpovídá Smid na otázku, jestli může sdělit finanční parametry této spolupráce. „Není to pro nás monstrózní deal, koneckonců je to prostě mobilní aplikace, kterých jsme udělali už stovky, takže si myslím, že částka v tom není podstatná. Jsme hlavně hrdí na to, že se nám podařilo překlopit náš ikonický design v něco takového. Ostatně i Arnoldův tým často zmiňoval, že právě design je to, co je oslnilo úplně nejvíc,“ uzavírá Smid.