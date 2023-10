Kdo je tvrdší hoch – ragbista, nebo Defender? Vyjeli jsme s Land Roverem na mistrovství světa v ragby

Uložit 0

Jsou nabušení, velcí, a přitom se pohybují opravdu rychle. Jsou to jednoduše tvrdí hoši. Řeč je o hráčích ragby, ale také o novém Defenderu 110. Offroad, který vyrábí automobilka Land Rover, je sponzorem letošního mistrovství světa v ragby. Tento sport a samotné auto toho ale mají společného, zdá se, mnohem víc.

Logo Defenderu mohou diváci spatřit při každém zápase, ať už se hraje na kterémkoli stadionu ve Francii. My jsme se vydali do francouzského Nice, kde má mimochodem Defender i vlastní dům. Co dům! Je to spíš hacienda s bazénem, která se vznáší nad Azurovým pobřežím.

Tuto část Francie si můžete užít i jinak než rozjímáním. Na Azurové pobřeží se většinou jezdí na filmové festivaly nebo k moři (do Cannes), na turistiku s Četníky (Saint-Tropez) anebo na nákupy (Nice).

Jsou tu samozřejmě ještě všechna ta městečka, kde se inspiroval Van Gogh, Picasso nebo Cézanne. Možná proto si ani neuvědomíte, že Azurové pobřeží jsou také hory. Žádné kopečky. Nejvyšší vrcholky jsou až tři tisíce metrů nad mořem.

Foto: Land Rover Nový Defender 110 je opravdový velikán

A právě tady, v horách nad Nice, jsme se projeli novým Defenderem 110. Offroad má heslo „Vezměte si s sebou vše potřebné a vyrazte, kam jen budete chtít.“ A opravdu, zvenku i zevnitř to rozhodně vypadá, že si s sebou můžete vzít cokoli a vydat se na cestu. Všechno se tam totiž vejde.

Defender 110 je opravdový velikán. Když na to přijde, na střechu si můžete postavit stan. Za jízdy střecha unese 168 kilo, když ale auto stojí, zvládne klidně i tři sta. Pro rodinu tedy ideální. Dovnitř se vejde množství lidí. Ke standardním pěti má totiž vzadu možnost přidat ještě dvě sedačky.

My ale nic z toho nepotřebujeme. Jedeme se jen tak projet po malých, křivolakých uličkách, serpentinách a vesničkách v horách. Verze 110 měří na délku skoro pět metrů. Bez kola. S ním je to dokonce o trochu víc než pět metrů. Na šířku Defender měří skoro dva metry a na výšku má skoro stejně. Sedíte tedy v autě, které má úctyhodné rozměry a před vámi jsou uličky dělané na Fiat 500.

Jenže Defender 120 je něco jako nejlepší ragbisti. Váží a měří opravdu hodně. Když se ale rozběhnou, jako by nakonec vážili a měřili polovinu. Když tak sednete za volant nového Land Roveru, křivolaké uličky se zničehonic nafouknou. A to auto je neuvěřitelně mrštné.

Pravda, hned na začátku jízdy jsme to vzali o patník. Snad to souvisí s tím, že autorka má vlasy trochu blonďaté, nebo s tím, že v Nice jsou patníky leckde nebezpečně vystrčené do silnice. Tak jako tak, s Defenderem to neudělá nic. Má malou rýhu, kterou lze odstranit nasliněným prstem. Dál už to jede jako po másle. Serpentina sem, serpentina tam, Defendera nic nevykolejí.

Anglie vítězná

Offroad má samozřejmě spoustu vychytávek, díky kterým je cesta snazší. Tak třeba zpětné zrcátko je vybavené živým přenosem obrazu z kamery. Člověk ani nemá hrůzu v očích při pomyšlení, kolik toho asi tak Defender sežere. Stodesítka je totiž hybrid. Baští tedy okolo deseti litrů na sto kilometrů.

Pokud budeme mluvit v dalších číslech, pak je Defender 110 vybavený elektrickým motorem s výkonem 104 kilowattů a čtyřválcovým zážehovým motorem o výkonu 300 kilowattů. Na elektřinu dojede obr až 51 kilometrů a dobije se zhruba za půl hodiny. Z nuly na sto se pak dostane za 5,6 sekundy, což, co si budeme povídat, v horách nad Nice zrovna neocením.

To, že se Defender až náramně podobá těm nejtvrdším sportovcům, si můžu ověřit hned večer, a to přímo na zápase mistrovství světa v ragby. Tenhle večer hraje Anglie s Japonskem. Tak nějak se samozřejmě ví, kdo z této dvojice vyjde jako vítěz. Tento den vyhrává Anglie už podruhé.