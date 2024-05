Karel Havlíček: Nejsme v ANO protiukrajinští, ale někdy je potřeba přitlačit na pilu

Uložit 0

Oko za oko, zub za zub. Vláda a hnutí ANO rozjely přestřelku ohledně podpory Ukrajiny, kterou kritizují marketéři, političtí komentátoři i prezident Petr Pavel. Zatímco Andrej Babiš mluví o Petru Fialovi jako o „premiérovi Ukrajiny“ a zpochybňuje transparentnost české muniční iniciativy, koalice Spolu rozjela antikampaň Rusko, pro tebe všecko, kde Babišovi a lídryni hnutí ANO do eurovoleb Kláře Dostálové přimalovala na tváře ruské vlaječky.

Při položení otázky, zda taková rétorika není vyostřená, dávají politici z obou táborů podobnou odpověď – my jsme si nezačali. „Musíte vždy vidět to, co bylo předtím. Tato vláda nás častuje, že jsme proruští živlové. My jsme Ukrajinu podpořili takřka ve všem, jasně jsme odsoudili Rusko jako agresora. To, co udělala koalice, je o level horší,“ odmítá Karel Havlíček, 1. místopředseda hnutí ANO, že by slova Andreje Babiše o obchodnících se smrtí byla za čárou.

„Někdy je potřeba trochu přitlačit na pilu, říct věci trochu neomšele, protože informací, které na lidi padají, je obrovské množství. Ale za nás hovoří činy, my jsme Ukrajinu ve všech zásadních momentech jako opozice podpořili. Představte si, že by opozici dominovalo SPD – v tom je hnutí ANO velmi rozumné,“ tvrdí šéf stínové vlády Babišova hnutí.

Ačkoliv sám Havlíček v březnu muniční iniciativu nepochybňoval a podporoval, aktuálně opakuje výhrady hnutí ANO – vadí mu, že vládní politici si „dělají ohledně munice PR“, a zajímá se o pojistky, že munice není předražená. „Souhlasíme s tím, ale máme celou řadu otázek,“ uzavírá stranickou pozici.

Vzájemné útoky mezi vládním a opozičním táborem se stupňují i ohledně případných jednání o míru mezi Kyjevem a ruským agresorem. „Musíme jednat, protože k tomu stejně jednou dojde. Je správné, že se na Ukrajinu dodává podpora, ale z mého pohledu se teď kupuje čas, nemyslím si, že se to otočí a že najednou Ukrajinci začnou vytlačovat Rusáky z Krymu a Donbasu. Ten čas by se měl využít na mírové rozhovory, ale pozor, pokud o ně Ukrajina stojí,“ shrnuje pozici hnutí Havlíček. „Vláda nedělá dostatek pro to, aby ta jednání byla rychlejší,” vysvětluje Babišův výrok, že „česká vláda chce válku“.

Prezident Petr Pavel minulý pátek oznámil, že se zúčastní konference o míru na Ukrajině, na kterou ho pozval ukrajinský prezident Volodomyr Zelenskyj – summit se bude konat ve Švýcarsku v polovině června.

Firmy to zaplatí

Roztržka ohledně toho, kdo je proruský a kdo proukrajinský, odráží doznívající rozkol ohledně důchodové reformy, kterou se na Hradě mezi vládou a opozicí pokoušel moderovat prezident Petr Pavel a jeho poradci. Jednání skončila fiaskem, když ANO po zásahu Andreje Babiše vycouvalo z diskuze o zvyšování věku odchodu do důchodu a odmítlo další rokování pod záštitou Hradu.

„Neříkám, že tu chystanou reformu Mariana Jurečky po volbách zrušíme, ale že to zrevidujeme,“ mírnil Havlíček svá předchozí prohlášení z podcastu Ptám se já. „Já jsem to řekl za předpokladu, že by se tam dostal věk odchodu do důchodu tak, jak je předložen. Třeba vláda dostane rozum,“ říká nyní Havlíček.

Je správné, že se na Ukrajinu dodává podpora, ale z mého pohledu se teď kupuje čas.

Z vlastní strategie toho hnutí ANO dosud moc neodhalilo, pouze mluví o motivačním pilíři po vzoru Švédska. Za největší lék na příjmy do státního rozpočtu, které by vyvážily demografickou krizi, vidí produktivitu ekonomiky – jinými slovy, peníze do systému poputují z daní prosperujících firem. „Zabezpečit vyšší ziskovost podnikatelského segmentu a současně být důsledný ve výběru daní,“ poodhaluje svůj recept bývalý ministr průmyslu a obchodu.

„Naše ekonomika musí být postavená na přidané hodnotě – k tomu musíte vytvořit inovační, výzkumné, vědecké zázemí. Tu přidanou hodnotu neudělá samozřejmě stát, ale udělají ji podniky. Udělejme vše pro to, aby naše firmy neodcházely do Spojených států, do Indonésie, do Číny, protože tam mají levnější energie,“ vysvětluje Havlíček.

Podcast jsme natáčeli v úterý 7. května, ještě před zveřejněním článku Seznam Zpráv, podle kterého Karel Havlíček publikoval v podezřelých vědeckých časopisech.

Pusťte si celý rozhovor. Dozvíte se v něm také: