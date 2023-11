Kdysi skočili z korporátu do agenturních peřejí. Letos s Marketupem míří na hranici 350 milionů

Uložit 0

Na jedné straně prestiž nadnárodní korporace, kde má člověk k ruce baterii různých pomocných oddělení od právníků přes IT techniky až po účetnictví. Na druhé straně potom dobrodružná vidina vlastní agentury, která láká možností naplňovat svoje vize a dávat prostor kreativitě. Zakladatelé společnosti Marketup Miroslav Král a Tomáš Ševčík před třinácti lety vyslyšeli volání dobrodružství. Jejich původně výkonnostní agentura se rozrostla na sedmdesátičlenný tým, nabízí široké spektrum marketingových služeb a letos má v plánu atakovat hranici 350 milionů korun obratu.

Pokud se v marketingu nepohybujete, možná vám značka Marketup nic neříká. Pravděpodobně jste se už ale stali cílovou skupinou některého z jejích děl. Virální kampaň, ve které influenceři na sociálních sítích vybalují Horalky od Sedity s novou příchutí arašídového másla, jako by to byl nejnovější iPhone, zasáhla 1,3 milionu lidí. První obálka vytvořená kolaborativním robotickým ramenem značky ABB pro tištěný Forbes byla v každé trafice. A další miliony zasáhly kampaně pro řetězce prodejen sportovního oblečení, nábytku, telekomunikační operátory nebo pojišťovny.

Na začátku všeho přitom byla souhra šťastných událostí. Výkonný ředitel firmy Miroslav Král se poprvé setkal s Tomášem Ševčíkem, jenž má dnes na starosti provozní řízení agentury, už v roce 1996. Tehdy oba pracovali pro operátora Eurotel, ze kterého se později stalo O2. Oba nějakou dobu pokračovali v práci pro nadnárodní firmy, vedli regionální pobočky a rychle stoupali kariérním řetězcem na stále vyšší manažerská místa. Nakonec ale v jejich postupu nastal zlomový moment.

Foto: Marketup Tomáš Ševčík a Miroslav Král, spoluzakladatelé Marketupu

„Po patnácti letech v korporacích jsem se toužil vrátit k podnikání a větší svobodě v životě. Hledal jsem příležitosti a tenkrát jsme na sebe s Tomášem znovu narazili a rozhodli se, že naše cesty opět spojíme. I když zatím nebylo jasné jak,“ vzpomíná na klíčový okamžik Miroslav Král. Tomáš Ševčík, který tou dobou opouštěl O2 na Slovensku, stál před podobným rozhodnutím o pokračování své kariéry.

„Chtěl jsem vystoupit ze stereotypu korporátní administrativy, reportingu a vnitrofiremní politiky. Volba vlastního projektu pro mě byla lákavá – jako když se rozhodujete, zda budete žít stále v nájmu, nebo zda si vezmete hypotéku, ve které máte větší svobodu a na konci vám navíc zůstane určitá hodnota,“ popisuje svou tehdejší motivaci Ševčík.

Na vlastní pěst

Po úvodním růstu především v segmentu menších a středních firem se oba zakladatelé rozhodli zaměřit na velké reklamní hráče, především TV inzerenty, lokální výrobce rychloobrátkového zboží a retailové řetězce. „Start byl relativně hladký, vedle agentury jsme zpočátku rozvíjeli i další projekty v jiných oblastech, abychom měli více vajíček v košíku, jak se tak říká,“ vzpomíná Král. Agentura se nakonec ukázala jako nejlépe fungující projekt s velkým potenciálem a postupně získala důvěru zvučných českých i globálních značek.

Tyto první úspěchy na sebe začaly rychle nabalovat další. „V roce 2016 jsme rozšířili záběr také o technologie, operátory, energetické firmy a finanční instituce,“ vypočítává Král odvětví, kde všude Marketup našel klienty, se kterými často spolupracuje dodnes. S většími projekty musel logicky růst i tým, protože komplexní marketingové kampaně se neobejdou bez specialistů od grafiky nebo tvorby obsahu až po experty na reklamu zadávanou a optimalizovanou prostřednictvím specializovaných reklamních systémů.

