Cyberpunk 2077 nikdy nebyl lepší. Právě vyšlo jeho rozšíření Phantom Liberty a s ním i proměna původní hry

Blízká budoucnost je plná zločinu, neonů a kybernetických vylepšení lidského těla. Videoherní Cyberpunk 2077 to všechno má – a proto je vlajkovou lodí svého titulního žánru a jednou z nejúspěšnějších her posledních let. Dílo od polských vývojářů ze studia CD Projekt Red, kteří stojí i za vynikající sérií fantasy her na hrdiny Zaklínač, nyní dostalo pořádnou dávku dopingu. Vyšlo totiž velké rozšíření hry s podtitulem Phantom Liberty.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty navyšuje už tak vysoké sázky původní hry. Do Night City totiž míří unesený vesmírný letoun s prezidentkou Nových Spojených států na palubě. Za její záchranou (nebo…?) se ale nevydáte jen s vámi vytvořenou postavou hackera/pouličního samuraje/kybernetického killera. O osud prezidentky se zajímá i agent Solomon Reed v podání Idrise Elby. Už základní hra mimochodem lákala na známou tvář a hlas, když v ní výraznou roli hrál Keanu Reeves.

Další hollywoodský herec je ale jen dílčím lákadlem rozšíření hry od CD Projektu. Napínavý špionážní příběh (nedávno uvedený parádním filmovým trailerem), nové postavy či rozšířená výzbroj a výbava jsou u velkého přídavku samozřejmostí. Zdaleka největším tahákem je však aktualizace Cyberpunku 2077 nazvaná prostě 2.0. Ta je dostupná i hráčům, kteří si rozšíření ještě nepořídili, zároveň je ale součástí Phantom Liberty.

Aktualizace obměňuje a vylepšuje herní obsah a možnosti původní hry a tvoří pomyslnou definitivní edici Cyberpunku. Byť současně i trochu hořkou připomínku jeho nelehkých začátků. Cyberpunk 2077 totiž nebyl v měsících po svém vydání koncem roku 2020 stoprocentně doladěnou hrou. Dokonce si kvůli svému stavu vysloužil vyřazení z PlayStation Storu i soudní pře, jež vyústily v zaplacení pokuty CD Projektem. Jenže to už je dávná minulost.

Update 2.0 podle prvních ohlasů poskytuje vrcholný kyberpunkový zážitek a v kombinaci s novým obsahem Phantom Liberty tvoří skvěle hodnocenou kombinaci. Na serveru Metacritic atakují verze pro PC, PlayStation i Xbox devadesát bodů ze sta. Právě vydané rozšíření je zároveň jediným velkým dodatkem, kterého se Cyberpunk 2077 dočká. CD Projekt už hledí do budoucnosti – a v ní je nejen plnohodnotné pokračování kyberpunkové akce, ale třeba i pět nových Zaklínačů.