Keanu Reeves u vás doma a v češtině. Cyberpunk 2077 vybral přes 170 milionů na deskovku podle videohry

Už z vás zase bude V – tedy hlavní (anti)hrdina Cyberpunku 2077. Tentokrát si však tuhle roli nezopakujete na obrazovce, ale na stole. Desková hra Cyberpunk 2077 – The Board Game právě na crowdfundingu završila kampaň, ve které vybrala v přepočtu přes 170 milionů korun.

Panam Palmer. Judy Alvarez. Jackie Welles, V. A samozřejmě Johnny Silverhand s tváří a hlasem Keanu Reevese. Právě tyhle postavy učinily z videoherního Cyberpunku 2077 nezapomenutelný zážitek. A právě za ně si zahrajete v chystané stolní hře Cyberpunk 2077 – The Board Game, na níž se podílí i herní vývojáři z CD Projektu Red. A která vyjde i v češtině.



Cyberpunk 2077 od deskoherního studia Go On Board vás promění na jednu z vyjmenovaných postav – i z mnoha dalších, díky 26 295 podporovatelům a 7 687 977 dolarům (přes 170 milionů korun) vybraným na serveru Gamefound přibude třeba korporátní operativec Goro Takemura, agent Solomon Reed, hackerky Songbird nebo Alt Cunningham… – a vyšle vás do příběhu plného kyberpunkové akce a atmosféry.

V celkem čtyřech hráčích nebo v sólo režimu budete podobně jako v předloze (nebo v původní papírové hře Cyberpunk, která zase byla předlohou pro digitální CP2077) své postavy kyberneticky vylepšovat, získávat nové vybavení a postupně se stávat co nejdrsnějším edgerunnerem. Na mapě města Night City si pak vyberete misi a vyrazíte do akce. Nebude to ale tak přímočaré. A to nejen kvůli všudypřítomné hrozbě korporací Arasaka a Militech.

Kyberpunkový žánr je totiž všechno, jen ne černobílý, a tak i v deskové hře vás čekají volby mezi různými možnostmi splnění úkolů a vyřešení situací, které před vás hra předloží. A ty mohou ovlivnit vývoj událostí budoucích… Doufáte v happy end? „Wrong city, wrong people,“ jak ve videohře hlásí Keanu Reeves v roli rebela Johnnyho Silverhanda.

I toho v deskovce můžete potkat. Tedy takhle – nejprve ho museli zájemci odemknout jako stretch goal dostatečným příslibem peněz, což vyvolává spoustu otázek o antikapitalistické filozofii, kterou celý žánr i sám Johnny razí. Kdo ale rád namastil korporacím kapsy, mohl jít takzvaně all in a za 399 dolarů neboli devět tisíc korun získat všechny figurky (Adam Smasher nechybí), všechna rozšíření a všechny exkluzivní bonusy (je jich fakt hodně). Taky nezapomeňte na daně a dopravu.

K pořízení základní krabice stolního Cyberpunku 2077 nicméně stačilo 79 dolarů neboli 1 800 korun. Což je OK cena za deskovku moderního střihu se spoustou komponentů. Hra navíc používá mobilní aplikaci, která za vás může číst příběhové texty, přehrává hudbu nebo měří čas. V neony ozářeném světě blízké budoucnosti se totiž žije na hraně a vaše akce bude mít ostrý časový limit.

Vydání stolní hry je v souladu se strategií CD Projektu, kterou představil po trochu kontroverzní premiéře Cyberpunku v závěru roku 2020. Dnes už zaslouženě oceňovaná videohra se především na konzolích potýkala s technickými potížemi a kritickými reakcemi včetně žalob, v následujících měsících a letech se nicméně dočkala výjimečné péče.

Vývojáři Cyberpunk 2077 po vydání zásobovali mnoha aktualizacemi, jež vyvrcholily loni na podzim obrovským bezplatným updatem, který upravil, a dokonce vylepšil základní hratelnost. Současně přišlo oceňované rozšíření Phantom Liberty, ve kterém se důležité role po Keanu Reevesovi zhostil charismatický Idris Elba.

Strategie CD Projektu se ale nezaměřuje pouze na videohru samotnou. Polské studio se značkou velice aktivně pracuje napříč médii. Už dříve její popularitu nakoplo skvělé anime Cyberpunk: Edgerunners, které zachytilo neonovou estetiku i antiutopickou zoufalost kyberpunkové budoucnosti. Netflix navíc zrovna oznámil, že s CD Projektem pracují na dalším animovaném Cyberpunku. Více detailů o hře a jejím univerzu představila i česky vydaná kniha Svět hry Cyberpunk 2077, vyšlo také několik komiksů.

Podle Cyberpunku 2077 dokonce už stolní hra s pomocí komunitního financování vznikla. Taková crowdfundingová bomba jako právě skončený projekt ale deskovka s podtitulem Gangs of Night City nebyla. Přesto dva roky nazpět na Kickstarteru od asi šesti tisíc podporovatelů vybrala těsně pod 900 tisíc dolarů, tedy kolem 20 milionů korun. Gangy Night City – vyšly i v češtině – se navíc liší nejen finančním úspěchem, ale i hratelností. Oproti novince jsou spíš strategickou hrou o kontrolování území než taktickou akcí plnou přestřelek.

S rozšiřováním původně videoherní značky do dalších odvětví má CD Projekt zkušenosti už z dřívějška. Podobně pracuje i se Zaklínačem, jehož digitální zpracování se také stalo vzorem pro komiksy i zaklínačovské deskové hry. Právě stolní Zaklínač na crowdfundingu uspěl takřka stejně štědře jako Cyberpunk. Obě hry má mimochodem na svědomí studio Go On Board.

A když už je o zaklínačovském univerzu řeč, věděli jste, že autor literární předlohy Andrzej Sapkowski nedávno oznámil dokončení nové knihy o Zaklínači?