Stejně jako během cestování hledáte ty nejlepší restaurace, můžete pátrat také po kavárnách, z jejichž mlýnků se line vůně kvalitní kávy. Najít však podnik, který by uspokojil chuťové pohárky i jejích největších milovníků, nemusí být v záplavě kaváren a pražíren vůbec snadné. Můžete tak hledat recenze na Googlu. Nebo rovnou zamířit na původem český portál European Coffee Trip, který je nově díky mobilní aplikaci ještě přístupnější.

European Coffee Trip slouží primárně jako web, kde byste měli najít vše, co vás při poznávání evropských zemí v souvislosti se světem kávy zajímá. Především nabízí recenze kaváren i pražíren a dává tipy, kam si na dobrý šálek zajít. Pokrytou má prakticky celou Evropu, takže najdete zajímavé podniky od Kanárských ostrovů až po norské Tromsø. Samozřejmě nechybí ani zastávky po Česku.

„Nabízíme tipy na více než dva tisíce kaváren a pražíren z více než devětatřiceti zemí Evropy. Ať už tedy jste ve Velké Británii, Německu, Nizozemsku, Itálii, nebo třeba na Islandu, dostanete možnost se inspirovat, kam na dobrou kávu zajít. S novou aplikací navíc bude vyhledávání ještě snazší,“ říká pro CzechCrunch Aleš Pospíšil, spoluzakladatel portálu European Coffee Trip.

Z moravské metropole do celé Evropy

Nápad na vytvoření portálu, který by jednoho dne mohl být pro konzumenty kávy stejně důležitý jako Tripadvisor pro cestování, se postupně začal psát už před devíti lety v Brně. „Bylo to na festivalu Týden kávy v roce 2012, kde jsem se zúčastnil workshopu pro přípravu kávy od Jaroslava Tučka, zakladatele pražírny Doubleshot. Ten přinesl kávu z Panamy, která voněla a chutnala jako jahody s bílou čokoládou,“ zmiňuje Pospíšil.

Nová aplikace portálu European Coffee Trip Foto: ECT

Právě tento moment změnil jeho přístup ke kávě a Pospíšil přemýšlel, jak své nové hobby překlopit do něčeho, co by pomáhalo i ostatním. O dva roky později začal podobné nadšení sdílet i jeho parťák Radek Nožička, se kterým se do světa kávy naplno vrhl. Cílem dvojice bylo vytvořit web, který by se věnoval čistě kávovému byznysu. A podle svých slov nalezli díru na trhu, protože v měřítku, v jakém oni chtěli, žádný takový portál neexistoval.

Nechtěli se totiž soustředit jen na Česko, potažmo na jeden specifický trh. Naopak chtěli milovníkům kávy a cestovatelům nabídnout přehlednou databázi kaváren i pražíren napříč celou Evropou. „V roce 2014 byla scéna výběrové kávy hodně malá a neexistovala možnost, jak dobré kavárny v Evropě najít. Chyběla média, která by o tom v angličtině informovala. A ta, co existovala, byla zaměřena hlavně na Ameriku,“ vzpomíná Pospíšil.

Zrodil se proto nápad na European Coffee Trip, internetové místo pro člověka, který by dobré kavárny nemusel objevovat jen v Brně nebo Praze, ale třeba také v Budapešti, Amsterdamu, Barceloně, Miláně a dalších městech. Jenže to nešlo dělat v teplíčku od počítače. Pospíšil s Nožičkou proto museli reálně vyrazit do terénu a během prvních pár let cestovali napříč Evropou, kde poznávali nejen nadšence do kávy.

„Setkávali jsme se s lidmi, kteří kavárny a pražírny otevírali a provozovali. Byli to nadšenci z různých oborů, ale měli jedno společné – zájem o výběrovou kávu. Dodnes to s kolegou považujeme za naprosto stěžejní bod k tomu, abychom mohli nový portál rozjet. Bez tohoto mnohdy náročného cestování by škálování European Coffee Trip bylo mnohem náročnější,“ dodává Pospíšil.

