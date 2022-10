K čemu je fotosyntéza? Přece k tomu, aby bylo krásně, ukáže výstava ze světa jedniček a nul

Ve světě digitálního designu a umění patří Ondřej Zunka k osobnostem, které stojí za to sledovat. Ostatně když se v New Yorku loni otevřela první kamenná galerie zaměřená na NFT, byl jedním z těch, jejichž díla byla v prostoru na náměstí Union Square k vidění. Teď se na něj, respektive na jeho tvorbu budou moct fyzicky přijít podívat i zájemci v Praze. A nejen na něj.

Ambicí Kunsthalle, za níž stojí miliardář Petr Pudil se svou manželkou, bylo zřídit v Praze respektovanou, progresivní galerii, která bude umění ukazovat v jeho plné šíři. A výstavou Invisible Forces (česky Neviditelné síly) přesně toto činí – ukazuje díla mladých českých umělců, kteří tvoří primárně v digitálním prostoru.

S dramaturgií výstavy pomáhali kurátorce Kunsthalle Ivě Polanecké také tři odborníci z festivalu Signal, protože exhibice je zahrnuta do programu této přehlídky, která bude v Praze probíhat od 13. do 16. října. Díla vybraných mladých umělců budou v Kunsthalle, konkrétně v jejím experimentálním prostoru Aw! Lab, ale k vidění mnohem déle, a to až do 21. listopadu.

Invisible Forces je rozšířením instalace Photosystem II, kterou tvoří série velkoformátových projekcí Ondřeje Zunky. Jak uvádí propagační materiály, díla „představují fenomén fotosyntézy. Interaktivní dílo reaguje na pohyb návštěvníků. Nahlédnutí do tajů dokonalých systémů, jako je fotosyntéza, dokáže překvapit.“

Dvaatřicetiletý Zunka, rodák z Boskovic, sice vystudoval informatiku na brněnské VUT, delší dobu už ale žije v Londýně, kde působí jako kreativní ředitel vlastního uměleckého Zünc Studia. V minulosti se coby 3D animátor podílel na reklamních kampaních firem jako Prada nebo Puma, má také solidní základnu více než 100 tisíc sledujících na Instagramu.

Zunkovou specializací jsou realisticky působící animace, které si hrají s barvami, perspektivou a fantazií. Jedním z jeho známějších digitálních děl je obraz chrta, jehož venčí dron. Nebo snímky zářivě pestrobarevného pavouka či velkých hadů. Díla, která převedl do NFT a umístil je na aukční portál Nifty Gateway, se prodala za tisíce dolarů.

Sám Zunka se ale nikdy netajil tím, že mánii kolem NFT, která umělecké kruhy zachvátila loni a předloni, považuje za bublinu a přeceňovaný fenomén. V rozhovoru pro Hospodářské noviny na jaře 2021 mimo jiné uvedl: „NFT byla dlouho pod rozlišovací schopností dobrých umělců a kvalitních kreativců. Ti měli hodně zakázek a práce jinde, takže blockchain a tokeny, kde se donedávna tolik peněz netočilo, je nezajímaly. Vidím to na sobě. Naopak to bylo útočiště pro ty, kteří se v tom normálním světě nemohli moc prosadit.“

Foto: Kunsthalle Experimentální prostor v Kunsthalle

Výstava Invisible Forces ovšem ukáže i další jména než jen Zunku. K vidění bude od 13. října, kdy se přehlídka otevře, například i jeho dobrý kamarád a další přední digitální tvůrce se silnou stopou v NFT Filip Hodas (mimochodem člen našeho výběru Kryptočeši), dále Martin Houra, Johana Kroft, Jana Stýblová a Jakub Špaček.

Cílem pak je představit jednak mladou generaci českých digitálních umělkyň a umělců, jednak je nechat zkoumat různé formy koexistence organických forem života.

„Digitální prostředí je jedním z prostředků pro vytváření komplexních iluzí a simulací, jež nás dokážou přenést do jiného prostředí, těla i času. Fascinace přírodními a fyzikálními procesy, jevy a strukturami je společným tématem šesti vybraných umělkyň a umělců, kteří tak poskytují své vlastní pohledy na rozmanitost života na planetě, avšak v estetice a fungování, jež nutně nepodléhají zákonitostem našeho světa,“ uvádí kurátorka Iva Polanecká z galerie Kunsthalle, jejímž je CzechCrunch mediálním partnerem.

Vstupenky na výstavu Invisible Forces si můžete koupit buď na stránkách výstavní síně, anebo je lze získat v rámci festivalu Signal.