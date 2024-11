Když je zahrada stejně důležitá jako dům. U tohoto roste místo trávníku luční kvítí a voní bylinky

Uložit 0

Přehrada Kamýk nedaleko Příbrami je oblíbenou rekreační oblastí, okolo které vyrostla celá řada osad. V jedné z nich se ukrývá dům navržený libereckým studiem Mjölk architekti, který obklopuje neméně zajímavá zahrada. Pod ni se podepsal Ferdinand Leffler z ateliéru Flera a koncipoval ji tak, aby se tu jako doma cítili nejen lidé, ale i původní druhy rostlin. Objevte více příkladů zajímavé architektury v našem pravidelném newsletteru Arch, k jehož odběru se můžete přihlásit v boxu níže.

Dům se sedlovou střechou a fasádou z opalovaného dřeva a částečně transparentních materiálů může v někom vzbuzovat dojem, že se spíš než o útočiště pro rodinu jedná o chatu, možná dokonce i o stodolu. Je to trochu divočina a přesně tak to mají Mjölk architekti rádi. Dům se snaží dokonale zapadnout do svého prostředí, na což reaguje i jeho zahrada o rozloze 2,5 tisíce metrů čtverečních.

Zahradní architekt Ferdinand Leffler se ve spolupráci s investory rozhodl dát jí charakter, u kterého je těžké rozlišit, kde končí volná příroda a kde začíná velmi promyšlená zahradní kultivovanost. Působí proto trochu jako louka, přesto jí nechybí některé ryze zahradní prvky.

Hranici mezi pozemkem a volnou krajinou zde vymezuje nenápadný síťový plot. Nechybí tu skleník ani vyvýšené záhony, které byly strategicky umístěny jen kousek od domu. Díky vyvýšení jsou snadno přístupné, lépe se udržují a také tolik netrpí na zaplevelení. Jejich rostliny navíc vytváří zajímavou kulisu při pohledu z domu. Díky blízkosti si jich člověk může hned pár uštípnout – i za nepříznivého počasí to zvládne bosky.

Leffler umístěním pěstitelské zóny se záhony, skleníkem a praktickým sázecím a skladovacím koutem tak trochu narušil běžné uspořádání, kdy se do blízkosti domu většinou situuje zázemí jako terasy, pergoly, bazény a další místa pro relax, zatímco skleníky či záhony okupují vzdálenější kouty zahrad.

Ani tady ale klasická terasa nakonec nechybí. Je vyrobena z modřínového dřeva a navazuje na ni menší vodní plocha, která má nejen estetický účel, ale vytváří i příjemné klima. Navíc slouží coby ochlazovací nádrž pro nedalekou saunu v domě.

Zahrada ale nabízí i další možnosti pro vyžití. Má třeba zázemí pro posilování, prostor pro posezení u ohně a v případě velkého prádla může oblečení schnout na venkovním sušáku. Pro relax slouží i malá travnatá plocha, kde si lze v letních měsících poležet.

Za tím vším se rozevírá náruč lučního kvítí. Louka byla osázena především původními druhy rostlin, které byly vybírány tak, aby zahrada dělala radost v každém ročním období. Vše navíc doplňují kamenné zídky a dřevěné prvky.