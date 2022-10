Kanyeho Westa vyhodili za antisemitismus z Instagramu. Tak kupuje konzervativní síť Parler

Kanye West, dnes už legálním jménem Ye, je známý hlavně jako jeden z nejpopulárnějších amerických hudebníků a módní návrhář, zvlášť v posledních letech ale v médiích často zaznívají i jeho kontroverzní názory. Před několika dny překročil i limity sociálních sítí, když mu Instagram a Twitter zablokovaly účty kvůli antisemitským příspěvkům. Teď se Ye rozhodl koupit alternativní platformu Parler s tím, že chce na internetu vytvořit místo radikálně chránící svobodu slova.

„Ve světě, kde jsou konzervativní názory považované za kontroverzní, musíme zajistit, že máme právo se svobodně vyjadřovat,“ uvedl umělec v oficiálním vyjádření. Parler je z hlediska funkcionality téměř totožný jako Twitter, označuje se ale za platformu bez cenzury. Částka, za kterou nad ní má Ye získat kontrolu, není známá. Akvizice má být prý dokončena do konce letošního roku.

Parler vznikl v roce 2018 jako alternativa k relativně úzce moderovanému Facebooku nebo Twitteru. Postupně získával na viditelnosti zejména mezi pravicově smýšlejícími Američany, a to až do začátku loňského roku. Jelikož měla být použita pro organizování útoku na Kapitol USA z 6. ledna 2021, Apple i Google aplikaci pro prohlížení sítě odstranili ze svých platforem. Na základě příslibu určité míry moderace obsahu Apple Parler do App Storu vrátil o tři měsíce později, Google až letos v říjnu.

Kanye West baffled by negative response to his ‚White Lives Matter‘ designs https://t.co/6Mky1YPpiZ pic.twitter.com/DHkzAyhFHP — Page Six (@PageSix) October 5, 2022

Oznámení akvizice Parleru ze strany Yeho přichází asi dva týdny po tom, co odstartovala poslední z řady vln jeho kontroverzí. Počátkem října se totiž objevil na významné módní akci Fashion Week v Paříži s tričkem, na němž byl slogan „White Lives Matter“ (Na bílých životech záleží). Po boku mu přitom, se stejným tričkem na sobě, stála Candace Owensová, americká konzervativní aktivistka a politická komentátorka, jež byla v minulosti mnohokrát osočená z šíření konspiračních teorií a ultrapravicové rétoriky.

„White Lives Matter“ je variací hesla a hnutí Black Lives Matter, které bojuje proti systémovému rasismu a policejní brutalitě ve Spojených Státech. Různé variace sloganu, včetně „White Lives Matter“, jsou často vnímané jako snahy o znevažování původního hnutí a používají je i zastánci bílého supremacismu. Ye později v rozhovoru pro televizi Fox News řekl, že si tričko oblékl na základě instinktu. A protože mu přišlo vtipné.

Týden po Fashion Weeku rapper postupně na Instagramu a Twitteru sdílel další kontroverzní komentáře. Nejdříve napsal, že rapper Diddy se řídí pokyny Židů a pak, že vůči Židům vyhlásí Death Con 3 (odkaz na DEFCON 3, střed stupnice amerických ozbrojených sil označující úroveň nebezpečí). Obě platformy v reakci na to zablokovaly umělcův účet s tím, že porušil jejich komunitní pravidla.

Kolem Yeho příspěvků se na internetu rozpoutala bouře, počínaje jejich různými interpretacemi a konče analýzami mentálního stavu jejich autora, jenž dlouhodobě bojuje s bipolární afektivní poruchou. Sám Ye v roce 2019 v rozhovoru zmínil, že v manických fázích své nemoci je „hyper-paranoidní vůči všemu a všem. […] Všichni jsou herci. Všechno je konspirace. Máte pocit, že vám vláda dává čipy do mozku.“

Hudebník a módní návrhář se před pár dny objevil v několikahodinovém podcastu, kde opakovaně mluvil o „Židech řídících média“ či několika antisemitských konspiračních teoriích. Zmínil také, že George Floyd, afroameričan zavražděný policistou v roce 2020, jehož smrt dala vzniknout hnutí Black Lives Matter, prý umřel na otravu fentanylem.

Ye má za sebou několikaletou historii provokací a cíleně vyhraněných názorů. Podobně jako v minulosti to i nyní někteří přisuzují jeho psychické nemoci, přičemž tentokrát se často upozorňuje také na množství času, které tráví s Candace Owensovou. Toto možné spojení je pak zvlášť relevantní pro oznámení akvicice Parleru, stávající ředitel firmy je totiž manželem Owensové.

Parler a alt-tech firmy

Sociální síť Parler na rozdíl od jiných obsahuje pouze minimum moderace obsahu a nijak nehlídá jeho faktickou správnost. Na jedné straně tím poskytuje prostor zcela svobodnému vyjadřování, na druhé umožňuje snadné šíření konspiračních teorií jako QAnon nebo vytváření ultrapravicových komunit. Bývalý ředitel Parleru John Matze řekl, že cenzura znemožňuje s podobnými fenomény bojovat.

Reprofoto: Apple Music/YouTube Americký rapper a módní návrhář Kanye West

Akvizice Parleru se navíc neodehrává ve vakuu. Jak poznamenává redaktorka serveru Axios, konzervativně orientovaná část Spojených států v zásadě začíná budovat vlastní alternativu ke stávajícímu systému mainstreamových médií.

Elon Musk, uznávající radikální svobodu slova, má koupit Twitter, Donald Trump buduje vlastní verzi Parleru s názvem Truth Social. Spoluzakladatel PayPalu a častý donátor konzervativců Peter Thiel spolu s J. D. Vancem zase financují Rumble, obdobu YouTube s minimem moderace obsahu. Pro všechny podobné platformy vzniklo společné označení alt-tech, které odkazuje k jejich popularitě mezi alternativní pravicí.

Parler od svého vzniku získal celkem 65 milionů dolarů v investicích (1,62 miliardy korun). Finanční analytik Ross Sorkin ale v komentáři pro televizi MSNBC pochyboval o tom, že se z něj stane udržitelný byznys. „Nevím, kdo na téhle platformě bude, jestli ji budou chtít podporovat zadavatelé reklamy, uvidíme,“ řekl.

Špatný ekonomický stav firmy více přibližuje server The Verge, vycházející z nejmenovaných zdrojů. Mateřská společnost Parleru, Parlement Technologies, se prý sociální síť snaží prodat už nějakou dobu, předchozí potenciální kupec ale nabídku nakonec odmítl kvůli údajně přemrštěné ceně.

Vedle reklamy se jako hlavní problém byznysu sítě jeví její nízká popularita. Minimálně moderovaná obdoba Twitteru má údajně kolem 50 denních uživatelů, což je mizivé číslo ve srovnání s konkurencí. Třeba právě Twitter, který neustále bojuje s generováním zisku, má přes 200 milionů denních uživatelů. Sám Ye má na Parleru aktuálně necelých 30 tisíc sledujících – na Instagramu a Twitteru to jsou desítky milionů.