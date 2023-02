Jsem homosexuál a už se nechci dále skrývat, prozradil fotbalista Jakub Jankto. Chce povzbudit ostatní

„Tohle není zábava. Účelem tohoto videa je povzbudit ostatní,“ stojí na konci videa, které na svých sociálních sítích zveřejnil Jakub Jankto. Český fotbalový reprezentant a záložník pražské Sparty v něm odhaluje svou sexuální orientaci. Už prý nechce dále skrývat, že je homosexuál. Jedná se o coming out, který není ve vrcholovém sportu zdaleka běžný. V nejvyšších fotbalových patrech bychom napočítali fotbalisty, kteří s takovou osobní zprávou seznámili svět, na prstech maximálně pár rukou.

V případě Jakuba Jankta jde navíc o hráče, který pravidelně startuje na reprezentační úrovni a hrál v nejprestižnějších evropských ligách, v Itálii za Udinese či Sampdorii a ve Španělsku za Getafe.

„Ahoj, já jsem Jakub Jankto. Jako všichni ostatní mám svoje silné stránky, mám svoje slabiny, mám rodinu, mám přátele. Mám práci, kterou dělám tak nejlépe, jak to jen umím. Už mnoho let, se vší vážností, profesionálně a s vášní. Jako všichni ostatní chci i já svobodně žít svůj život. Bez strachu, bez předsudků, bez násilí, ale s láskou. Jsem homosexuál a už se nechci dále skrývat,“ říká sedmadvacetiletý fotbalista ve videu, které dnes obletělo sociální sítě.

Jeho cílem je povzbudit ostatní a podpořila ho také například Sparta, v jejímž dresu nastupuje. „Jakub Jankto před časem otevřeně promluvil o své sexuální orientaci s vedením klubu, trenérem i spoluhráči. Vše ostatní se týká jeho osobního života. Žádné další komentáře. Žádné další otázky. Máš naši podporu. Žij svůj život, Jakube,“ uvedl na Twitteru pražský klub, který Jakuba Jankta přivedl loni v létě na hostování ze zmíněného Getafe.

Kvůli zranění zatím Jankto ve sparťanském dresu odehrál pouze deset zápasů, v nichž vstřelil jednu branku. Teď se stal prvním českým fotbalistou, který coming out o své homosexuální orientaci provedl, a na sociálních sítích mu vyjadřuje podporu a děkuje za jeho gesto i řada dalších klubů a významných představitelů sportovního či společenského života.

„Děkujeme, Jakube. Fotbal je pro každého,“ napsal španělský fotbalový klub Athletic Bilbao a přidala se i řada dalších. Janktovi symbolicky na Twitteru zatleskal také skotský fotbalový komentátor Derek Rae a připsal: „Nemělo by to být pozoruhodné, ale bohužel v často toxicky maskulinním fotbalovém světě to tak je.“

O velké odvaze a inspiraci pro ostatní hovoří také další komentátoři a osobnosti. Mezi fotbalisty dříve coming out učinili například Justin Fashanu, Anton Hysen, Josh Cavallo nebo Andy Brennan. Mezi nejznámější patří Němec Thomas Hitzlsperger, který začal o své orientaci hovořit poté, co ukončil fotbalovou dráhu.

Jakub Jankto začal svou kariéru v pražské Slavii, úhlavním rivalovi Sparty. Brzy se ale vydal do zahraničí a až do roku 2019 působil v italském Udinese. Pak přestoupil do Sampdorie a přes krátké působení v Getafe zakotvil na hostování ve Spartě. Nasbíral také pětačtyřicet startů ze českou reprezentaci, ve kterých vstřelil čtyři góly. Vedle profesionální fotbalové kariéry se věnuje také esportu, do něhož významně investuje a patří mu profesionální tým Sampi. Z předchozího vztahu s partnerkou Markétou, s níž se rozešel v roce 2021, má tříletého syna.