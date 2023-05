Kam se hrabe Tenzing. Třiapadesátiletý šerpa stanovil nový rekord v počtu výstupů na vrchol Everestu

Vystoupat na vrchol Everestu je životní sen celé řady horolezců, pro nepálského šerpu Kamiho Ritu se však už jedná o určitou rutinu. Na nejvyšší hoře světa totiž stanul již osmadvacetkrát, čímž stanovil nový světový rekord. Celý výstup navíc absolvoval podruhé během jednoho týdne.

Ritův rekord je úctyhodný hned z několika ohledů. Zajímavá je nejen četnost výstupů, ale také fakt, že šerpovi je již 53 let. Poslední výstup, kterým překonal vlastní zápis do dějin, vykonal podruhé v jediném týdnu, a to tradiční jihovýchodní cestou, kudy se v roce 1953 poprvé dostali na vrchol Čomolungmy i Edmund Hillary a jeho slavný šerpa Tenzing Norkej.

Rita poprvé pokořil Mount Everest v roce 1994 a od té doby na jeho vrcholek šplhá s téměř roční pravidelností. Kromě toho si však našel čas i na masivy, jako je K2, Čo Oju, Manaslu nebo Lhoce, tedy další hory s extrémně těžkým výstupem. „Nyní je Kami Rita se svými klienty na cestě dolů z vrcholu. Na další podrobnosti čekáme,“ uvedl manažer společnosti Seven Summit Treks, která Ritu zaměstnává.

Horolezectví má Rita v krvi. Šerpou totiž byl i jeho otec, který na Everest doprovázel první dobrodruhy v druhé polovině 20. století. Právě mezi horolezci z řad zahraničních návštěvníků Himálaje drží rekord, co se počtu výstupů na vrcholek Everestu týče, Brit Kenton Cool, který se rozhlédl z vrcholku střechy světa hned sedmnáctkrát.

JUST IN: Renowned Nepali mountaineer Kami Rita Sherpa has successfully scaled Mt #Everest (8848.86 m) for a record 28th time. CONGRATULATIONS! #Everest2023 Photo Courtesy: Seven Summit Treks. pic.twitter.com/6N1vjOjjZh — Everest Today (@EverestToday) May 23, 2023

Tyto četné výstupy by mohly budit dojem, že je zdolání nejvyšší hory světa jednoduchá věc. Ve skutečnosti se však jedná o extrémně náročný podnik po fyzické, finanční i časové stránce. Celý výstup na vrchol zabere přibližně 60 dní. Ze čtvrtého výškového tábora se na vrcholovou plochu hory leze přibližně dvacet hodin. Často se zde navíc tvoří fronty, takže si je nutné onen blahý pocit zdolání nejvyšší hory světa „vystát“. A kdo se zpět do tábora neotočí včas, riskuje absolvování sestupu za krutých mrazů a minimální viditelnosti.

I to je důvod, proč si jen v letošním roce hora vyžádala životy více než desítky horolezců a další se pohřešují. Smutným faktem je i to, že jednou z obětí je nepálský horolezec, který na hoře uklízel odpadky a pohozenou výbavu například v podobě prázdných kyslíkových lahví, které za sebou cestovatelé zanechávají.