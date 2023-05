Jsem avatarka Aneta a řeknu vám, jak bude. Český projekt zkouší spojit rádio a umělou inteligenci

Umělá inteligence je posledních pár měsíců asi nejskloňovanějším souslovím ve světě technologií a byznysu. Dlouholetý vysoce postavený manažer nejposlouchanějšího komerčního rádia a známý herec s její pomocí chtějí změnit také rozhlasové vysílání – a pracovat na tom začali ještě předtím, než ChatGPT spustil povyk po celém světě. Jejich projekt se jmenuje rádio O 106 a avataři v něm hlásí počasí. To je ale prý jen začátek.

František Matějíček patří k nejzkušenějším rozhlasovým profesionálům, čtrnáct let vedl odpolední show Fanda a jeho česká banda na Impulsu a na stejné stanici působil do ledna i jako programový ředitel. Vždycky ho to zároveň táhlo k moderním technologiím, věnoval se kryptoměnám a poslední dva roky pokukoval po možnostech umělé inteligence. „Rádia jsou hodně konzervativní byznys. Přitom je tam pro umělou inteligenci tolik příležitostí,“ říká.

Od loňského jara začal chystat vlastní projekt, věnoval se mu spíš po večerech, protože v Impulsu s ním nepochodil, digitálního moderátora, který by mohl hlásit servisní vstupy, například předpověď počasí, tehdy nikdo nechtěl. Princip je jednoduchý – umělá inteligence vygeneruje text na základě předdefinovaných podkladů a posléze ho prostřednictvím hlasového modulu i načte. Hotová nahrávka je pak připravena k odvysílání.

Pro svůj startup získal zvučné jméno, se kterým před lety rozjížděl pořad Fanda a jeho česká banda, herce Petra Vondráčka. Společně tak v lednu spustili online rádio O 106, kde hraje nenáročná pop-music prokládaná hlasem avatarů Adama, Ivety nebo Anety, kteří hlásí především počasí a servisní vstupy. „Je to zatím experiment, hrajeme si s tím,“ zdůrazňuje Matějíček.

Obchodní plán zatím nepočítá s postavením nového rádia, přestože poslechovost O 106 během pár měsíců organicky vyrostla na pár set lidí denně. Má jít spíš o projekt, který budou využívat jiné stanice: „Vytvořili jsme aplikaci, která umožňuje automaticky vytvářet obsah a naplňovat jím vysílání. Teď jednáme s prvními partnery, kteří by ji zkusili pilotně využít v programu.“

V nočních hodinách by se proto mohly hlasy robotů v různých jazykových mutacích objevit v lokálních francouzských, norských a balkánských stanicích. Kontakty má Matějíček coby programový exředitel velké stanice vybudované po celé Evropě. A Česko? „Tady zatím moc úspěšný nejsem. Přijde mi, že se český trh novinek bojí a umělé inteligence zvlášť. Pravdou ale také je, že jsem se nechal odradit dost brzy a začal se orientovat víc na možnosti spolupráce v zahraničí.“

Mimochodem na začátku března ohlásila podobný projekt americká společnost Futuri, která na své experimentální FM stanici Radio GPT nahradila moderátory umělou inteligencí úplně. Takový cíl O 106 nemá, roboti mají být podle Matějíčka spíš doplňkem práce moderátorů, redaktorů a reportérů, který jejich práci zrychlí a zjednoduší.

Foto: Petr Vondráček & Knezaplacení Herec Petr Vondráček

„Samozřejmě že projev, který umělá inteligence vytváří, je víceméně bezemoční. Tohle odvětví se však vyvíjí tak rychle, už existují firmy tvořící úplně nové umělé hlasy s energií od lidské nerozpoznatelnou. A zrovna počasí nebo rychlé zpravodajství v hudebním rádiu je pro to obrovská příležitost. Zvlášť při nedostatku lidí, který na trhu panuje,“ připomíná osmačtyřicetiletý celoživotní rozhlasák, který zároveň přiznává, že si po letech v Impulsu, který je nyní dvojkou na trhu, chtěl zkusit rozjet i něco na vlastní pěst.

Na svůj projekt získal na počátku finanční podporu kanadské firmy Media AS, spolupráce už ale skončila, část peněz šla z jeho vlastní kapsy a nyní se díky kooperaci několika stanic napříč Evropou rýsuje další způsob financování. Navíc se objevují první zájemci z řad podniků, které chtějí mít vlastní rádio – například obchodní řetězce nebo marketingové agentury. „Pro ně je rádio s umělou inteligencí ideální. Online dosah si řídí sami a obsah vytváří umělá inteligence. Ve výsledku je taková stanice extrémně levná a dá se pořídit na klíč.“

Vedle rádia spouští František Matějíček v květnu ještě také firmu využívající umělou inteligenci k výrobě filmů – od videozáznamů přes prezentační videa až po formáty určené pro sociální sítě. Pod názvem Česko točí mobilem tím navazuje na své dřívější podnikání v témže oboru.

„Umělou inteligencí už je dneska vybavena spousta editačních softwarů, ale díky možnostem AutoGPT a ChatGPT si dokážeme mnoho věcí uzpůsobit sami. V praxi to vypadá tak, že natočíte film a umělá inteligence vám během pár vteřin vybere z celodenního natáčení pouze záběry, které se vám hodí. Dokonce je už dokáže seřadit za sebe tak, jak to chcete. Navrhne i šablony, uzpůsobí obrazový koncept, ušetří se tím spousta času. Ceny jsou díky tomu výrazně nižší.“