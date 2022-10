Kdo půjde ve stopách Čupra, Průši a spol.? Hledá se další EY Podnikatel roku, který roste i inspiruje

Jejich poslání inspiruje druhé, obchodní činnost je udržitelná, pomáhají vytvářet přidanou hodnotu pro své okolí a také mají samozřejmě dobré hospodářské výsledky, bez kterých by to nešlo. Úspěšných podnikatelů v Česku je stále více a už po třiadvacáté na ně nasvítí pomyslnou záři reflektorů prestižní celosvětová soutěž EY Podnikatel roku. Vedle tradičních výrobních oborů se stále více prosazují i technologické firmy, o čemž svědčí poslední vítězové v čele s Tomášem Čuprem z Rohlíku. Kdo po něm převezme pomyslné žezlo?

„Bylo mi velkou ctí, že jsem mohl být součástí výjimečné skupiny národních vítězů. EY Podnikatel roku je pro mě oslavou podnikání a inovativnosti všude na světě. Je inspirující na vlastní kůži zažít, že společně můžeme změnit svět k lepšímu,“ říká Tomáš Čupr, zakladatel online supermarketu Rohlik.cz, který se jako držitel titulu EY Podnikatel roku 2021 České republiky zúčastnil také světového finále v Monte Carlu. A také již tradičně jakožto vítěz posledního ročníku usedne do čela odborné poroty a pomůže hledat svého následovníka.

Podnikatel roku se nehodnotí podle jediného kritéria, naopak splňovat musí řadu rysů a nominovat své favority může ještě tento týden také široká veřejnost, aby mohla porota vybírat skutečně ty nejlepší z nejlepších. Hodnotí se podnikatelova osobnost, jeho vize, vytrvalost a odolnost. Kromě toho se posuzuje, jak zdravě roste a rozvíjí se jeho společnost či jak je celkově úspěšná. Jak inovuje, jak využívá moderních technologií. A v neposlední řadě také to, jak je udržitelná – nejen z pohledu ekologie, ale i z hlediska její vnitřní správy nebo práce s lidmi a okolím.

„Každý vítěz je samozřejmě úplně jiný, ale pokud bych je všechny měla shrnout do nějakého archetypu, řekla bych, že EY Podnikatel roku je vždy především silná osobnost. Něčím si prošel, něco zažil a nevzdal to, ani když to nevypadalo úplně růžově. Je to tahoun, lídr, který inspiruje lidi kolem sebe a kterému záleží na tom, aby se měli dobře,“ říká Martina Kneiflová, vedoucí partnerka EY Česká republika, která pozoruje větší příliv inovativních firem, jež se specializují na svět informačních technologií či biotechnologií.

Foto: EY Josef Průša loni předal žezlo Tomášovi Čuprovi

Ostatně před Čuprem zvítězili Josef Průša z Prusa Research či Oliver Dlouhý z Kiwi.com. V roce 2020 si ocenění Podnikatel roku odnesl Josef Průša za to, jak reagoval na pandemii, během níž začal na svých 3D tiskárnách tisknout ochranné štíty a nezištně je rozdával těm, kdo je nejvíc potřebovali. Tomáš Čupr zase využil svého online supermarketu ke sběru prostředků na humanitární pomoc Ukrajině či na pomoc při likvidaci škod způsobených požárem v Českém Švýcarsku. Zároveň porotci ocenili jeho aktivity vůči lokálním výrobcům a farmářům.

Historicky si prestižní ocenění odnesli například spoluzakladatel Avastu Eduard Kučera, šéf Kofoly Janis Samaras či Vlastislav Bříza z Koh-i-nooru. V loňském roce měli největší zastoupení právě technologické firmy následované výrobním a zpracovatelským průmyslem a maloobchodem či velkoobchodem. Martina Kneiflová z EY doplňuje, že spolu s příchodem nových technologií vnímá i další trend.

„Velmi pozitivní je fakt, že se snižuje průměrný věk přihlášených, což znamená, že podnikají stále mladší lidé, a to mě osobně moc těší,“ říká vedoucí partnerka EY Česká republika. Vedle hlavní kategorie se ostatně vyhlašují i další a loňskými Začínajícími podnikateli roku se stali Martin Dienstbier a Václav Navrátil ze společnosti Diana Biotechnologies.

Soutěž EY Podnikatel roku vznikla už před šestatřiceti lety ve Spojených státech. Postupně se ale rozšířila do řady dalších zemí a v Česku se tituly rozdávají od roku 2000. Podnikatelé se mohou přihlásit buď sami, anebo je do soutěže může někdo nominovat – to bývají zpravidla zaměstnanci, obchodní partneři nebo třeba přátelé či rodina. Stačí vyplnit jednoduchý nominační formulář na webu EY Podnikatel roku. Následně se nejprve vyhlašují regionální vítězové a nakonec v Praze na Žofíně i celorepublikový titul. Národní vítěz z každé země pak jede svou vlast reprezentovat také na světové finále do Monte Carla.