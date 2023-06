„Dračáku v mobilu“ došly zlaťáky. Jan Roose nenašel investory a zavřel kanceláře, ve vývoji chce pokračovat sám

Znělo to jako nápad na úspěch. Vzít Dungeons & Dragons, obrovsky populární a nejslavnější stolní hru na hrdiny na světě (a také vzor českého Dračího doupěte alias ‚dračáku‘), a převést ho na mobily. Abyste se nemuseli scházet u kamaráda v obýváku, ale mohli se na fantastická dobrodružství za pokladem vydat kdykoliv. Jenže českému startupu Fireball, který právě takovou aplikaci vyvíjel, zlaťáky došly.

Zakladatel Fireballu Jan Roose před pár týdny uživatelům aplikace Dungeon Realms na sociální sítích oznámil nepříznivé zprávy. Jednání o další investici nedopadla, na provoz firmy si půjčil peníze, celý tým propustil a vývoj hry jde k ledu. Mobilní předělávka papírových Dungeons & Dragons na rozdíl od dobrodruhů, které v ní představujete, poklad nenalezla.

Za téměř pět let vývoje přitom Roose získal od investorů 1,5 milionu dolarů, okolo třiceti milionů korun. „Když jsme dostali první investici, bylo mi, tuším, třiadvacet. Investoři mi věřili, že to zvládnu. Jsem vděčný za šanci, co mi dali. Slibovanou návratnost jim přinesu. Rád bych k tomu našel cestu, ať už s Dungeon Realms, nebo jinak,“ říká v reakci na zveřejněnou zprávu pro CzechCrunch.

Sám Roose si v posledních letech prý vyplácel minimální odměnu, začátkem letoška se však kanceláře jeho startupu zcela zavřely. Půjčil si přes milion korun od rodiny i od banky na poslední výplaty týmu, který rozpustil. Od svého projektu se musel dnes osmadvacetiletý startupista vrátit k designérské práci, aby vše mohl splácet.

Foto: Fireball Česká aplikace Dungeon Realms přináší nejslavnější hru na hrdiny do mobilu

Důvod neúspěchu leží podle něj v poklesu trhu během loňského roku. Devětkrát v minulosti získal od investorů finance i důvěru, podesáté se to ale nepovedlo. Říká, že oslovil více než stovku potenciálních zájemců, ale startup s tržbami v řádu tisícovek dolarů nedokázal obhájit milionovou valuaci. Počátky vývoje Dungeon Realms přitom byly slibné.

Kromě financí od známých českých investorů získali tvůrci podporu i na Kickstarteru. Tam jim fanoušci přidali další milion a půl, což pro vývojáře bylo signálem, že míří správným směrem. „Uživatelé nám psali, že náš produkt milují, nikdy jsme netápali, co dělat dál. Metriky vypadaly solidně. Vždycky to pro mě byl dost jasný signál, že bych měl pokračovat. A čím víc peněz jsme získali, tím větší jsem cítil odpovědnost k tomu to zvládnout,“ říká Roose.

Získané finance ale vedly k sebevědomějšímu a rozsáhlejšímu náboru posil, než jaký byl reálně potřeba. Stejně tak k rozšiřování funkcí, které měly Dungeon Realms nabídnout. Nevýhodné bylo i spoléhání na výrobu velkého objemu vlastní grafiky nebo rozhodnutí nevyvíjet hru pomocí populárního nástroje, jako je třeba herní engine Unity. „Když to shrnu, měli jsme dělat věci jednodušeji, rychleji a lépe najímat lidi,“ říká Roose.

V září loňského roku Dungeons Realms vyšly na iOS i Androidu, ale startup byl na konci runwaye. Do února pokračoval s financováním od zakladatele. Nižší tisícovky dolarů putovaly na marketing, ale jak Roose říká, do propagace mobilních her se jinak investují klidně i milionové částky. Aplikace měla jen sto platících předplatitelů, čtyři sta denních a ke dvěma tisícům měsíčních aktivních hráčů.

Startup nekončí, když dojdou peníze. Ale když founderovi dojde energie.

„V absolutních číslech je to opravdu málo. Ale v relativních nám platil každý čtvrtý denně aktivní uživatel. Takový konverzní poměr má i Spotify,“ říká Roose. „Se škálováním by se to asi zhoršovalo, ale jinak slibné číslo bylo přesně jedním z těch zmiňovaných signálů, který mi dával pocit, že to má smysl,“ vysvětluje zakladatel.

Dungeons Realms jsou tak v tento okamžik u ledu, fungují bez aktivních zásahů. Roose přitom stále věří, že aplikace má potenciál být komerčně úspěšná. Časem by mohl naznačit její nový směr. Takový, kterým se nevydá velký tým a který třeba nebude až tak ambiciózní. Alespoň prozatím. „Startup nekončí, když dojdou peníze. Ale když founderovi dojde energie. Já to měl náročné, ale energii mám,“ předpovídá.

Foto: Fireball Jan Roose plánoval převést stolní hry na hrdiny do mobilu. Zajímavé plány se ale nyní odkládají

Po zavření kanceláře a propuštění týmu začátkem roku si sepsal přes stovku bodů, které mohl vyřešit lépe. Za velkou lekci považuje především důležitost důslednějšího pohledu na nábor nových kolegů. Ačkoliv rychle dodává, že většina týmu Fireballu prý byla velice schopná a vztahy dobré. Zmiňuje také to, že do budoucna by bylo lepší začít s menším, klidně i méně inovativním nápadem. A pro peníze za investory jít s rozjetým produktem a obřím potenciálním trhem.

„I když to není jednoduché, jsem za ty roky vděčný. Myslím, že se v životě najde těžko něco podobně napínavého a vzrušujícího. Také myslím na to, že to není žádné opravdové neštěstí. Pořád je to jen práce. Snažím se o tom přemýšlet v kontextu toho, co se děje ve světě. Co by lidi na východě Ukrajiny dali za to, aby mohli v bezpečí pracovat u počítače? Nemám si na co stěžovat,“ uzavírá Jan Roose.