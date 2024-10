Kde chce mít Slavii za pár let? A co rivalita se Spartou? Pavel Tykač popíše nejen pohled na fotbal

Uložit 0

Je to necelý rok, co vyšlo ve známost, že novým majitelem fotbalové Slavie a stadionu Eden se stane Pavel Tykač. Jak své rozhodnutí vstoupit do slavného klubu hodnotí? Co jej k tomu motivovalo? A jaké s ním má plány? O tom čtvrtý nejbohatší Čech popovídá na podiu pražského Cubexu během konference Money Maker.

Pavel Tykač, který letos na jaře oslavil 60. narozeniny, je podle časopisu Forbes čtvrtý nejbohatší Čech, konkurenční žebříček z dílny deníku E15 jej řadí na sedmé místo. Oba jeho jmění odhadují na více než 100 miliard korun, přičemž jádrem jeho podnikatelského impéria je energetická a těžební skupina Seven.

Loni ovšem do svého portfolia přidal pražský fotbalový klub Slavia včetně moderního stadionu Eden ve Vršovicích. Došlo tím i k pomyslnému vyrovnání majitelského fotbalového balancu v metropoli – Spartu totiž vlastní Daniel Křetínský, taktéž velmi aktivní v energetice.

Tykač coby celoživotní slávista odkoupil majetkový podíl od čínské skupiny Citic Group. Číňané Slavii ovládali od roku 2015 (původně tam byla skupina CEFC) a snažili se skrze ni a další české firmy prezentovat jako ambiciózní investoři, k čemuž jim napomáhal i bývalý prezident Miloš Zeman. Cenu transakce média vyčíslila na 2,5 miliardy korun.

Jak Pavel Tykač vnímá vlastnictví klubu po necelém roce? Co jej překvapilo a co naopak zklamalo? Jaké má s klubem ambice a – samozřejmě – vyhraje Slavia letos titul? Je investice do fotbalu součástí jeho plánu na větší veřejnou expozici? A co soudí o kondici Česka? To a další témata s ním probereme ve čtvrtek 7. listopadu odpoledne na konferenci Money Maker v pražském prostoru Cubex.

