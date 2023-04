Když architekti čarují, lze i obyčejný rodinný dům na okraji Prahy proměnit v malé umělecké dílo

Původně to byl jen obyčejný dům, kterých je v každé vesnici k nalezení mnoho. I obyčejné stavení se však může po zásahu architektů proměnit ve zcela osobité místo pro život, které nabízí řadu praktických i estetických řešení. Přitom nebylo ani nutné opouštět původní objem domu. Více české i zahraniční architektury objevíte v pravidelném newsletteru Arch.

Jihovýchodně od Zbraslavi, v osadě Baně, stojí uprostřed tamního rohového pozemku dům. Byl postaven jednoduše v obdélníkovém tvaru s malým sklepem a podkrovím jako celá řada jiných vesnických domů. Nebylo potřeba nic měnit, dokud nepřišel požár, který poškodil stropy a střechu domu.

Všechno špatné je ovšem k něčemu dobré. Dům našel nové majitele, rodinu s dětmi, která se z něj rozhodla s pomocí architektů vytvořit něco jedinečného. Architekt Martin Neruda ponechal původní objem a půdorys, a přesto domu i okolní zahradě vtisknul zcela novou tvář.

Mezi stavbou a zahradou bylo vytvořeno silné pouto díky řadě nových průhledů a průchodů z domu ven do zeleně. Do zahrady byl dům rozšířen proskleným zádveřím a také novou terasou. Naopak co nejvíce zneviditelněna byla nová betonová garáž, která se ukryla pod terénem v rohu zahrady, kde není vůbec exponovaná. Její přítomnost prozrazuje jen mírný zelený svah.

Srdcem domu se stal obytný prostor, který se velkoryse otevírá do krovu. Napojuje se na něj jídelna a kuchyně, ze které se nabízí výhledy na střechy okolních domů. Soukromější část stavení od té společenské odděluje schodiště. Za ním se nachází ložnice a také koupelna.

Galerie v podkroví má hned několik funkcí. Slouží jako knihovna s pracovním koutem, herna či místo, kde lze cvičit jógu. Z galerie se lze dostat do dvou pokojů a malé koupelny. Zajímavostí vrchních pokojů je pásový světlík, který umožňuje sledovat hvězdnou oblohu rovnou z postele při usínání.

Zatímco zvenku dům působí skromně, uvnitř je celá řada originálních a bohatých řešení. Na první pohled zaujme nová konstrukce stropů a krovů. V přízemí jsou řešeny pomocí železobetonových žeber tvarovaných do trojúhelníku. Díky tomu se strop vlní a dodává prostoru dynamiku. Interiér nabízí celou řadu surových a hrubých materiálů, které ovšem doplňují uhlazené detaily, což dodává vnitřnímu prostoru neobvyklou tvář.