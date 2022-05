J&T Banka má za sebou dobrý rok. Čistý zisk jí stoupl o dvě třetiny na 2,8 miliardy korun

Klienti J&T Banky, kteří se většinou rekrutují z řad bonitnějších Čechů a Češek, si loni na své účty uložili výrazně víc peněz než rok předtím. Pomohli tak bance z česko-slovenské finanční skupiny k dosažení úctyhodného zisku – J&T Banka za rok 2021 vykázala čistý profit 2,8 miliardy korun. Jde o meziroční nárůst o 1,14 miliardy korun, což představuje bezmála 70 procent.

„J&T Banka uzavřela podle auditovaných konsolidovaných výsledků loňský rok s bilanční sumou ve výši 203,25 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o více než 16 procent. V hospodaření banky se v průběhu roku 2021 odráželo nejen relativní uklidnění situace a klientských očekávání souvisejících s vývojem pandemie covid-19, ale i pozitivní trend na finančních trzích,“ uvedla banka.

Za nárůstem bilanční sumy, což je balík peněz, který banka spravuje, byly hlavně klientské vklady, které byly o 11,3 procenta vyšší v porovnání s koncem roku 2020. Celkem deposit přesáhl hranici 154 miliard korun. „Z celkového objemu závazků vůči klientům pak tvoří více než 71 procent vklady na termínovaných a vázaných účtech,“ dodala mluvčí banky Monika Veselá.

Zdroje od klientů umožnily bance financování řady nových projektů především v korporátní sféře. Objem firemních úvěrů jí meziročně vzrostl o 4,93 miliardy korun a ke konci roku činil 72,05 miliardy korun.

„Přestože poptávka po nových emisích korporátních dluhopisů nedosáhla předpandemické úrovně, obrátila se její trajektorie a došlo k jejímu obnovení. Za celý rok se banka podílela na umístění čtrnácti dluhopisových emisí, přičemž celkový upsaný objem dosáhl částky 15,41 miliardy korun,“ uvedla Veselá.

J&T Banka je na poli korporátních dluhopisů velmi aktivní, se svými emisemi na ni spoléhá například Tomáš Čupr a jeho Rohlik.cz, s dluhopisy pomáhá tradičně také developerské skupině CPI jednoho z nejbohatších Čechů Radovana Vítka.

J&T Banka patří do portfolia investiční skupiny J&T, jejímž zakladatel a hlavní tváří je slovenský miliardář Patrik Tkáč. Banka patří co do velikosti k menším finančním ústavům v Česku. Pro srovnání – největší zdejší banky ČSOB a Česká spořitelna mají bilanční sumu na úrovni 1,8 bilionu korun, tedy zhruba devětkrát větší než J&T Banka.