Přivítejte Zaklínače u svého stolu. Fantasy deskovka Starý svět právě dorazila do českých obchodů

V kampani na Kickstarteru před dvěma lety vybral Zaklínač: Starý svět téměř sedm milionů eur, tedy kolem 160 milionů korun. Teď se velkolepá stolní hra zasazená do oblíbeného fantasy světa konečně dostává do rukou hráčů. Nikoliv jen podporovatelů z crowdfundingu, ale i k zájemcům, kteří zamíří do deskoherních obchodů. Včetně těch českých.

Zaklínač už dávno není jen série fantasy knih od polského autora Andrzeje Sapkowského. Vyrostla z něj světově slavná značka, která má vedle povídek a románů několik – velmi úspěšných – videoherních adaptací, komiksů či nepřebernou nabídku merchandisingu. Řady zaklínačovských produktů rozšířila i očekávaná desková hra Zaklínač: Starý svět. A nemusíte být obřími fanoušky lovce příšer Geralta z Rivie, abyste si ji užili. Byť to samozřejmě zážitek znásobí.

„Zaklínače: Starý svět bych doporučil všem fanouškům zaklínačského univerza a příběhových fantasy her,“ říká pro CzechCrunch Michal Ekrt z vydavatelství Blackfire, jež u nás hru distribuuje. Po úspěšné kickstarterové kampani z roku 2021 se titul inspirovaný počítačovými adaptacemi Zaklínače od polského studia CD Projekt postupně dostával k podporovatelům. Nyní se konečně objevuje i v domácích obchodech a s českým překladem. Jak se ale Zaklínač hraje?

„Hráče čeká běhání po mapě, souboje s monstry i jinými zaklínači a vyhodnocování různých náhodných událostí. A samozřejmě vývoj schopností vaší postavy. Celá hra je řízená kartami, kdy váš balíček slouží pro pohyb po mapě, ale i k vytváření kombinací pro souboje. Zároveň karty představují životy vašeho zaklínače,“ popisuje Ekrt. Příběhově je hra zasazená do doby před knižní a herní dobrodružství Geralta a jeho přátel, obsahuje však známá monstra i bojovníky z různých zaklínačských škol.

Foto: Blackfire Zaklínač: Starý svět je stolní zábava pro jednoho až pět hráčů

Zájemci si mohou zvolit mezi základní verzí (k sehnání od zhruba 1 700 korun) a deluxe edicí s osmadvaceti plastovými figurkami monster (přibližně 3 600 korun). Hra je dostupná v češtině včetně tří rozšíření, jež byla odemčena v rámci crowdfundingu. Zaklínač: Starý svět je určený pro až pět hráčů, recenze se nicméně shodují na tom, že v menším počtu je o něco zábavnější. Podporuje také sólo hraní.

V kombinaci luxusní i obyčejné varianty se do českých obchodů dostane přes deset tisíc kusů lokalizované hry. „Překlad vedl Ondřej Šesták, který lokalizoval třeba karetní Hru o trůny. Na korekturách se podílel i Marek Tvrdý, autor mnoha překladů deskových i počítačových her,“ dodává Ekrt. Podle dřívějších informací se do lokalizace měl zapojit i Jakub Mařík, překladatel knihy Zaklínač a jeho svět.

Witcher: The Old World, jak zní anglický název hry, není prvním stolním zpracováním tématu. Ale oproti titulu Zaklínač: Dobrodružná hra z roku 2014 sklízí mnohem zajímavější hodnocení. Na serveru BoardGameGeek, obdobě ČSFD pro deskové hry, má dřívější pokus 6,3 bodu z deseti. Zato Zaklínač: Starý svět si u uživatelů BGG vysloužil mnohem příznivější verdikt ve výši 8,2 bodu.

Desková novinka bude velice povědomá znalcům videoher. Na jejím vzniku se totiž kromě studia Go On Board podílela i polská společnost CD Projekt – a stolní hra vychází z vizuální podoby jejího Zaklínače 3, skvěle hodnocené a také finančně úspěšné hry na hrdiny pro PC i konzole. Také díky její fanouškovské základně se deskovka před dvěma lety stala jednou z nejúspěšnějších kampaní v historii Kickstarteru.

Zaklínač: Starý svět od podporovatelů vybral 6,8 milionu eur a mezi herními projekty mu patří osmé místo. Současně prolomil top 20 nejvýdělečnějších kampaní Kickstarteru vůbec. Značka Zaklínač prostě táhne – a tak není divu, že i její otec Andrzej Sapkowski se ke svému slavnému dílu hodlá vrátit. Další psané příběhy Geralta z Rivie by měly vyjít už příští rok.