Aleš Pospíšil a Radek Nožička, tvůrci portálu European Coffee Trip Foto: ECT

Za úvodní rok se dvojici podařilo do databáze nahrát zhruba 200 kaváren i pražíren, u kterých měli jistotu, že poskytují dobrý servis. Poté se počty jen zvyšovaly a nyní pokořily hranici dvou tisíc. Tvůrci si navíc celou databázi sami od roku 2014 hlídají, takže se do ní nedostane podnik, u kterého nemají jistotu, že splňuje jejich požadavky. Ty jsou založeny hlavně na servírování výběrové kávy.

Aby se podnik do výčtu dostal, kladou tvůrci důraz i na vzdělaný personál, kdy baristé dokážou zákazníkům říct, co přesně pijí (a případně poradit a vysvětlit), adekvátní vybavení pro přípravu kávy a také na čistotu interiéru. Ve výběru kaváren ale nejsou sami – často nyní spoléhají i na komunitu milovníků kávy, která jim oblíbené podniky doporučuje. „V budoucnu plánujeme systematičtější práci s lokálními ambasadory, kteří budou mít kurátorství ve svém městě či zemi na starosti,“ uvádí Pospíšil.

Tipy, triky, videa. Nyní i pohodlně na telefonu

Ačkoliv jádro portálu European Coffee Trip tvoří zejména tipy na dobré kavárny a pražírny, nejde o jediné zaměření. Druhou částí jeho byznysu jsou videa s kávovou tematikou, která jsou zveřejňována na YouTube a divákům nabízí pohled i mimo interiéry podniků. Soustředí se často na různé druhy přípravy kávy a dávají tak lidem příležitost, jak se v kávovém světě vzdělávat i jinak.

„Troufnu si říct, že patříme mezi světovou pětku, co se našeho videoobsahu týče. Na YouTube dosahujeme vyšších milionů zhlédnutí za rok s tím, že naše nejúspěšnější video má přes 2,2 milionu views. Samozřejmě nejde ani zdaleka o čísla, která mají velcí youtubeři, ale vzhledem k tomu, že operujeme na poměrně úzkém poli, jde o úspěch,“ zmiňuje Pospíšil a dodává, že reklamy z YouTube jsou jedním z příjmů portálu.

Monetizační model European Coffee Trip je postaven vcelku jednoduše. Primární zdroj příjmů, který činí asi 60 až 70 procent, plyne z inzerce, respektive dlouhodobého partnerství se značkami ze světa kávy. Například od firem vyrábějících kávovary pro espresso, mlýnky nebo vyvíjející software pro pražení kávy. Dalším zdrojem jsou i klasické provize z affiliate marketingu.

Úvodní stránka portálu European Coffee Trip Foto: CzechCrunch

„V posledních letech se naše zdroje příjmů rozšířily také o prodej našeho dokumentárního filmu AeroPress Movie, který se věnuje začátkům i úspěchu kávovaru aeropress. Všehovšudy jsme od loňského roku v zisku, nicméně vzhledem k tomu, že jsme vždy dokázali pracovat s malými náklady, jsme ani v předchozích letech nepracovali s velkou ztrátou,“ popisuje Pospíšil a dodává, že za poslední dva roky dosáhl obrat firmy dvou milionů korun.

Jedním z nových zdrojů příjmu se pro tvůrce nyní stává i mobilní aplikace, která se spustila před několika týdny a má za úkol výrazně zjednodušit nalezení dobré kavárny. Každý má totiž v ruce telefon, a byť portál fungoval spolehlivě i na webu, aplikace je rychlejší. „Nejlépe bude fungovat v situacích, kdy jste ve městě a potřebujete rychle najít skvělé místo. Klidně i offline,“ doplňuje Pospíšil.

Za aplikací stojí české vývojářské studio Cookielab, které nejprve vytvořilo verzi pro iOS. Na první čtvrtletí příštího roku je plánována i aplikace pro Android, nicméně její realizace bude záležet na reakcích uživatelů iPhonů. „Věříme, že naše aplikace dokáže také oživit kavárenský cestovní ruch, který vlivem pandemie koronaviru utrpěl velkou ránu,“ uzavírá Pospíšil.