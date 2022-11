Jsou jen dva, ale vydali hry za desítky milionů. Teď čeští vývojáři tvoří kombinaci Diabla a Doomu

Velké ambice mohou mít – a především úspěšně naplňovat – i nevelké firmy. Pražské herní studio Trickster Arts to se svými hrami dokázalo už třikrát. A to ho tvoří pouze dva vývojáři. Ti nyní chystají už čtvrtý důkaz. Nese jméno Dreadhunter a má být divokou, ale promyšlenou akcí, ve které budete potřebovat rychlé prsty i bystrou mysl. Bere si totiž inspiraci z ďábelského Diabla i démonického Doomu.

Na začátku byla prostá a mnoha hráčům věrně známá touha vytvořit vlastní hru. Vývojář Matouš Ježek s ní zamířil na internetové fórum o českých videohrách. Tam potkal Ladislava Týče, studenta ČVUT, který v diskuzi prezentoval své menší hříčky na mobilní telefony. „Úplně naslepo jsem mu poslal stránku konceptu s jediným obrázkem, jak by měla moje hra vypadat. A od té doby spolu děláme hry. Letos už je tomu deset let,“ popisuje Ježek pro CzechCrunch vznik studia Trickster Arts.

Pár měsíců po šťastném setkání vydali svůj premiérový počin Hero of Many. Dnes, o dekádu později, Ježek s Týčem chystají už čtvrtou hru. V akci Dreadhunter by chtěli spojit ty nejzábavnější prvky dvou naprosto ikonických videoherních značek, Diabla a Doomu. To zní jako dost ambiciózní cíl, ale ačkoliv jsou jen dva, úspěchu i zkušeností mají Trickster Arts na rozdávání.

Ježek dříve pracoval pro studio 2K Czech, ale s přibývajícími roky mu přibývaly i argumenty pro vydání vlastního titulu. „Byla to super zkušenost. Ale jak jsem postupoval v kariérním žebříčku, místo dělání her jsem jen odpovídal na maily. Došlo mi, že mě víc baví vyhrnout si rukávy a hry tvořit. To mi přináší větší radost, i když třeba výsledek nemá takový potenciál jako Mafia,“ říká s odkazem na slavnou českou herní sérii, za níž 2K Czech – dříve Illusion Softworks – stojí.

Ale byť má nezávislá tvorba Trickster Arts skutečně menší potenciál než Mafia, rozhodně ho nemá malý. Tři dosud vydané hry pražského studia za deset let překonaly patnáct milionů stažení. To je samo o sobě impozantní, ale pouhý zájem další vývoj financovat nemohl. Autorská dvojice však dosáhla i na zajímavé tržby. Jak Matouš Ježek poodhaluje: „Řádově jsou to desítky milionů korun.“ Ve dvou lidech.

Foto: Trickster Arts Vyzrát na nepřátele, vylepšit vlastní schopnosti. To budou dva pilíře Dreadhunteru

„V roce 2012 jsem přitom měl peníze asi na deset měsíců života. A za tu dobu jsme museli zvládnout vydat naši první hru Hero of Many,“ přibližuje spoluzakladatel. To se povedlo, téměř tisícovka hráčských recenzí na Google Play nebo Steamu se shoduje na velmi kladném hodnocení. Ještě větší úspěch a stažení od více než deseti milionů uživatelů získal druhý titul Hackers z roku 2016, jenž vyšel na mobilní telefony. Před třemi lety pak už opět i na PC dorazila fantasy akční hra na hrdiny Monolisk.

Tedy pro úplnou přesnost je nutné dodat, že pouze dva na to všechno Týč a Ježek vždycky nebyli. Za deset let s nimi spolupracovalo několik externistů například na záležitostech týkajících se serverů nebo zvuku. S muzikálním podkresem Dreadhunteru tak pomáhá slovenský hudebník Matúš Široký. Skládat songy je totiž jedna z mála disciplín – snad jediná –, kterou dynamické duo nezvládá. „Jinak si celý vývoj děláme sami. Od designu po marketing,“ říká Ježek. V takovém nastavení pracují oba vývojáři od založení Trickster Arts.

S výjimkou dokončení Týčových studií v úplných počátcích Trickster Arts se oba spoluzakladatelé věnují hernímu vývoji na plný úvazek. A žijí pouze z toho, co jejich hry vydělají, tedy bez externího financování. Důvod je nabíledni, zachování si tvůrčí svobody. Kreativita nespoutaná korporátními řetězy je tak dovedla i k právě chystané hře. Ke Dreadhunteru, který kombinuje Diablo a Doom.

