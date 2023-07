Kebab, želví polévka či svíčková. Mezi 150 legendárními restauracemi z celého světa jsou i dvě české

Každá země má hrstku či celou řadu vyhlášených podniků, kam v některých případech mohou hosté vyrazit na něco dobrého k snědku už více než sto let. Mnohdy zde právě i takovou dobu pilují jeden chod k naprosté dokonalosti. Ať už jde o rakouský řízek schnitzel, italskou pizzu, turecký kebab a mexické enchiladas. Nebo třeba českou svíčkovou. I ta se zařadila na seznam 150 nejlegendárnějších podniků s jejich ikonickými pokrmy. Na jeho osmou příčku se totiž dostala pražská hospoda U Fleků, která má českou klasiku ve své nabídce.

Seznam restaurací a hospod, které by neměl po svých toulkách po světě minout žádný milovník autentické gastronomie, zveřejnil webový server TasteAtlas. Jeho autoři se zaměřili nejen na jídla jako taková, ale i na samotná místa, v nichž vznikají. Na jejich kulturní přesah, díky němuž jsou srovnatelná s místními galeriemi, památkami a muzei.

Ochutnat řízek ve vídeňské restauraci Figlmüller, kde ho připravují podle stejné receptury již od roku 1905, může být totiž pro mnohé stejně přínosný kulturní zážitek jako návštěva vídeňského zámku Schönbrunn. Nejeden pokrm má totiž zajímavou návaznost na historický vývoj dané země.

Například polévka gumbo, která je známá především v New Orleans ve Spojených státech, má africké kořeny, v průběhu let do ní ale přispěly i američtí domorodí obyvatelé, Francouzi, Španělé a lidé z oblasti Karibiku. Jídlo by pravděpodobně nikdy nevzniklo, nebýt krutého obchodu s otroky, který vedl k mísení kultur a spojení evropských a afrických kulinářských dovedností.

Foto: Depositphotos Mezi rozmanitými chody se nachází i svíčková na smetaně

Škála podniků, které se na gastronomický seznam dostaly, je velmi pestrá. Jde jak o nenápadná rodinná bistra, stánky i prvotřídní michelinské restaurace. Stejně tak jsou rozmanité i jednotlivé pokrmy: v New Orleans autoři seznamu doporučují želví polévku, v tureckém Gaziantepu kebab a v Montrealu poutine. Všechny ale spojuje důraz na osvědčené recepty, které se v kuchyních vybraných podniků předávají z generace na generaci, a také fakt, že odolávají aktuálním trendům a stále si razí stejný přístup.

V první desítce, konkrétně na osmém místě, se umístila známá hospoda z pražského Nového Města U Fleků. Její historie sahá až do roku 1499, jde tak o nejstarší minipivovar v Česku. Nejoblíbenější mok v podobě tmavého třináctistupňového ležáku se zde začal vařit v roce 1843. Server TasteAtlas spojil hospodu U Fleků se svíčkovou a vyzdvihuje zejména její rustikální půvab a příjemnou zahrádku. A i když našinec ví, že kvalita zdejší kuchyně pokulhává, je pravda, že atmosféra hospody je v Česku jediná svého druhu.

Česko má na seznamu ještě jednu zmínku. Na 38. příčce se umístila restaurace Café Imperial se svou kulajdou. I v tomto případě se podnik mezi 150 těch nejlepších dostal díky historickému interiéru, ve kterém se odráží vznosný secesní přístup, a ukázce tradiční české kulinařiny. Vzhledem k tomu, že má Imperial pod taktovkou šéfkuchař Zdeněk Pohlreich, je zdejší menu alespoň skutečně sázkou na jistotu.

Od New Yorku až po Bukurešť

První příčku obsadila již zmíněná vídeňská restaurace Figlmüller, která se specializuje na vídeňský řízek z rakouského vepřového masa. Ryze masové je i druhé místo, které získal podnik Katz’s Delicatessen z New Yorku. Ten Newyorčany zásobuje delikatesami už od roku 1888 a vůbec nejvyladěnější má pastrami sendvič z perfektně vyzrálého hovězího masa.

Podnik na třetím místě, Warung Mak Beng ve městě Sanur v Indonésii, se zaměřuje pouze na jeden chod. Je jím ikan goreng – smažená ryba s pikantní omáčkou sambal –, který zdejší kuchaři připravují podle bedlivě střeženého rodinného receptu. Na čtvrtém místě seznam míří do Mexika, kde by po objevech toužící strávníci neměli minout výrazně barevnou restauraci La Polar, jejíž specialitou je polévka birria s marinovaným a poté ve výrazně ochuceném vývaru vařeným masem.

Foto: TasteAtlas Kompletní přehled 150 podniků a jejich ikonických chodů

V první desítce nesmí chybět ani Itálie, která se na přední příčky probojovala díky pizzérii L’Antica Pizzeria da Michele v Neapoli. Mnohými je totiž považována za ztělesnění pravé neapolské pizzy. Šesté místo obsadily mořské plody v podání severoamerické restaurace Hyman’s Seafood, sedmé pak rumunský podnik v Bukurešti se zajímavým gotickým interiérem Caru‘ cu Bere, který na seznam dostal zelné závitky s mletým masem sarmale.

Na deváté místo se dostali Němci a jejich mnichovská hospoda Hofbräuhaus München, která se honosí bavorskou specialitou – dokřupava vypečeným vepřovým kolenem. A desítku uzavírá opět Itálie, opět Neapol – a opět pizza. Tentokrát ale v podání pizzerie Gino e Toto Sorbillo, která se do hledáčku gastronomických nadšenců dostala zejména pro svou skvělou pizzu Margarita.

Na seznam se vešly i podniky z Indie, Irska, Argentiny, Španělska, Francie, Paraguaye, Japonska či Turecka. Jeho celé znění najdete tady. Takže pokud se chystáte svou další cestu spojit i s gastronomickými zážitky, podívejte se, jestli se na něm nachází i město, které plánujete navštívit.