Před pěti lety začali v Marketupu budovat také datově-technologické oddělení, protože bez know-how v této oblasti už dnes úspěšné kampaně dělat nejde. Tým se rozrostl na sedm desítek kolegů a s nimi se zvětšil i celkový byznys agentury. V posledních dvou letech se tržby vždy vyšplhaly přes 200 milionů korun. V roce 2021 to bylo přes 240 milionů, loni došlo k mírnému poklesu, ale letos firma opět roste a její zakladatelé chtějí v tržbách poprvé překonat až 350 milionů korun.

„Už víme, že letos hranici 300 milionů korun překonáme, nejspíš se zastavíme na 330 až 350 milionech. Náš letošní růst stojí na úspěšné akvizici nových klientů, růstu spravovaných mediálních investic a také rozšiřování služeb v oblasti datových nástrojů a analytiky, kreativy a videoprodukce,“ popisuje úspěšný rok Miroslav Král. Marketup prý historicky vykazoval zisk před zdaněním a úroky kolem osmi procent z obratu, ale kvůli investicím do datových a technologických nástrojů spojeným s růstem platů nedostatkových odborníků na digitální marketing se zisk agentury přechodně snížil.

Dnes Miroslav Král a Tomáš Ševčík po více než dekádě ve vlastním byznysu hodnotí, že rozhodnutí opustit manažerskou pozici v korporaci s veškerými jistotami a stabilním zázemím nadnárodní společnosti určitě není pro každého. „Při startu podnikání si rychle uvědomíte, jak dramatický je to rozdíl oproti práci v nadnárodní firmě. Již za vámi nestojí značka s historií, která má pevné místo na trhu a která dodává vaší pozici na vážnosti. Jste sám za sebe, začínáte od nuly a vše si musíte sám vybojovat,“ popisuje třináct let staré dilema Král.

Foto: Marketup Marketup nabízí široké spektrum marketingových služeb

Sám Král se na začátku věnoval především obchodu a budování vztahů s klienty. S úsměvem vzpomíná na to, jak se jejich prvními klienty staly firmy jejich příbuzných a postupně specifikovali trh, na který se budou zaměřovat. „Byly doby, kdy jsem celý týden objížděl jen schůzky s jednateli. Skvěle nám tenkrát fungovala edukace o možnostech online marketingu, takže úspěšnost se pohybovala mezi deseti až dvaceti procenty, což skromně hodnotím jako velmi slušný výsledek,“ popisuje nejisté začátky Král.

K obchodu se přidávaly fáze, kdy musel do agentury nabrat první zaměstnance, až jich bylo několik desítek. „To skokově zvýšilo režijní náklady, takže teď musíme dál růst a vše finančně řídit,“ usmívá se. V rychlém tempu růstu se několikrát dostali do situace, kdy se nedařilo správně vybalancovat velikost týmu a množství práce. Řadu věcí se oba zakladatelé zkrátka učili za pochodu. „Způsobilo to odchod několika lidí, což je v agenturním byznysu běžný úkaz. Takové situace mají na agenturu negativní dopad, ale čím je agentura větší, tím se tyto situace zvládají lépe,“ doplňuje Ševčík.

Právě Král má dnes na starosti výkonné vedení firmy, ke kterému se věnuje ještě klientskému servisu včetně tvorby strategie, kreativy, sociálních médií a zároveň HR, business developmentu, marketingu a PR. Jeho kolega Ševčík odpovídá za provoz firmy a spadají pod něj finance, právo, IT a bezpečnost, navíc formálně odpovídá i za realizaci mediálních kampaní. Jednotlivá oddělení dnes řídí již zkušení manažeři. A jaké jsou další plány? Prý to není bezhlavý růst za každou cenu. „V příštích letech plánujeme růst na úrovni patnácti až dvaceti procent, náš dlouhodobý cíl je dosažení tržeb ve výši jedné miliardy,“ nastiňuje Král.