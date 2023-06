Kde si pustit postapokalyptický sci-fi hit Silo? Na Twitteru – Apple tam zveřejnil celou epizodu

Twitter asi před měsícem začal uživatelům, kteří mají předplacený účet Twitter Blue, dovolovat nahrávat a sdílet až dvě hodiny dlouhá videa. Jak se dalo očekávat, mnozí toho využili ke zveřejnění nepovolených kopií filmů a seriálů, nová možnost se ale stala příležitostí pro zajímavý marketing. Například Apple nyní láká na nadcházející finále svého populárního sci-fi Silo tím, že na sociální službě nasdílel kompletní první epizodu.

Seriál, který na Apple TV+ vychází od počátku května, je adaptací dystopické knižní trilogie Hugha Howeye. Odehrává se v budoucnosti, po tom, co svět zničila katastrofická událost a deset tisíc přeživších přebývá v rozsáhlém podzemním komplexu – povrch je smrtelně toxický. Který je rok? Co se stalo? Kdo kryt postavil a přemístil tam jeho stávající obyvatele? To nikdo neví, v průběhu seriálu se to ale snaží zodpovědět.

Poslední, devátá epizoda první řady Sila vyjde tento pátek, ty co novinku ale ještě neviděli, teď Apple láká první epizodou. Firma ji nahrála přímo na Twitter a sdílela v příspěvku oficiálního účtu Apple TV. Od včerejšího večera video na počítadle sociální sítě nasbíralo už přes 21 milionů zhlédnutí a přes 26 tisíc „lajků“ – mnohonásobně více, než ostatní tweety daného účtu. Apple umožňuje první epizody svých seriálů zhlédnout bezplatně i přímo na webu Apple TV nebo v aplikaci streamovací služby, tentokrát ale mohl využít výrazně více organický dosah a přitáhnout i publikum, které ani jedno z toho dříve nepoužilo.

3 days until the #Silo finale. Here’s the entire first episode. pic.twitter.com/lIcTXCQ9D6 — Apple TV (@AppleTV) June 27, 2023

Silo je přitom pro firmu perfektní titul, jakým navnadit potenciální diváky do své knihovny audiovizuální zábavy. Postapokalyptické sci-fi je vděčný žánr, který s sebou vždy okamžitě nese něco zajímavého jako existenční hrozbu, jíž může lidstvo čelit, neotřelou výpravu nebo jiné fungování společnosti v extrémní situaci. Seriál Applu, jehož hlavní tvůrce Graham Yost v minulosti pracoval na Bratrstvu neohrožených či Pacifiku dobře pracuje se všemi třemi prvky a k nim přidává další poutavé aspekty.

V jádru tak stojí záhada, co se stalo a jak se současná situace může vyvinout, což je hybatelem děje a motivací hlavní hrdinky Juliette Nichols se známou tváří Rebeccy Ferguson. Kolem ní se samozřejmě pohybují další postavy s vlastními dílčími problémy a v celku sledujeme také příběh o mocenských vztacích mezi třídami ve společnosti krytu. Ačkoliv seriál ve výsledku nepřichází s ničím zásadně novým, známé prvky v něm fungují velice dobře.

Kritici na Silu pochválili zejména budování postapokalyptického světa, od poutavého audiovizuálního zpracování přes napínavý děj po postavy zastupující různá, nečernobílá morální stanoviska. Přestože se příběh někdy posouvá pomalu a dává přednost prozkoumávání reálií a vztahů v podzemním krytu, rychle si u publika získal status jednoho z nejzajímavějších, co zatím letos televize nabídla.

Podle statistik analytické firmy Nielsen, představující standard v americkém televizním měření, si novinka na Apple TV+ vydobyla nejlepší debut mezi všemi dramatickými seriály streamovací služby. Podle Matta Chernisse, šéfa programu Apple TV+, navíc počet diváků týden od týdne rostl. Proto také není překvapením, že technologický gigant schválil natočení druhé řady.

Wool, první román z Howeyovy knižní předlohy, se stal krátce po uvedení v roce 2011 obřím hitem označovaným za „sci-fi verzi Padesáti odstínů šedi“, což nejspíš odkazuje zejména k raketovému úspěchu dříve neznámého autora díky úspěchu online. Pokusy o audiovizuální adaptaci začaly nedlouho poté, se zapojením Ridleyho Scotta coby producenta nebo spoluscenáristky Strážců galaxie Nicole Perlman. Až po více než deseti letech se ale projekt po opakovaných změnách podařilo dostat až na obrazovky.

„Nemůžeme se dočkat, až se diváci po celém světě ponoří do epického světa, který jsme vytvořili, abychom oživili romány Hugha Howeye,“ řekl showrunner Graham Yost. „Apple věřil naší vizi od prvního dne a je nám ctí, že máme možnost vydat se hlouběji do příběhu Sila a prozkoumat další vrstvy jeho postav,“ dodal.