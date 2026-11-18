Kevin je zase sám, jen ne doma. Macaulay Culkin se vrací do nejslavnější televizní role
Kdo by čekal, že se Macaulay Culkin vrátí do jedné z nejslavnějších rolí všech dob? Teď to ale má menší háček – není sám doma, ale ve fast foodu.
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Sám doma je něco jako Pelíšky – můžete si ho pouštět klidně pětkrát za rok a stejně vás neomrzí. A to především díky postavě, kterou v kultovním filmu ztvárnil Macaulay Culkin. Od premiéry uplynulo už 35 let a známý americký herec se k postavě Kevina McCallistera čas od času vrací v reklamách. Ještě nikdy ale nebyl… sám v McDonald’s.
V nové reklamě McDonald’s se totiž Kevin ocitá v zavřené restauraci, kde má všechno jen pro sebe. A rozhodne se toho řádně využít. Střídá roli zaměstnance a zákazníka, připravuje si McFlurry, z klasického Big Macu dělá Big McCallister a pouští se i do vlastních hranolek. Zkrátka si znovu užívá svobodu, kterou jako malý kluk zažil v prázdném rodinném domě.
Reklama je součástí vánoční kampaně, v jejímž rámci McDonald’s od prosince uvede v USA speciální menu Home Alone Meal. Zákazníci v něm najdou mimo jiné sběratelské ponožky inspirované filmem a v nabídce se objeví také hranolky, které odkazují na pizzerii Malý Nero, odkud si Kevin objednával pizzu. Chybět nebude ani speciální McFlurry s čokoládovou polevou, sušenkami Oreo a bonbony M&M’s, které připomene jeho legendární zmrzlinové hody.