Kde spočinout? V lese s ostružinou nebo na louce plné květin. Praha má další alternativní pohřbívání

Smrt nemusí končit v ponuré obřadní síni se zaplaceným mluvčím a na hřbitově plném kamenných desek. Česko jiný způsob pohřbívání dlouho neznalo, teď se ale začínají množit alternativy. Alespoň v Praze. Nově je tu možné svoje blízké uložit i na louku plnou rozkvetlých květin.

Když se v roce 2015 otevřel v areálu Ďáblického hřbitova Les vzpomínek, kde se popel zemřelých ukládá ke stromům a pak místo náhrobku lidé chodí navštěvovat třeba vzrostlou ostružinu, působilo to jako malé zjevení. Zásah z nebes nebo snad nebožtíků, kteří se chtěli rozloučit jinak, když odcházeli, ale nemohli. Nyní přišel další, na stejném místě se otevřel také Luční hřbitov. Místo ostružin tu roste kvítí.

Je tu ale ještě jeden rozdíl. Zatímco do Lesa vzpomínek je možné ukládat popel, Luční hřbitov je určený pro pohřbívání do země. Hrobovým místům jsou vyhrazeny luční pásy, které od sebe oddělují kosené uličky. Obřady se budou odehrávat v jednoduchém altánu umístěném v centrální části pohřebiště a na hrobě bude místo náhrobku dubová cedulka se jménem a daty. K tomu je možné přidat i další text.

Foto: Hřbitovy a pohřební služby hlavního města Prahy Nový hřbitov vznikl na Ďáblickém hřbitově

Zesnulé je na Lučním hřbitově možné ukládat do země jen v ekologických rakvích. To jsou pouze takové, které se v půdě zcela rozloží. Půjde tak o schránky z nemořeného a nelakovaného dřeva nebo také z proutí. Zapovězeny jsou jakékoliv plastové ozdobné prvky. Rozložitelné musí být na novém alternativním hřbitově také použité textilie, to znamená nejen samotná výstelka rakve, ale i oblečení zesnulého. Musí být vyrobené z čistě přírodních a biologicky rozložitelných tkanin. Variantu uložit pohřbeného bez rakve, například pouze v plátně, ale česká legislativa neumožňuje.

„Aktuálně jde o k přírodě nejohleduplnější možnost pohřbu, umožňuje pohřbít tělo zemřelého bez kremace, a tedy i bez spotřeby fosilních paliv, s minimální uhlíkovou stopou. Louka zadržuje vodu a poskytuje také útočiště pro motýly nebo včely,“ uvedl pro CzechCrunch ředitel příspěvkové organizace Hřbitovy a pohřební služby hlavního města Prahy Martin Červený. Zároveň ale dodává, že o udržitelnost jde až v druhé řadě. Hlavním cílem je snažit se naslouchat pozůstalým a vycházet vstříc tomu, co si přejí. Les vzpomínek a Luční hřbitov pro ně mohou být dobrou alternativou.

„Rozdílná je podoba a matérie těchto hřbitovů, tedy jakýsi ‚hardware‘. Ten je ale spojen i s poněkud odlišným softwarem, tedy se samotnými pohřebními obřady, které mají zpravidla méně formální průběh. Neodehrávají se v krematoriích, ale zde, na čerstvém vzduchu, kde se pozůstalí necítí být svázáni konvencemi, přichází jinak oblečeni a průběh obřadu si často utvoří podle vlastních přání a preferencí. Daleko častěji se na těchto pohřbech objevují třeba i děti,“ vysvětluje Červený.

O něco takového je přitom v Česku evidentně zájem. V Lese vzpomínek bylo původně k dispozici 900 míst. Zbývalo už jen sto volných, a tak Hřbitovy a pohřební služby hlavního města Prahy loni přidaly dalších 450 míst. Na Lučním hřbitově je jich v tuto chvíli 350, dá se ale rozšířit až zhruba na tři tisíce.

Pozůstalí mají ale v hlavním městě ještě jednu možnost, jak svoje blízké poslat na věčnost podle svých představ. Loni vznikl Ateliér, který má být alternativou ke klasickým pohřebním službám. Člověk sem může přijít a vybrat si z různých uren nebo vybrat obřad na netradičním místě, které si sám zvolí. Ateliér už se pak postará o zbytek.