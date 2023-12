Kam na brunch mezi svátky? Víme o těch nejlepších podnicích, kde se můžete zastavit i na speciální menu

Na brunch formou švédského stolu můžete vyrazit do podniku The Artisan

Foto: The Artisan

Dlouho očekávané období je konečně tady. Štědrý večer je za námi, což znamená, že už nemusíme létat po všech čertech a shánět dárky. Zároveň nastává výjimečné období, během něhož má drtivá většina lidí volno nebo alespoň výrazně zvolňuje tempo. Máme tak čas na sebe, své blízké, na čtení, koukání na filmy a seriály, na dlouhé procházky a také na líné, opulentní brunche. Abychom vám to ulehčili, přinášíme přehled těch vůbec nejlepších.

The Artisan

V restauraci, která je součástí hotelu Marriot, chystají víkendové brunche v posledním roce pravidelně, rychle se tak dostala do hledáčku milovníků tohoto druhu hodů. Během vánočních svátků si připravili něco extra. Během prvního a druhého svátku vánočního, tedy 25. a 26. prosince, tady probíhá velká vánoční hostina, která dle tradice nabídne smaženého kapra s bramborovým salátem, pražskou šunku či pečeného krocana. Tento rok je navíc obohacena i kachními a husími specialitami. Brunche jsou podávány formou bufetu a začínají od 12:30, takže si můžete přispat.

Foto: The Artisan Velkolepý brunch čeká na hosty podniku The Artisan v hotelu Marriott

Kro Kitchen

Na dlouhé snídaně a brunche lákají podniky Kro Coffee a nedávno otevřené Kro Vršovice, které má výhodu v tom, že je v něm o poznání více místa. Pokud budete chtít něco speciálního, do Vršovic vyrazte na Silvestra, kde chystají dokonce celodenní brunch v doprovodu šumivých naturálních vín, během něhož se můžete připravit na večerní slavení. Připravují tady vydatnou anglickou snídani, takže se můžete těšit na klobásky, bramborové placky hash brown, domácí slaninu a fazole.

Foto: Kro Kitchen Otevřeno budou mít i podniky Kro

Večerka Brno

Od 27. do 31. prosince bude mít otevřeno také již kultovní dopolední spot v Brně. Kdo ho zná, ví, že zdejší brunche jsou vskutku dekadentní. Vejce benedikt spojené se sendvičem Croque madame, žemlovka ze skořicových šneků s jablky v pomerančovém rozvaru a sněhovými pusinkami, snídaňová burrito omeleta s trhanou krkovicí a lákavý výčet by mohl pokračovat. Tady se rádi zastavíte a užijete si podstrojování i přes to, že ho během Vánoc nebylo málo.

Foto: Večerka Brno V Brně vás mezi svátky pohostí Večerka

To je bistro

Když v Hradci na snídani nebo brunch, tak jedině do To je bistra. Mezi svátky bude otevřeno i v této oblíbené kavárenské základně, kde to voní sladkým pečivem a čerstvě upečeným chlebem. Během prosince zde nachystali speciální vánoční nabídku, jejíž součástí je například hot dog s vinnou klobásou, kapří hranolky, kulajda, ale i vejce na mnoho způsobů.

Foto: To je bistro V Hradci můžete vyrazit na snídaňové speciály laděné do Vánoc

Bistro Monk

V Praze mezi brunchovými bistry dlouhodobě vede bistro Monk v Michalské ulici. Během svátků zde sice nechystají žádné vánoční speciality, vyrazit sem ale můžete na oblíbené klasiky, jako jsou vejce benedikt, podmáslové lívance s omáčkou z lesních borůvek nebo chléb se skvělou batátovou pomazánkou. Z Michalské to máte coby kamenem na Staroměstské náměstí, takže můžete brunch rozchodit procházkou po centru města.

Foto: Bistro Monk V Monku vás pohostí svou klasikou

La Petite Conversation

Poctivý brunch si můžete mezi svátky dopřát také v oblíbeném ostravském podniku La Petite Conversation. Od středy do pátku tady budou mít otevřeno už od osmé ranní, v sobotu pak od devíti a snídaně prodlužují až do odpoledních hodin. Dopřát si tu můžete oblíbenou stálici: Full Lapeco, tedy domácí párky od Bobra s míchanými vejci, slaninou, grilovanou zeleninou nebo skvělá vejce do skla s holandskou omáčkou, čerstvým chlebem a lanýžovým máslem. Ze sladkých snídaní pak rozhodně potěší ovesná kaše s meruňkami a pečenou čokoládou nebo gaufre, tedy domácí belgická vafle s ovocem a čokoládou.