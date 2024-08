Jak vydělat na propadech burz? A proč jít do důchodu ve čtyřiceti? Známí investoři mají odpovědi

Uložit 0

Minulý týden se na pár dní otevřelo okno příležitosti, jak ve slevě – v některých případech opravdu velké slevě – koupit atraktivní akcie. Kdo toho využil, dnes si spokojeně mne ruce. Kdo zaváhal, vyčítá si to. Podobné to bylo s bitcoinem při jeho jarní jízdě vzhůru nad hranici 70 tisíc dolarů. A přestože časovat trh se prý nevyplatí, člověku to nedá… A právě na to, jak efektivně investovat, jak o akciích přemýšlet a jak si zajistit co nejlepší rentu, která může přijít mnohem dřív než po šedesátce, se zaměří třetí ročník naší investiční konference Money Maker.

Letošní ročník Money Makeru bude poprvé trvat dva dny – odehraje se ve středu 6. a ve čtvrtek 7. listopadu. Co zůstane, je místo, kde akce proběhne: opět se setkáme na pražském Pankráci v prostoru Cubex.

První den konference bude tentokrát zaměřený hodně prakticky. Půjde o mix přednášek, panelových diskuzí, rozhovorů a debat s publikem, kterých se zúčastní přední jména zdejší investiční scény – portfolio manažeři, správci majetku, investiční influenceři a aktivní investoři.

Na pódiu se tak objeví známý makroekonom a průkopník kryptoměn Dominik Stroukal, portfolio manažer J&T Investiční společnosti Michal Semotan, wealth manažerka z One Family Office Anna Píchová, propagátor pasivního investování Lukáš Nádvorník známý jako Skejwin či analytik a investiční expert z XTB Jaroslav Brychta.

O čem bude řeč? Třeba kdy a zda dosáhne bitcoin hodnoty 100 tisíc dolarů, jak dosáhnout rentiérství už po čtyřicítce, v čem a proč jsou ETF vhodnější mainstreamový investiční nástroj než samotné akcie, jak přemýšlet o budování vlastního portfolia na stáří či jak se v době stále drahých hypoték koukat na investice do nemovitostí. A konečně – co znamenají americké prezidentské volby pro svět investic.

Druhý den konference, tedy čtvrtek 7. listopadu, se ponese se znamení nejen investic, ale také byznysových příběhů a inspirace. Například Dušan Šenkypl, spoluzakladatel investiční skupiny Pale Fire Capital, pohovoří o tom, jaké to je z Česka zachraňovat světovou firmu Groupon. Na pódiu s ním vystoupí i spoluzakladatel Mallu a investor Ondřej Fryc, který se stal akcionářem Grouponu právě kvůli úsilí svých přátel.

Slovenský podnikatel Igor Rattaj, blízký finanční skupině J&T, bude vyprávět o rekreačním byznysu své společnosti Tatry Mountain Resort. Denisa Materová nechá účastníky nahlédnout do řízení rodinného holdingu Promet Group, který převzala po svém zesnulém otci.

Zkušenosti a své investorské know-how bude sdílet také brněnský patriot a průmyslník Igor Fait z Jet Investment, mladší generaci bude reprezentovat Michal Menšík z miliardového logistického startupu DoDo nebo populární lihovarník a investor do špičkového alkoholu Martin Žufánek.

To ale zdaleka není všechno, jde jen o pár prvních jmen, která pro vás chystáme. Další hvězdy Money Makeru, který se uskuteční 6. a 7. listopadu, budou následovat.