Kulturní dopad legendárního seriálu Star Trek jde shrnout jen těžko. Alespoň jeden z jeho prvků, který byl jen sci-fi, však dneškem vstoupí do reality. V rámci letu společnosti Blue Origin se totiž na hranici vesmíru podívá herec William Shatner, původní představitel kapitána Kirka, tedy jedné z hlavních postav této kultovní série.

Devadesátiletý Shatner se zároveň stane nejstarším astronautem v historii. Předchozí rekord držela jen pár měsíců Wally Funková, dvaaosmdesátiletá vesmírná průkopnice, která byla součástí první posádky letu společnosti Blue Origin. Ta patří do portfolia zakladatele Amazonu Jeffa Bezose, který se do kosmu podíval ve stejném letu jako Funková.

„Letím do vesmíru. Nevím, kolik lidí tohle vlastně může říct,“ řekl Shatner ve videu pro Blue Origin. „Jeff Bezos má nové, originální ambice a někdo s nimi musí začít. Je skvělé, že u těchto začátků můžu být,“ doplnil představitel kapitána ikonické vesmírné lodi Enterprise ze Star Treku.

Dnešní let je tak celkově druhý, který Bezosova firma realizuje s posádkou na palubě. V zásadě se nebude lišit od prvního: osmnáctimetrová raketa New Shepard odstartuje v 15.30 SELČ z kosmodromu v západním Texasu. Po zážehu vystřelí vzhůru, následně se od sebe první stupeň rakety a kapsle s posádkou oddělí.

Zatímco takzvaný booster zamíří zpět k zemi a autonomně přistane, posádka bude setrvačností pokračovat zhruba do stopětikilometrové výšky. Zde si užije několikaminutový výhled z panoramatických oken na zakulacenou Zemi i krátký stav beztíže.

Shatner a jeho kolegové tak těsně překonají takzvanou Kármánovu hranici, tedy mezinárodně uznávanou linii oddělující atmosféru a vesmír ve sto kilometrech nad zemí. Poté i samotnou loď opět přitáhne gravitace a kapsle pomocí padáků přistane zpět v texaské poušti.

Celá mise s označením NS-18 (tedy celkově osmnáctý let rakety New Shepard) bude trvat přibližně deset minut. Jedná se o takzvaný suborbitální let, to znamená takový, v němž vesmírná loď nezačne obíhat kolem Země, ale rovnou k ní padá zpět. Společně se Shatnerem budou na její palubě další tři členové posádky.

Připojí se bývalý inženýr NASA Chris Boshuizen, spoluzakladatel firmy zaměřující se na vývoj softwaru pro klinický výzkum Glen de Vries a pracovnice společnosti Blue Origin Audrey Powersová. První dva jmenovaní si místo v raketě zaplatili, ale kolik přesně za svá místa dali, není známo. Odhadují se však částky v nižších stovkách tisíc dolarů.

A co můžeme během celého letového dne čekat? Už sedm a půl hodiny před startem, tedy v 8.00 SELČ, se raketa dostala na odpalovací rampu. Tři hodiny před zážehem začne tankování paliva. Pouhých pětatřicet minut před startem pak astronauti zaujmou svá místa a za dalších jedenáct minut se za nimi zavře poklop.

Pokud vše půjde podle plánu, start je naplánován přesně na 15.30 našeho času. Původně se měl let uskutečnit v úterý, avšak z důvodu příliš silného větru jej Blue Origin posunulo na dnešek. Jak už je zvykem, celou misi lze sledovat v přímém přenosu. Program začíná již devadesát minut před startem, tedy ve 14.00.