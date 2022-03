„Vyhráli jsme! Nejlepší dárek k narozeninám vůbec,“ napsal dnes na LinkedInu Karel Komárek. Důvod k oslavám má druhý nejbohatší Čech velký. Jednak mu je čerstvě 53 let a jednak si jeho nadnárodní loterijní skupina Allwyn, která se dříve jmenovala Sazka, zajistila prestižní desetiletou licenci na provoz britské Národní loterie. Platit bude do roku 2034 a potvrzuje globální plány Komárkova loterijního byznysu, který by měl zamířit až na americkou burzu.

Britská Komise pro hazardní hry dnes oznámila, že Allwyn je preferovaným uchazečem o tamní loterijní licenci. Komárkova firma uvedla, že začne okamžitě pracovat na transformaci britské Národní loterie. Allwyn Entertainment, patřící do Komárkovy skupiny KKCG, nahradí společnost Camelot, která byla držitelem licence od jejího založení v roce 1994. Platnost její poslední licence skončí v roce 2024.

„Národní loterie je národním pokladem a je nám ctí, že jsme byli vybráni jako její budoucí správce. Komise pro hazardní hry nám dala důvěru a my můžeme okamžitě začít uskutečňovat naše plány, jak vrátit Národní loterii zpět do srdce naší země. Toho dosáhneme tím, že znovu oživíme význam, který má Národní loterie pro každého z nás, ať už jako jednotlivce, nebo jako součást komunit, ve kterých žijeme – ať už Národní loterii hrajeme, nebo ne,“ uvedl Sir Keith Mills, který vede britský tým Allwynu.

Komise uvedla, že se Allwyn zavázal k investicím, jež by měly přinést růst a inovace u všech produktů a kanálů národní loterie, což podle ní zvýší příspěvky na dobrou věc. Do soutěže se podle deníku The Financial Times přihlásilo nejvíce uchazečů v historii a v závěrečném kole se vybíralo ze čtyř zájemců. Vedle Allwynu a Camelotu, který byl jmenován náhradním uchazečem pro případ, že by se při dokončování licence se společností Allwyn objevily problémy, mezi nimi byl italský provozovatel loterií Sisal a mediální magnát Richard Desmond.

Od svého spuštění v roce 1994 je Národní loterie jednou z největších loterií na světě. Pro 660 tisíc dobročinných projektů získala více než 45 miliard liber (1,3 bilionu korun) a vytvořila více než 6 300 nových milionářů, uvedla komise. Firma Allwyn se v rámci své nabídky zavázala, že v příštím desetiletí věnuje na dobročinné účely 38 miliard liber (1,1 bilionu korun).

Společnost Allwyn provozuje loterie v České republice, Itálii, Rakousku, Řecku a na Kypru. Dříve se jmenovala Sazka Entertainment. Letos v lednu firma oznámila, že prostřednictvím spojení s firmou specializovanou na akvizice Cohn Robbins Holdings (CRHC) vstoupí na akciovou burzu v New Yorku.

Karel Komárek patří k nejbohatším českým podnikatelům, časopis Forbes odhadl hodnotu jeho majetku na 5,3 miliardy dolarů (120 miliard korun). Jeho firma KKCG se zaměřuje hlavně na podnikání v zábavě, ale také na ropu a plyn, informační technologie a reality. Skupina vyvíjí podnikatelské aktivity ve 36 zemích světa. Drží podíly ve 212 firmách, mimo jiné v Sazka Group, Aricoma Group, MND Group, KKCG Real Estate Group, kapitálovém fondu Springtide Ventures a dalších.

S přispěním ČTK.