Z prvně jmenovaného si bere izometrický pohled (tedy hezky česky šikmo seshora) a vylepšování ovládané postavy. Tou je v Diablu některý z archetypálních fantasy hrdinů meče a magie, v Dreadhunteru je to nositel mechanického bojového obleku. Tím se hra naopak spíš přibližuje k Doomu, kde hlavní bijec démonů nosí futuristický pancíř. Mnohem víc si ale z kultovní střílečky bere svižný způsob boje proti pekelně protřelým a rozmanitým nepřátelům, který prověří mušku i reflexy.

Dreadhunter bude takzvaný twin-stick shooter, tedy střílečka určená primárně pro ovládání na dvou páčkách gamepadu. To je koncept blízký hlavně konzolovým hráčům, novinka Trickster Arts si nicméně alespoň prozatím prostřílí cestu pouze na počítače. Hráči ji ale samozřejmě dostanou pod kontrolu také pomocí běžné klávesnice a myši.

„Když před lety vyšla dnes už velmi populární konzole Switch od Nintenda, přišlo mi, že tohle je nový směr a že musíme mít hru, která se bude pohodlně hrát na ovladači,“ vysvětluje Ježek volbu ovládání. O správnosti úvahy podle něj svědčí i obří zájem po Steam Decku, tedy další „ruční“ konzoli, kterou na trh uvedla společnost Valve, jež provozuje platformu Steam. Právě na té Dreadhunter vyjde, o případném rozšíření na konzole rozhodne úspěch hry.

Nové směřování v ovládání nicméně Trickster Arts doplňují stavbou na solidních a prověřených základech. „Jsme malé studio, takže musíme velmi chytře volit, co a jak budeme dělat. Používáme podstatnou část zdrojového kódu z Monolisku, zároveň mám velké zkušenosti s hrami na hrdiny,“ říká Matouš Ježek, který kromě her digitálních pracoval i na těch stolních. Třeba na přídavcích pro pozdější edice známého Dračího doupěte.

Oproti Monolisku nicméně Dreadhunter nabídne kompaktnější zážitek svázaný příběhovými misemi. Monolisk se totiž vydal cestou modularity, když umožnil hráčům tvořit vlastní úrovně a prakticky do nekonečna natahovat hratelnost. Zato novinka nabídne klasický průchod kampaní pro jednoho hráče, ačkoliv s procedurálně generovanými mapami, jež přinesou pokaždé trochu jiný zážitek při opakovaném hraní. A hlavně si přichystá protivníky, kteří budou zatraceně inteligentní a nebezpeční, nejen vlna nemyslících nepřátel čekajících na zničení.

Foto: Trickster Arts V Dreadhunteru budete bojovat s proklatě nebezpečnými (a vychytralými!) nepřáteli

„Jsme v kontaktu s komunitou, zároveň sledujeme obecně na internetu, co hráči tohoto žánru chtějí,“ vysvětluje Ježek. „Myslím si, že hra, která kombinuje takhle rychlou a plynulou akci z izometrického pohledu s vývojem postavy, bombastickými efekty, velkými a chytrými příšerami spolu s audiovizuálním zpracováním, kterému jsme věnovali opravdu velkou pozornost, zatím na trhu neexistuje,“ dodává.

To jsou silná slova, ale předchozí tvorba Trickster Arts naznačuje, že by se přinejmenším z části mohla naplnit. Jejich první potvrzení či vyvrácení přijde už koncem roku 2023, kdy by pražské studio svou čtvrtou hru chtělo uvést v předběžném přístupu pro nedočkavé zájemce. Následně však počítá přinejmenším ještě s ročním vývojem.

Ten by Matouš Ježek a Ladislav Týč samozřejmě rádi završili úspěchem na stále nabitějším videoherním trhu. Vzhledem k plánované ceně pohybující se zhruba okolo osmi set korun by pětadvacet tisíc prodaných kopií zaplatilo náklady, sto tisíc by autoři považovali za úspěch. „Ale od začátku k tomu přistupujeme tak, jako bychom dělali hru s ambicemi na prodej jednoho milionu kusů. Nereálné to není, ale snadné také ne,“ přidává s úsměvem vývojář.

„Rád bych totiž věřil, že Dreadhunter je hra, kde všechno zapadlo tak, že celek působí profesionálně. A že může odvážně jít do konkurenčního boje s tituly od větších a zavedenějších studií,“ uzavírá Matouš Ježek tentokrát už se vší vážností. A vzhledem k dosavadním úspěchům Trickster Arts nikoliv neoprávněně.