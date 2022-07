Když ne vysokorychlostní trati, tak aspoň budovu, co je připomíná. Správa železnic dostane nové sídlo

V roce 2027 by vedle Smíchovského nádraží mělo stát nové sídlo pro Správu železnic. O jeho podobu se postará architektonická kancelář William Matthews Associates. Centrála rozdělená do tří těsně sousedících budov má evokovat pocit vysokorychlostního cestování po železnici.

Pokud někdo pojede za pět let z jihu do Prahy po Dobříšské, měl by se podle autorů návrhu setkat se silným vizuálním efektem. „Budovy se zvětšují z jihu na sever a tím tvoří přirozený přechod mezi menším měřítkem Zlíchova a urbanističtějším Smíchovem,“ popisují architekti.

To, že bude každá budova jinak vysoká, má ale ještě jeden efekt – odráží tak důležitost jejich funkce. Nejblíže ke Smíchovskému nádraží bude nejvyšší budova, kde bude mít kanceláře generální ředitelství Správy železnic (SŽ). Do nového sídla se má ale přistěhovat rovněž například Stavební správa západ. Dohromady tu má místo najít asi 1 300 lidí.

Komplex bude sousedit s teprve připravovaným Terminálem Smíchov podél Nádražní ulice. Na jižní straně na terminál naváže právě centrála SŽ. Zajímavostí nové stavby bude také propojení budov C a B skrze lávku.

„V současnosti sídlí Generální ředitelství a další organizační jednotky Správy železnic na řadě míst v Praze, což je neefektivní z pohledu jejich vzájemné spolupráce a komunikace. Navíc jde často o nevyhovující starší objekty a prostory, které jsou ze stavebně-technického pohledu náročné jak na provoz, tak i na údržbu,“ uvádí SŽ na svých stránkách s tím, že je žádoucí mít celou administrativní část vedení společnosti na jednom místě.

Foto: William Matthews Associates Navrhlo ji britské studio William Matthews Associates

Foto: William Matthews Associates Sídlo bude sousedit s budoucím terminálem Smíchov

Linii mezi budovami drží jednotná fasáda, díky které se všechny tři slévají v jednu. Důvod, proč jsou oddělené, je jednoduchý – nenaruší tak výhledy na město a také „vizuální spojení mezi Správou sociálního zabezpečení a Podolskou vodárnou,“ jak uvádějí architekti.

Správa železnic na novou podobu svého sídla vyhlásila architektonickou soutěž. Z ní vzešla jako vítěz již zmíněná kancelář William Matthews Associates. A to už loni. Jak upozornil server Zdopravy, teprve letos v červnu byla podepsaná smlouva na projektovou dokumentaci. Stavba by měla začít napřesrok. Hotovo by mělo být o tři roky později.

Nové sídlo vyjde Správu železnic na 1,95 miliardy korun. Další objekty pak nechá státní společnost prázdné a přenechá je státu. Mezi nimi i dům v Dlážděné v centru Prahy.

Okna v novém sídle budou mít trojité zasklení s dřevěnými a hliníkovými rámy. Každé druhé okno se bude dát otevřít. Od zasklení si architekti slibují lepší tepelnou izolaci a odstranění hluku zejména z vlaků a tramvají poblíž budovy. Všechny budovy pak mají železobetonovou konstrukci a skleněnou fasádou.

Nové pracoviště bude na rozdíl od starých budov nízkoenergetické. Architekti reagovali na příslib hlavního města snížit emise uhlíku do roku 2030 o 45 procent a do roku 2050 zcela. To způsobí, že elektřina se stane čistým zdrojem. „V reakci na oba tyto faktory bude centrála Správy železnic jednou z prvních pražských plně elektrických budov využívající elektrickou energii nejen k osvětlení, ale také k vytápění a chlazení,“ popisují architekti. To podle nich zajistí, že i v budoucnu bude budova stále nízkoenergetická a nízkouhlíková.

To vše na 44 tisících metrů čtverečních včetně podzemního parkoviště. V parteru bude místo i pro obchody.