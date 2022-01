V Česku nyní žije více než 10,5 milionu lidí, více než polovina z nich je přitom v pouhých čtyřech krajích – v Praze a kraji Středočeském, Jihomoravském a Moravskoslezském. Poslední tři jmenované kraje zaznamenaly také v uplynulých deseti letech největší přírůstek domů, jak ukazují nová data Českého statistického úřadu.

Až pětina domů v Česku vznikla v posledních třiceti letech. Za tři dekády se jich tu postavilo víc než 484 tisíc, přičemž hodně se na tom podepsalo posledních deset let, během kterých v tuzemsku přibylo 195 tisíc domů. I tak odborníci poukazují na to, že zejména ve větších městech se stále staví pomalu – není tak možné uspokojit poptávku a ceny letí raketově vzhůru.

Nová data představil Český statistický úřad jako první výstup z loňského sčítání lidu. Část se týká také domovního fondu. Konkrétně bylo v tuzemsku k loňskému roku 2 353 024 domů. Zajímavé je přitom jejich stáří – Češi často bydlí v historických domech. Zhruba každý čtvrtý dům totiž pochází z doby před rokem 1946. ČSÚ bude podrobnosti doplňovat ještě v následujících měsících.

Dílčí data jsou ale vidět ve zveřejněných tabulkách. Suverénně nejvíce domů (přes 400 tisíc) je nyní ve Středočeském kraji. Tam také zaznamenali největší nárůst, o 14,4 procenta. Následuje kraj Jihomoravský s bezmála 280 tisíci domy. Za posledních deset let se tam jejich počet zvýšil o 7,6 procenta. Třetí je Moravskoslezský kraj s více než 213 tisíci domy a nárůstem 9,3 procenta. V hlavním městě narostl počet domů o 7,6 procenta na 107 513.

ČSÚ se rovněž zaměřil na formu vlastnictví. Vůbec poprvé ji přitom nepoptával u těch, kdo vyplňovali, ale vytahal si údaje z katastru nemovitostí. Až 88,4 procenta domů vlastní v Česku fyzické osoby. „Druhou nejčastější formou vlastnictví bylo spoluvlastnictví vlastníků bytů, které bylo evidováno u 146 799 domů,“ uvádí úřad.

Ačkoli za posledních deset let je přírůstek domů zatím největší, v Česku je po domech, respektive bytech, stále hlad – především pak ve velkých městech. Podle ředitele pražského Institutu plánování a rozvoje Ondřeje Boháče je v metropoli každý rok potřebný přírůstek osmi až deseti tisíců bytů. „Loni to bylo pět tisíc s tím, že šlo o nezvykle velký přírůstek, pořád je to ale málo,“ uvedl pro CzechCrunch Boháč s tím, že se bytový dluh stále zvětšuje.

Nechybí přitom jen nájemní byty, jejichž potřebu v poslední době skloňuje především pražská koalice, nouze je všeobecná. Češi přitom rádi bydlí ve vlastním. Na vysoký podíl vlastnictví v Česku poukázal na přelomu roku statistický úřad Eurostat. Češi jsou s počtem osobního vlastnictví na jedenáctém místě. První je Rumunsko, druhé Slovensko, třetí Chorvatsko. Podle Eurostatu drží byt v osobním vlastnictví 78,9 procenta Čechů. Na opačné straně žebříčku je Německo, kde je to zhruba půl na půl.

Roste počet vysokoškoláků a singles

Údaje o tom, jak Češi bydlí, nejsou jediné, které ČSÚ zveřejnil. Oznámil i to, že za posledních deset let se počet obyvatel rozrostl o 87,6 tisíce na více než deset a půl milionu. Téměř polovina z nich přitom žije v pouhých čtyřech krajích ze třinácti – v Praze a kraji Středočeském, Jihomoravském a Moravskoslezském. Praha se odlišuje mimo jiné nejmladšími obyvateli, kterým je v průměru 41,4 roku, má ale i nejnižší podíl obyvatel s českým státním občanstvím, a to 86,1 procenta.

V Praze je také největší podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí, konkrétně 35,9 procenta. Vysokoškoláků přitom za posledních deset let přibylo. „V Česku nadále vzrůstá zastoupení osob s vyššími stupni vzdělání. Počet vysokoškolsky vzdělaných přesáhl jeden a půl milionu a oproti minulému sčítání vzrostl i počet lidí s úplným středním vzděláním zakončeným maturitou,“ uvedl věcný gestor sčítání Robert Šanda. Alespoň střední školu s maturitou má 53,1 procenta obyvatel. Vysokoškoláků je 18,7 procenta, zatímco v roce 2011 to bylo 13,2 procenta.

Z dat rovněž vyplývá, že roste fenomén singles, tedy lidí, kteří žijí sami. Svobodných lidí je nyní v Česku 32,1 procenta, ženatých či vdaných pak 45,6. Průměrný věk obyvatel je 42,7 roku, ženy jsou přitom o něco starší, v průměru jim je 44,1 roku. Osob v produktivním věku je nyní 63,5 procenta, seniorů pak 20,4.