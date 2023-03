J&T se vedle pěstování vína dalo i na chov slepic. Má pro ně nezvyklý výběh i mobilní chytré kurníky

Kdákání slepic je slyšet na každé vesnici. V jihomoravských Pouzdřanech ale zvuk přichází z nezvyklého prostředí. Slepice sídlí v obrovském výběhu, kterému dominují tři domky připomínající maringotku. I přes velikost slepičí ohrady kvočny sedí v oněch třech zelených domcích. Až vyzobou všechnu trávu kolem sebe, posunou je chovatelé zase o kus dál. Mají totiž mobilní kurníky.

Onen nezvyklý obrázek je vidět jen kousek od právě rekonstruovaného sídla vinařství Kolby. To nedávno koupila firma J&T finančníka Patrika Tkáče a přistoupila k rozsáhlé renovaci. Firma vlastní i pozemek, který je jen o pár set metrů dál a místo toho, aby ho nechala prázdný, umístila sem tři zmíněné kurníky. O obojí se stará vinař Vlastimil Nešetřil.

Byť je mobilní kurník vymoženost jednoduchá a na první pohled má poměrně blízko k maringotce, je to poměrně sofistikovaná záležitost. Kurník je autonomní, na střeše má fotovoltaiku. Počítač řídí ventilaci, teplo nebo chlazení, hlídá i stav vody a krmiva v zásobnících a upozorňuje na neobvyklé situace. Slepice pak chodí snášet vajíčka na speciální pás, který po snášce zapne obsluha a vajíčka po něm vyjedou z kurníku rovnou do třídírny. Tam se zkontrolují, zabalí a míří do obchodu.

„Kurník můžete zaháknout za traktor a odtáhnout ho, kam budete potřebovat. Slepice sice trávu asi do dvou týdnů sežerou, zároveň ale taky půdu pohnojí, takže tam vyroste zas,“ popisuje Nešetřil. Vajíčka tady, v takzvané Pouzdřanské stepi, produkují už víc než rok. V jednom kurníku je až dva a půl tisíce slepic, dohromady jich má Kolby 7 400.

Foto: Kolby V jednom kurníku je až dva a půl tisíce slepic

Podle Nešetřila dnes patrně neexistuje ekologičtější forma, jak chovat slepice ve velkém. Zásadní otázku světa, tedy jestli bylo dřív vejce, nebo slepice, tu sice nevyřešili, dali tu ale jasně najevo, že slepice má větší hodnotu, než jakou jí přisuzují klecové chovy.

Podle toho také vypadají vejce. V současné době produkuje Kolby ta s označením 1. To znamená, že jde o vejce od slepic ve volném výběhu. Lepší už jsou jen vejce s označením nula. Ta jsou z ekologického chovu. A právě k tomu Kolby míří.

„Přejít na bio není úplně jednoduché. Nemůžete tak produkovat jen jednu věc, ale všechno. A protože má Kolby vinohrady, které od ledna přešly do bioprodukce, budou bio i vejce,“ vysvětluje hlavní vinař.

Než ale vejce získají nulové označení, dva roky to potrvá. Chovatelé budou muset například prokázat to, že tráva, kterou slepice žerou, není dva roky ničím hnojená. A byť takhle slepičí výběh funguje už od svého vzniku, stejně musí být zachováno přechodné období. I proto je podle Nešetřila po biovýrobcích v obchodních řetězcích takový hlad. Jen málokdo je totiž schopný pravidla dodržovat.

Foto: Kolby Kolby má kurníky tři

Produkční náklad na jedno vejce je u Kolby mezi třemi a půl až čtyřmi korunami. V řetězcích pak taková vejce končí většinou na osmi až devíti korunách, přičemž marže pro chovatele dělá zhruba korunu. Levné to podle Nešetřila sice není, slepice v biochovu mají ale náročnější požadavky na stravu.

„Zdražením vstupů se ale zdražila také konvenční vajíčka, cena se tedy přiblížila. Pokud se zakážou klecové chovy, přechod nebude pro zákazníky tak náročný,“ míní ředitel zdejšího vinařství.

Kolby si své slepice evidentně cení. Ve vinařském výběhu je má po dobu třinácti měsíců, kdy je jejich produktivita nejvyšší. Ani pak je ale nechce nechat jejich osudu. Kolby slepice prodává, snaží se ale dohlédnout komu. Většinou jdou do malých chovů, lidem z okolních vesnic. Na dvorku pak kur může žít klidně další tři roky. Jen snese třeba jen jedno vejce za dva dny. „Časem bychom si chtěli vytvořit skupinu odběratelů. Když už se o ty slípky tak staráme, chceme, aby se měly dobře i dál,“ říká Nešetřil.

Foto: Kolby Když slepice vyzobou trávu, stačí kurník púřesunout

Produkce je nyní kolem dvou milionů vajec ročně. Asi polovina míří do klasických supermarketů. Zákazníci je najdou také například v online obchodech Rohlík a Košík nebo v Kauflandu či Globusu. Prodávají se tu pod značkou Vejce Zlouky. Míří také do Bidfoodu, což je distributor pro gastro.

Distribuce je dvojí. Jedna právě z Pouzdřan na jižní Moravě odkud se vejce vozí do Brna a Jihomoravského kraje. Druhá noha sídlí na Zbraslavi, jde o firmu ARC Integrity, která s J&T spolupracuje. Odtud se zaváží restaurace, hotely či pekárny v Praze, kde je zájem o vejce větší. Kolby také plánuje mít jednu prodejnu v samotném vinařství.

Zdá se totiž, že slepice a hrozny k sobě patří. „Slepičince jsou nejlepší hnojivo na světě, mají hodně dusíku a minerálních látek, jen musí nějakou dobu ležet a fermentovat. Spotřeba hnoje na vinicích v Kolby je asi 300 tun ročně, slepice vyprodukují zhruba 250. Vyřešili jsme tak hnůj pro vinařství,“ líčí Nešetřil. V Kolby se tak podařilo zavést do farmářského slovníku nový pojem – vinohřady.