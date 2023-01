Cyberpunk vyšel v tak špatném stavu, že si vývojáři z CD Projektu vysloužili žalobu. Zaplatí 40 milionů

Dnes už je Cyberpunk 2077 opravený, upravený, vylepšený a vyleštěný do chromového lesku. Jenže když sci-fi akce od polského herního studia CD Projekt Red koncem roku 2020 vyšla, situace byla naprosto opačná. Především na konzolích ji sužoval extrémně špatný technický stav, kvůli kterému byla dokonce společností Sony vyřazena z obchodu PlayStationu. Bez ohledu na platformu jí navíc hráči i recenzenti vyčítali nesplnění slibů o herní náplni dystopického světa překypujícího futuristickými příběhy.

S nepovedenými videohrami se průmysl i publikum musí potýkat denně, situace Cyberpunku 2077 nicméně kromě reputace a recenzí zasáhla i akcie CD Projektu. Investoři polské společnosti proto krátce po premiéře podali na vývojáře několik žalob, které byly později sloučeny do jedné. Studio prý mělo o špatném stavu hry před vydáním vědět, ale nereagovalo na něj a akcionáře o něm neinformovalo. Kalifornský soud nyní předběžně posvětil vyřešení sporu vyplacením odškodného ve výši 1,85 milionu dolarů, v přepočtu přes 42 milionů korun.

Ty polští vývojáři zaplatí účastníkům hromadné žaloby, kteří akcie firmy proslavené herní sérií o Zaklínači pořídili mezi lednem a prosincem roku 2020. Silně tak pocítili propad hodnoty cenných papírů po vydání Cyberpunku, kdy klesly zhruba o třetinu. CD Projekt navíc na burze nadále padal, dosud se ani zdaleka nepřiblížil době předcyberpunkové. Na vrcholu koncem roku 2020 se jeho akcie obchodovaly za 443 polských zlotých, dnes stojí 133 zlotých (680 korun). Ačkoliv oproti létu je to mírný nárůst, tehdy dosáhly dlouholetého dna s hodnotou 82 zlotých.

Kromě v úvodu zmiňovaného půlročního stažení z PlayStation Storu znamenal tragický start hry také hromadné vracení peněz nespokojeným hráčům. Tvůrci tak učinili ve více než 30 tisících případů. To se neshodovalo s tvrzením vývojářů, kteří Cyberpunk 2077 během sporu označili za „hotový a hratelný“. Protistrana podle zprávy magazínu Law360 jeho konzolové verze naopak označila jako „prakticky nehratelné“ kvůli „enormnímu množství bugů (technických chyb – pozn. red.)“ a soud jí dal za pravdu.

Spor investorů a CD Projektu se přitom měl dočkat vyřešení už před rokem, tehdy však stejný soud vyřešení žaloby zaplacením odškodného kvůli nedostatkům v dokumentech obou stran zamítl. Nyní už byly procesní náležitosti splněny, přesto jsou k definitivnímu zakončení procesu potřeba ještě další jednání, to finální je naplánované na červen. Přinejmenším ze strany CD Projektu nicméně zřejmě nepřijdou snahy o protahování nepříjemné aféry.

Cyberpunk 2077 byl totiž navzdory porodním bolestem extrémně úspěšný. Co se nedařilo po stránce technické, to se polským autorům povedlo prodejně. Za rok 2020 společnost vykázala rekordní výsledky, v obratu vyrostla čtyřikrát na 12 miliard korun, zisk 6,5 miliardy korun byl dokonce šestkrát vyšší oproti předchozímu roku. A postupně se i stav hry začal zlepšovat, vrátila se do PlayStation storu, dočkala se několika oprav i obsahových přídavků a 20 milionů prodaných kopií.

Dobrodružství ve futuristickém Night City navíc nedávno zažilo malou renesanci. K ní pomohla nejen další velká aktualizace, ale také vydání adrenalinem a dospělou akcí nabitého anime na Netflixu s podtitulem Edgerunners. V září loňského roku tak Cyberpunk hlásil téměř 90 tisíc souběžně aktivních hráčů, tedy nejvyšší hodnotu od premiéry, na Steamu se dostal do pozice nejprodávanějšího titulu i do top 10 nejhranějších her, několik dnů v řadě dokázal napříč platformami přilákat pokaždé alespoň milion nových i vracejících se hackerů.

Další plusové body mu v budoucnu přihraje i chystané rozšíření Phantom Liberty, které po vzoru původní hry ukáže virtuálního dvojníka slavného herce. V základním titulu hráče doprovázela postava s tváří a hlasem Keanu Reevese, v přídavku se v digitální roli objeví Idris Elba. A už teď se ví, že CD Projekt pracuje na plnohodnotném pokračování Cyberpunku. Bude to navíc jen jeden z mnoha titulů ve velkolepých vizích, v nichž nechybí ani další Zaklínači – včetně zbrusu nové trilogie oblíbených fantasy her. V takových plánech se i nějaká žaloba ztratí.