Kanadské aerolinky se připravují na budoucnost. Ze Švédska objednávají 30 elektrických letounů

Technologie bateriových článků jdou neustále kupředu, díky čemuž začíná elektrický pohon dávat smysl také ve vzduchu. Již několik startupů pracuje na letounech, jejichž vrtule roztáčí síla uložená v bateriích. Mezi ně patří i švédská společnost Heart Aerospace, jejíž letadla by měly časem nasadit také aerolinky Air Canada, které si u Švédů předobjednaly 30 strojů zcela nového typu.

Startup Heart Aerospace o sobě dal vědět v minulém roce, kdy odhalil svůj elektrický stroj ES-19, tedy letoun o kapacitě 19 osob, který by na jedno nabití svých akumulátorů měl být schopen doletět do vzdálenosti až 400 kilometrů. To je dostatečný dosah pro odbavování vnitrostátních letů některých aerolinek, které o jeho novinku také ihned projevily zájem.

Mezi prvními investory do startupu se tak mimo Breakthrough Energy Ventures, za nímž stojí jeden z nejbohatších lidí na světě Bill Gates, objevil i investiční fond amerických United Airlines a Mesa Airlines. Jak Mesa Airlines, tak United Airlines projevily zájem o 100 kusů ES-19.

Foto: Heart Aerospace Letoun ES-30 od švédského startupu Heart Aerospace

Po roce však Heart Aerospace přichází se zcela novým typem letounu nesoucím název ES-30, který by měl původní ES-19 nahradit. Novinka by měla pojmout až 30 cestujících, kteří budou sedět ve třech řadách. Na palubě bude přítomna kuchyňka, toaleta a také dostatečně bohatý prostor pro zavazadla.

Vývoj stroje pro 19 cestujících měl být dokončen v roce 2026, nicméně s příchodem nového letadla bylo zahájení komerčního provozu posunuto na rok 2028. Navíc letoun, jehož kapacita cestujících se téměř zdvojnásobila, dokáže na jedno nabití svých akumulátorů uletět podstatně menší vzdálenost. Ta se z původních 400 kilometrů smrskla na 200 kilometrů.

Nicméně stroj by měl být vybaven záložním hybridním pohonným systémem tvořeným dvojicí turbogenerátorů, které ve svých dílnách vyvinuly společnosti Honeywell a Rolls Royce.

Díky nim by se měl dolet opět dostat na původní 400kilometrovou hodnotu, byť se tak již nebude dít ve zcela bezemisním režimu, a to díky spalování leteckého paliva, kterým generátory elektřinu vyrábějí.

Přesto každý z nákupů podobného typu letadel potvrzuje, že podobně jako na silnice i do vzduchu začíná pomalu, ale jistě pronikat elektrická revoluce, díky které by letecká přeprava budoucnosti skutečně mohla být zcela bezemisní.