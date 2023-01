K prodeji pneumatik se dostal náhodou, teď má obrat přes miliardu. Kola z e-shopů rovnou i přezouvá

Zatímco velká část internetových obchodů má svou hlavní sezónu těsně před Vánoci, prodejci pneumatik nedočkavě vyhlížejí týdny na přelomu března s dubnem a během října a listopadu, kdy řidiči nejčastěji přezouvají. Pro nové obutí svého vozu se řada z nich nebojí zavítat ani na internet. Riziko, že pneumatika nebude sedět, je v případě správně zvoleného rozměru podstatně menší než u klasické obuvi. Důkazem toho je i Onio, největší prodejce pneumatik v segmentu B2C na českém trhu, jehož roční obraty dosáhly něco málo přes 1,4 miliardy korun.

Příběh společnosti Onio se začal psát v roce 2003, kdy její zakladatel Vojtěch Schwangmaier vyexpedoval z garáže rodičů pneumatiky prvním zákazníkům, byť chtěl vlastní e-shop založit již od svých studií na vysoké škole. „Tehdy jsem seděl v lavici s Martinem Rozhoněm, zakladatelem Vivantisu, který už měl vlastní e-shop, a já věděl, že podobným směrem se chci také vydat. Hlavní výzva tedy pro mě byla najít vhodný sortiment,“ vzpomíná Schwangmaier.

Náhoda tomu chtěla, že jeho otec potřeboval na auto atypický rozměr pneumatik – a aby to měl autosalon co nejjednodušší, dal mu do ruky katalog německého dodavatele. „Když jsem ten katalog dodavatele studoval, napadlo mě, že by pneumatiky mohly být ten sortiment, který bych zkusil prodávat v e-shopu,“ dodává Schwangmaier.

Samotná společnost Onio vznikla v roce 2006, k e-shopu E-pneumatiky.cz postupně přidala také obchod Pneumatiky.cz, který se stal jeho modernější alternativou, která první e-shop brzy přerostla. V roce 2009 společnost zahájila expanzi do zahraničí, konkrétně na slovenský trh, ke kterému se později přidal také ten maďarský.

Foto: Onio O obratech prodejců pneumatik často rozhoduje jen několik málo týdnů v roce

V zahraničí společnost od konce minulého roku vystupuje pod brandem Spintero, který by se měl v příštích letech objevovat i v jiných státech. „Jsme připraveni zkusit další evropské země, přičemž cílem je generovat v budoucnu větší tržby v zahraničí než v Česku. Jedná se však spíše o dlouhodobější plán v horizontu pěti a více let,“ vysvětluje Schwangmaier s tím, že loni obrat firmy, která kromě pneumatik prodává i ruční nářadí, činil za hospodářský rok, počítaný od července 2021 do června 2022, lehce přes 1,4 miliardy korun.

Předpověď prodejů

Přes 80 procent celkového obratu firmy tvoří její české e-shopy, přičemž v pneumatikách drží na českém online trhu přibližně třicetiprocentní podíl. Až 45 procent z celkového obratu firmy pak Onio dosáhne během několika málo týdnů ve dvou výše zmíněných sezónních obdobích. Nic ovšem není jisté, protože chování zákazníků zásadně ovlivňuje například i nevyzpytatelné počasí. Mráz a sníh či oblevy výrazně určují, zda majitelé vozů začnou nakupovat pneumatiky s předstihem, nebo až v průběhu sezóny.

Schwangmaier k tomu uvádí příklad. „V loňském roce byl výrazně teplý říjen. Průměrná teplota byla 12,2 stupně, což je víc než dva stupně nad průměrem, a k prvnímu listopadu mělo přezuto méně než 50 procent řidičů, zatímco rok předtím již 70 procent z nich,“ popisuje specifikum loňské sezóny Schwangmaier.

Loňská sezóna však byla trochu odlišná i z jiných důvodů. Díky tomu, že rok 2021 byl extrémně úspěšný a zákazníci například nakupovali letní pneumatiky i během podzimu, v Oniu pro rok 2022 předvídali možné ochlazení, a to nejen z meteorologického hlediska.

Foto: Onio Levné pneumatiky od výrobců z Asie se snaží Onio nahrazovat pneumatikami od evropských výrobců

Trh s pneumatikami rostl posledních deset let v řadě, z důvodu zhoršující se ekonomické situace však nyní část řidičů usoudila, že koupi nových pneumatik je možné ještě se zbytkovým vzorkem odložit na další rok. „Menší zájem o nové pneu je viditelný napříč všemi kanály nejen v onlinu, ale i pneuservisech. Obdobná situace jako u nás je navíc v celé západní Evropě,“ vysvětluje Schwangmaier.

Kdo se pro nákup nových pneumatik rozhodne, může nově využít služby takzvaného přezutí, které je nabízeno ve spolupráci s partnerskými pneuservisy, kterých má Onio aktuálně nasmlouváno zhruba padesát. Díky nim je e-shop zákazníkům schopen zprostředkovat nejen prodej pneumatik, ale zákazníci si při jejich objednávce mohou rovnou vybrat volný termín v nejbližším smluvním pneuservisu.

Ve stejném kroku zaplatí pneumatiky, které jsou expedovány přímo do pneuservisu, a rovnou také uhradí i službu přezutí. Poté jen stačí přijet s patřičným kódem a pneumatiky jsou na počkání přezuty. Cílem Onia je v další sezóně síť nasmlouvaných pneuservisů rozšířit, přičemž se chce zaměřit hlavně na větší města.

Specifika přicházející s elektromobilitou

Mimo to se pro Onio stává stále větším tématem elektromobilita. Mohlo by se zdát, že je úplně jedno, zda je do stejného pneu obut elektromobil či konvenční vůz, opak je však pravdou. Elektromobily jsou díky bateriím podstatně těžší, často až o stovky kilogramů, na což musí být pneumatika stavěna. Stejně tak musí být připravena na extrémně vysoký točivý moment, a to zejména při akceleraci, kdy je nutné disponovat co nejlepším záběrem, ale také odolností pneumatiky.

Dalším důležitým faktorem je jejich hluk. Samotný elektromobil je totiž tichý, proto je jízda v něm s hlučnými pneumatikami podstatně otravnější než při jízdě ve voze se spalovacím motorem, který vše překřičí. Proto je do pneumatik určených pro elektromobily přidávána výplň, která tlumí vibrace.

V neposlední řadě je zde i nutnost minimalizovat valivý odpor, aby byl vůz schopen na jedno nabití baterie dojet co nejdále. „Specializované pneu pro elektromobily mohou prodloužit nájezd o desítky kilometrů. Kromě extrémně nízkého valivého odporu totiž bývají i o 20 procent lehčí než běžné pneu,“ vysvětluje Schwangmaier s tím, že nízký valivý odpor je však žádoucí i u konvenčních vozů, přičemž minimalizuje spotřebu a tím napomáhá také nižší produkci emisí.

Jak Schwangmaier připomíná, pneumatiky určené pro elektromobily jsou aktuálně o něco dražší než ty pro konvenční vozy, což je dáno tím, že prodejní objemy v jejich případě nejsou tak velké a trh se prozatím stále formuje. „To se ovšem během tří až pěti let změní. Jakýkoliv drobný rozdíl v ceně se navíc velmi rychle vrátí skrze nižší spotřebu, vyšší kilometrový nájezd i minimální hlučnost,“ uzavírá Schwangmaier.