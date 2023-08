Kde udělali silničáři z ČR chybu? Směrovka na dálnici vedla do Frýdku-Mýstku, ŘSD už ji odstranilo

„Každopádně je lepší, že už k nám do města vede dálnice i s obchvatem, ale pořád někdo neví, jak se jmenujeme, než kdyby všichni věděli, jak se jmenujeme, ale nic k nám nevedlo,“ napsal na svůj Facebook primátor Frýdku-Místku Petr Korč. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) totiž instalovalo dopravní značku s hrubkou ve jméně tohoto moravskoslezského města.

Frýdek-Mýstek stálo na kruhovém objezdu v Hranicích na Moravě, na značce, která ukazuje, kudy se dostat na dálnici vedoucí do 45 minut vzdáleného města. Chybu v „í“ po „m“, což je učivo základní školy, si nikdo nevšiml. Teď už tu značka nestojí. ŘSD ji po kritice odstranilo.

Na hrubku upozornil server Novinky.cz, podle kterého není jasné, jak dlouho tam dopravní značka s hrubkou stála. V roce 2019 směrovala pouze na Ostravu. V červnu letošního roku, po zlepšení dopravního spojené do Frýdku-Místku, už tu stála značka s chybou.

Novinky.cz zároveň uvedly, že dopravní značka musí projít rukama několika lidí. Toho, kdo dělá grafický návrh, kdo výsledek tiskne nebo vyrábí a také toho, kdo samotnou značku instaluje. Nikdo si ale nesprávného jména zjevně vůbec nevšiml.

„Přesný proces zadávání výroby značek neznám, ale i kdybych vypátral jméno, asi by to ničemu nepomohlo. Napravíme to – a všem ve Frýdku-Místku se omlouváme,“ uvedl na to konto mluvčí ŠD Jan Rýdl. I když značka stála na kruhovém objezdu ve městě, odkazovala právě na dálnici. Tím pádem jde o zodpovědnost ŘSD. To ji odstranilo už v neděli a zadalo výrobu nové značky.

„Minulý rok opravovali ceduli s názvem obce. Stálo na ní Vrážné, přitom je to správně Vražné. Místní byli naštvaní,“ uvedla pro CzechCrunch jedna z místních obyvatelek. Současná hrubka vzbudila posměch na sociálních sítích. „Beztak to píší na tabuli Pražáci – a ti česky neumí vůbec,“ komentoval jeden z uživatelů.

Frýdek-Místek byl původně dvěma samostatnými městy, které dělila moravsko-slezská zemská hranice. Sloučena byla až v roce 1942. Původně se město jmenovalo jen Frýdek, což by dnes silničářům ulevilo. Už v roce 1945 ale k Frýdku přibyl také Místek. Obě města měla původně německý název.

Frýdek je v pramenech od roku 1327 pod jménem Friedeck, Místek se jmenoval Friedberg, což znamená v podstatě chráněné místo na kopci. Ještě v šestnáctém století se Místek jmenoval Frýdburk. Města se ale zaměňovala, a tak Místek dostal název Neuenstetil, tedy vlastně nové městečko. Spolu s tím se vžila i česká podoba Miestko nebo také Městko. Z toho už vznikla dnešní varianta Místek.

Několik chyb v ulicích Plzně

Ve veřejném prostoru se podobné chyby stávají. Například ŘSD se už v minulosti vloudila chyba do jedné z map, kterou měla státní firma na svém webu. Šlo o mapu, která zobrazovala stavbu silnice mezi Džbánovem a Litomyšlí, ta ale byla na mapce uvedena jako Lytomyšl.

Několik chyb se podařilo udělat také v Plzni. Zatímco na jedné straně ulice visel název U Pumpy, na tom druhém bylo U pumpy. Úředníkům se navíc stejnou chybu podařilo udělat hned ve vedlejší ulici, a tak v jedné její části stálo Na Průtahu, v druhé pak Na průtahu. Další byla objevena i na jednom náměstí, kde stálo Habrmanovo náměstí a hned pod tím Habrmannovo náměstí. Chybně byl také název ulice Plasská, která se správně píše jen s jedním „s“.