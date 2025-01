Kdo jednou rozdá miliardy dolarů a ohlídá odkaz Warrena Buffetta? Jeho tři děti v důchodovém věku

Uložit 0

Benjamin Graham byl úspěšným investorem a vysokoškolským profesorem, který je označovaný za otce hodnotového investování. Sám byl slavný dost, ale jeden jeho žák jej překonal – Warren Buffett. Jeden z nejbohatších lidí světa svého mentora ale chová v takové úctě, že po něm pojmenoval svého syna Howarda Grahama Buffetta. A právě na něj připadne nelehký úkol: postavit se do čela skupiny Berkshire Hathaway, kterou jeho otec vybudoval z maličké textilní firmy do nadnárodního konglomerátu s cenou bilion dolarů.

Nebojte, nic vám neuniklo, Warren Buffett nezemřel. Letos mu ale bude 95 let, a i když všude možně připomíná, že se cítí dobře a že neplánuje jít do důchodu, otázka, co bude, až nebude, logicky nabírá na intenzitě. Legendární investor si to ale uvědomuje, jak pravil v čerstvém rozhovoru pro deník Wall Street Journal: „Víc se zajímám o budoucnost Berkshire, až zemřu, než co s ní je, když jsem naživu.“

A právě s budoucností po skonu Warrena Buffetta, který může přijít v podstatě kdykoli (jeho dlouholetý obchodní partner Charlie Munger zemřel předloni ve věku nedožitých 100 let), má hodně co do činění jeho prostředí syn Howie. A vlastně všechny tři jeho děti, tedy i nejstarší Susan a nejmladší Peter. Paradoxem je, že s ohledem na vysoký věk jejich otce a vzhledem k tomu, že je měl se svou manželkou celkem brzy, to jsou všechno v podstatě senioři: Susan je 71 let, Howardovi 70 let a Peterovi 66 let.

„Mám velké, velké, velké štěstí, že můžu důvěřovat všem třem svým dětem,“ prohlásil Buffett senior pro Wall Street Journal, který kromě něj vyzpovídal i jeho potomky, a speciálně pak Howarda, protože ten z nich má k byznysu nejblíž a právě na něj otec ukázal jakožto na svého pokračovatele. Má se stát nevýkonným předsedou představenstva Berkshire Hathaway a dohlédnout na to, aby holding pokračoval v kolejích, na než jej postavil.