Jste chytrým startupistou? Vyzkoušejte se v našem testu: Šest otázek na téma pojištění

Nic naplat – i startupů se týká pojištění. Některé jeho druhy opravdu potřebujete, a to mnohdy ze zákona: třeba v souvislosti s evropskou směrnicí PSD2 o online platbách. Jiné se hodí prakticky každému, třeba pojištění majetku. A další vás možná překvapí. Takové pojištění kybernetických hrozeb je jedno z těch novějších. Sahá na problémy, jež ještě před pár lety nebyly příliš důležité. Jenže teď jsou kybernetická nebezpečí v celosvětovém žebříčku hrozeb byznysu na prvním místě.

Nudíme vás? Nenechte se – vyznat se v tom, co by mladá firma v tomto ohledu měla řešit, je nejen pro zakladatele základní potřebnou znalostí. Myslíte, že ji máte? Zkuste si to. Připravili jsme pro vás krátký test. Máte před sebou šest otázek a správná odpověď je vždy přesně jedna. Tak se nenachytejte.