Největší dar Warrena Buffetta. Jeden z nejbohatších mužů světa daroval charitám přes 120 miliard

Uložit 0

Americký miliardář a filantrop Warren Buffett věnoval akcie své firmy Berkshire Hathaway v hodnotě kolem 5,3 miliardy dolarů (zhruba 124 miliard korun) Nadaci Billa a Melindy Gatesových a čtyřem dalším charitativním organizacím. Jde o Buffettův největší roční příspěvek na těchto pět charitativních organizací od roku 2006, kdy příspěvky začal poskytovat.

Společnost Berkshire Hathaway uvedla, jak upozornil server CNBC, že Buffett se letos charitám rozhodl věnovat zhruba 13 milionů jejích akcií. Téměř deset milionů akcií připadlo Nadaci Billa a Melindy Gatesových. Zbývající akcie si rozdělily Nadace Susan Thompsonové Buffettové pojmenovaná po Buffettově zesnulé první manželce a nadace jeho tří dětí.

Buffett už dříve slíbil, že se postupně vzdá téměř veškerého svého majetku.V nejnovějším rozhovoru s listem The Wall Street Journal řekl, že po jeho smrti přejde téměř všechen jeho zbývající majetek na nový charitativní fond, na který budou dohlížet jeho děti. Buffett nyní stále vlastní akcie společnosti Berkshire Hathaway v hodnotě kolem 130 miliard dolarů (přes tři biliony korun).

„Mělo by to být použito na pomoc lidem, kteří neměli tolik štěstí jako já,“ řekl Buffett pro The Wall Street Journal. „Existuje spousta způsobů, jak lidem pomoci,“ dodal.

Třiadevadesátiletý Buffett patří mezi nejbohatší lidi světa a díky svým úspěšným investicím si vysloužil přezdívku Věštec z Omahy. Firmu Berskhire řídí od roku 1965. V poslední době o něm bylo slyšet například díky velmi úspěšné sázce na japonské akcie nebo díky několika rekordům, které Berkshire oznámil během posledních finančních výsledků.

S přispěním ČTK